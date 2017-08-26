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Сергей Шляпников
Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА «Новости»

Помучились и победили. Россия обыграла Словению на ЧЕ-2017

Сборная России на зубах вытянула два сета, а потом разозлилась.
26 августа 2017, суббота. 21:25 Волейбол

Российские волейболисты практически обеспечили себе выход в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в Польше. Команда Сергея Шляпникова одержала вторую победу на групповом этапе, сломив сопротивление сборной Словении. Победа в трёх сетах не должна вводить в заблуждение – пришлось помучиться.

ЧЕ-2017 (м). Группа C. 2-й тур
26 августа 2017, суббота. 18:30 МСК
Россия
3 : 0 27:25, 30:28, 25:22
Словения

Матч за четвертьфинал

После уверенной победы в стартовом матче с Болгарией игра со Словенией становилась для российской команды ключевой в борьбе за прямую путёвку в четвертьфинал, без дополнительного раунда плей-офф. Победа в трёх или четырёх партиях практически гарантировала сборной России первое место в группе.

Словенцы в нынешнем сезоне стали победителями второго дивизиона Мировой лиги, а работает с командой известнейший сербский специалист Слободан Ковач. В Польшу сборная Словении прилетела почти в сильнейшем составе, которым играет уже не первый год. Но из-за травмы на чемпионате Европы не мог помочь команде доигровщик Клемен Цебуль, потеря которого для подопечных Ковача достаточно существенна.

Два года назад на континентальном чемпионате сборная Словении играла в финале, а наши тогда вылетели в 1/4 финала. Для серьёзно обновлённой сборной России игра обещала стать очень непростой. Так и получилось.

Словенцы в нынешнем сезоне стали победителями второго дивизиона Мировой лиги, а работает с командой известнейший сербский специалист Слободан Ковач

Погоня раз, погоня – два

Чистое время двух первых сетов – 70 минут. Нередко этого времени хватает, чтобы матч закончился. Но в этих партиях игра шла не до 25 очков, а на больше-меньше, и результат мог быть в пользу любой из команд. И российские волейболисты вынуждены были постоянно отыгрываться.

Дело техники. Россия на старте ЧЕ-2017 победила Болгарию
В первом матче чемпионата Европы по волейболу в Польше мужская сборная России уверенно победила команду Болгарии – 3:0.

В первом сете словенцы набрали даже больше очков в атаке, чем россияне. Во многом это было связано с тем, что ещё не работал в полную силу наш блок – соперники своими перемещениями зачастую ставили сборную России в тупик, и нападающие словенцев атаковали против одиночного блока. Пожалуй, ключевым моментом партии стала замена блокирующего от Сергея Шляпникова: вместо Ильяса Куркаева, который действовал не слишком уверенно, появился Илья Власов, полностью восстановившийся от болячек.

Именно Власов атаками первым темпом поставил сборную Словении в тупик в ситуации, когда необходимо было сравнивать счёт. Правда, потом словенцы всё равно получили два сетбола, но тут заработал наконец российский блок, закрыв атаку доигровщика Алена Шкета, который атаковал, казалось, наверняка. Партия закончилась эйсом в исполнении Максима Жигалова.

Во втором сете словенцы вели с большим преимуществом, причём образовалось оно после одного из красивейших розыгрышей матча. При счёте 11:13 сборная России проиграла очко, несмотря на абсолютно шикарный футбольный фристайл в исполнении Власова и блок одной рукой от Сергея Гранкина, – мяч от нашего связующего опустился на половину словенцев в паре сантиметров от боковой линии.

При счёте 11:13 сборная России проиграла мяч, несмотря на абсолютно шикарный футбольный фристайл в исполнении Власова и блок одной рукой от Сергея Гранкина

Ко второму техническому перерыву россияне уступали четыре очка, и вновь команде пришлось отыгрываться. Но в этот отрезок матча российский блок работал просто превосходно, и, не случайно, решающее очко в партии заработал Власов, закрывший атаку Тине Урнаута.

Зеркальное отражение

В третьей партии, перед которой у команд было 10 минут отдыха, всё складывалось в пользу сборной России. Три очка преимущества к первому техническому, три – ко второму. Но в концовке сета команда Словении сумела сократить отставание и выйти вперёд. То есть получилось зеркальное отражение второй партии.

А результат придёт! Сборная России стартует на ЧЕ-2017
Мужская сборная России готова к старту на чемпионате Европы по волейболу в Польше. От нашей команды можно ждать как неудачи, так и триумфа.

Однако у подопечных Ковача не хватило сил выиграть этот сет и сохранить шансы на победу. Шляпников в концовке сделал двойную замену: Максима Михайлова и Гранкина — на Жигалова и Александра Бутько. Этот ход оказался победным. Бутько отметился парой шикарных передач, после которых Артём Вольвич и Юрий Бережко вколачивали мячи в половину площадки соперников, а Жигалов набрал два последних очка в матче эйсами.

Впереди у сборной России — заключительный матч с командой Испании, аутсайдером группы. Даже поражение, при определённых раскладах, оставит россиян на первом месте в группе

Впереди у сборной России — заключительный матч с командой Испании, аутсайдером группы. Даже поражение, при определённых раскладах, оставит россиян на первом месте в группе и гарантирует прямую путёвку в четвертьфинал. Но до этого лучше не доводить, дабы не усложнять себе жизнь. На крупнейших турнирах российская команда четыре года не завоёвывала медали, и эту неприятную тенденцию пора прервать.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Волейбол Сергей Шляпников
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