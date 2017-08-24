Дело техники. Россия на старте ЧЕ-2017 победила Болгарию

Сборной России предстояло фактически открывать стартовавший в Польше чемпионат Европы по волейболу. Пока в Гданьске брали разбег сборные Финляндии и Эстонии, в Кракове на площадку 60-тысячной, но, увы, в данном случае почти пустой арены вышли сборные России и Болгарии. С учётом того, что в соперниках этих команд по квартету С – Испания и Словения, можно было с уверенностью говорить, что победителю отчётного матча пора готовиться к встречам плей-офф, в которых участвуют и команды, занявшие в группах третьи места.

А результат придёт! Сборная России стартует на ЧЕ-2017 Мужская сборная России готова к старту на чемпионате Европы по волейболу в Польше. От нашей команды можно ждать как неудачи, так и триумфа.

Болельщики сборной России по волейболу прекрасно помнят последнее противостояние болгар и россиян. На этапе Мировой лиги в Казани наша сборная уверенно обыгрывала соперника со счётом 2:0, но подопечные Пламена Константинова сумели переломить ход матча и совершить впечатляющий камбэк. Впрочем, с тех пор уже немало воды утекло, и изменилась главным образом сборная России, в которую перед чемпионатом Европы вернулись опытные и титулованные волейболисты. Состав болгарской команды практически не поменялся, но в этой стабильности, а ещё в позитивном эмоциональном заряде и крылась главная её сила.

Михайлов показал класс

Первые розыгрыши показали немногочисленным болельщикам на трибунах, что на площадке может сразу же завязаться равная борьба. Однако против такого развития события явно был Максим Михайлов, который вышел на подачу при счёте 2:2, а ушёл при 7:2, сделав два эйса. К первой технической паузе наша команда, разумеется, подошла, ведя в счёте, а после неё успешно сохраняла добытое в начале встречи преимущество. Чётко действовала связка Гранкина и Куркаева, получалась атака у Волкова, неплохо работал и российский блок.

Болгары после неудачного начала успокоились, навязали борьбу, но лучшая российская расстановка с Михайловым на подаче позволила нашей команде взять три подряд очка и подойти ко второй технической паузе с преимуществом, пусть и небольшим, – 16:14. При счёте 18:17 подопечные Пламена Константинова имели шанс впервые за долгое время сравнять счёт, но Соколов отправил мяч в аут. Впрочем, тут же не слишком здорово атаковал и Волков, а потому Болгария сумела добиться равенства. Но команда Шляпникова всё-таки выиграла напряжённую концовку, причём два последних очка в партии болгары после своих ошибок отдали сами.

Нападение на Шляпникова

Вторую партию россияне начали не менее уверенно, чем первую. Максим Михайлов продолжил радовать великолепной подачей, а Дмитрий Волков набирался столь необходимых ему положительных эмоций, проводя одну удачную атаку за другой. Кроме того, до первого перерыва болгарские волейболисты допустили сразу две результативные ошибки, а потому сборная России уверенно лидировала со счётом 8:4. Эти же четыре очка преимущества удалось сохранить и ко второму техническому тайм-ауту. Наша команда хорошо справлялась с приёмом и здорово атаковала первым темпом. А у болгарской сборной желания было больше, чем умения: во время одного из розыгрышей травму мог получить Розалин Пенчев, помчавшийся за мячом на нашу скамейку, едва не сбив Шляпникова, и не сделавший сальто через скамейку запасных.

Спокойно довести партию до победы болгары россиянам не дали: добыли пару брейковых очков и приблизились на расстояние вытянутой руки. Однако пара отличных атак Куркаева и две мощные и точные подачи Жигалова позволили сборной России довести преимущество до уверенных пяти очков, а впоследствии и выиграть вторую кряду партию – 25:20.

Победная волна Бережко

Долгий 10-минутный перерыв, который сборной России явно был не на руку, перелома в игру не внёс. Целая череда ошибок команды Константинова помогла нашей команде вновь подойти лидером к первому техническому тайм-ауту – 8:6. Впрочем, болгары добыли три очка подряд и вышли вперёд: дважды неудачно атаковал Артём Вольвич. В третью подряд передачу Гранкина на Вольвича болгарский блок не поверил, а зря – российский волейболист за ошибки исправился.

Второй игровой отрезок третьей партии, пожалуй, стал для сборной России самым трудным во всём матче. Болгары каждый раз выходили вперёд в счёте, а россиянам постоянно приходилось усилием воли сравнивать счёт. Но при счёте 13:14 вовремя разыгрался Юрий Бережко, добывший два очка атаками и одно – блоком. На второй технический перерыв россияне ушли, уже имея небольшое преимущество, которое и начали увеличивать после паузы: тот же Бережков и Михайлов довели счёт до комфортного для сборной России – 19:15.

Пламен Константинов принялся тайм-аутами и просмотрами разрывать игру сборной России, но особого успеха не добился. Болгары добыли первое брейковое за долгое время очко, чуть приблизились к сборной России, однако Дмитрий Волков, сделав первый эйс в игре, предрешил исход партии. Добрать оставшиеся два очка было делом техники: сначала Бережко блоком закрыл Соколова, а первый же матчбол на блоке отстоял Гранкин – 25:19. Таким образом, сборная России, не затратив лишних сил и эмоций, обыграла первого серьёзного соперника и одной ногой вышла в плей-офф. Второй шаг можно будет сделать в субботу, 26 августа, в противостоянии со Словенией.