А результат придёт! Сборная России стартует на ЧЕ-2017

Мужская сборная России готова к старту на чемпионате Европы по волейболу в Польше. От нашей команды можно ждать как неудачи, так и триумфа.

Всем прекрасно известна поговорка о том, что понедельник – день тяжёлый. Выходные и праздники остались позади, впереди только долгая и трудная новая рабочая неделя. Кто-то после выходных полон сил и желания трудиться, кого-то мучает похмелье, а кто-то готов на рабочем месте уснуть, но так или иначе начинать новую рабочую неделю приходится всем.

Первый год после Олимпиады – это своего рода понедельник олимпийского цикла. Работа пока ещё даётся тяжело, но уже идёт. В российском волейболе этот понедельник получается особенно непростым. Мужская сборная пытается пройти через смену поколений, но не всё проходит гладко. Первой серьёзной проверкой, после которой можно будет подводить основательные итоги сезона, станет чемпионат Европы, который пройдёт в Польше с 24 августа по 3 сентября. И от сборной России на этом турнире можно ожидать чего угодно – от неудачи до триумфа.

Состав сборной России на ЧЕ-2017



Связующие: Александр Бутько, Сергей Гранкин

Диагональные: Максим Жигалов, Максим Михайлов

Блокирующие: Андрей Ащев, Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Илья Власов

Доигровщики: Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов

Либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк

Молодёжь в одиночку не справляется

Сборная России в 2017 году заняла пятое место по итогам очередного розыгрыша Мировой лиги. С учётом того, какие у команды возникали проблемы с составом по ходу турнира, а также того, что в обойме Сергея Шляпникова были сплошь молодые волейболисты, этот результат вполне можно считать успешным. Вот только, как показала практика, полностью рассчитывать на молодёжь наша команда пока не может. Перед чемпионатом Европы главный тренер собрал значительно более опытный состав, вернув в обойму многих титулованных мастеров.

«При подаче в глаза попадает табло. К свету нужно привыкнуть» Сыгранность через рутину, поиск игровых связей и решение проблем с психологией – сборная России готовится к мужскому чемпионату Европы.

Перед важнейшим турниром года Шляпников вызвал под знамёна сборной сразу девять волейболистов, в Мировой лиге не выступавших. Это и оба связующих — Гранкин и Бутько, и доигровщики Бережко и Маркин, и диагональный Михайлов, а также блокирующие Ащев, Вольвич и Остапенко и либеро Голубев. Таким образом, тех, кто выступал в Мировой лиге, осталось пятеро: Волков, Феоктистов, Куркаев, Мартынюк и Жигалов. В таком смешанном составе сборная сыграла на мемориале Вагнера в Кракове, где заняла третье место, обыграв сборную Канады, но уступив командам Франции и Польши. Впрочем, турнирный результат в данном случае отступил на второй план. Главной задачей сборной России в Кракове была отработка взаимодействий и игровых связей. Получилось ли – покажет чемпионат Европы.

Кстати, по итогам мемориала Вагнера в сборной произошли два изменения. Место блокирующего Алексея Остапенко занял Илья Власов, а доигровщика Александра Маркина заменил Егор Клюка. Оба волейболиста пропускали турнир в Кракове, потому что восстанавливались после травм. На данный момент и Илья, и Егор готовы помочь команде на главном турнире года в Польше.

Болгария, Словения, Испания…

Схема чемпионата Европы в 2017 году изменений не претерпела. 16 команд разделены на четыре квартета, в которых сыграют друг с другом по круговой системе. Сборные, занявшие второе и третье места, выходят в 1/8 финала, а победители групп – напрямую в четвертьфинал. Сборной России на групповом этапе предстоит сыграть с командами Болгарии, Словении и Испании – квартет непростой, но вполне проходимый. У Болгарии есть опытная команда, которая, будучи в хорошей форме и настроении, может обыграть кого угодно. Россию, например, болгары в этом сезоне обыгрывали – в Мировой лиге выбрались с 0:2. Испанцы на чемпионате Европы сыграют впервые за последние восемь лет: они прогрессируют, но наша команда должна их обыгрывать. Сборная Словении же в 2015 году удивила всю Европу, заняв второе место на континентальном первенстве. У словенцев сильная команда, но им непросто будет вновь забраться так же высоко.

Сборная России на прошлом чемпионате Европы, между прочим, установила антирекорд, оступившись в четвертьфинале и заняв лишь шестое место. Прежде российская сборная с 1993 года не опускалась ниже пятого. Всего же в копилке нашей команды семь различных медалей континентальных первенств: три бронзовые, три серебряные и одна золотая, завоёванная в 2013 году на турнире, который проходил, кстати, в Дании и Польше. На том турнире россияне начали с неожиданного поражения от немцев со счётом 0:3, но собрались и выиграли все оставшиеся встречи, отдав соперникам только четыре партии в шести поединках.

Волейбол. Чемпионат Европы-2017. Польша



Расписание матчей сборной России

24 августа

18:30. Болгария – Россия

26 августа

18:30. Россия – Словения

28 августа

21:30. Испания – Россия

Задача – занять призовое место

К фаворитам чемпионата Европы стоит отнести две команды. В родных стенах и при поддержке своих болельщиков сборная Польши попытается сделать всё возможное, чтобы завоевать первое с 2009 года золото континентального первенства.

Главным конкурентом поляков, вероятнее всего, станет сборная Франции, которая в последние годы расцвела буквально на глазах. Французы едут в Польшу в ранге действующих победителей чемпионата Европы и новоиспечённых чемпионов Мировой лиги, так что завоевание ещё одного трофея будет для них делом чести.

В преддверии чемпионата Европы Сергей Шляпников обозначил задачу – занять на турнире призовое место. Бесспорно, у нашей команды есть ресурсы, чтобы её выполнить. Главное – правильно ими распорядиться. В Польше нашей команде предстоит прежде всего справиться с собой, выстроить собственную игру, и тогда она может рассчитывать на победу над любым соперником, а следовательно и место в первой тройке по итогам турнира.

Ещё проще выразился глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко: «Мои ожидания от турнира такие же, как у всех болельщиков. Нужно показать красивую игру на чемпионате Европы. Я думаю, что команда способна на это, а результат тогда придёт».