Добавили «позитивчика». Россия предсказуемо победила Испанию

Россияне лишь раз включились на полную мощь в третьем матче ЧЕ-2017 против испанцев. Этого было достаточно, чтобы легко победить – 3:0.

Тени былых чемпионов

Календарь группового этапа чемпионата Европы 2017 года для сборной России вполне обоснованно можно было считать непростым. Времени на раскачку у команды Шляпникова не было: начинать предстояло с серьёзными соперниками – Болгарией и Словенией. Но наша команда с честью вышла из трудной ситуации, победила обе команды со счётом 3:0 и практически обеспечила себе первое место в группе и право напрямую выйти в четвертьфинал, минуя первый раунд плей-офф. Чтобы окончательно оформить успех, достаточно было выиграть лишь одну партию в противостоянии с Испанией – одной из слабейших команд турнира.

Помучились и победили. Россия обыграла Словению на ЧЕ-2017 Сборная России на зубах вытянула два сета, а потом разозлилась.

Понятное дело, что сборная России не собиралась ограничиваться лишь одним сетом. Команда, разумеется, жаждала третьей подряд победы, тем более что сборная Испании в настоящее время – это лишь бледная тень чемпионской команды образца 2007 года. С тех пор испанский коллектив обновился практически на 100 процентов, звёзды прошлого ушли, а новых героев так и не появилось. В 2017 году Испания впервые за восемь лет отобралась на чемпионат Европы, но стартовала не слишком бодро – проиграла 0:3 и Болгарии, и Словении. Понятное дело, что в матче с такой командой россияне не могли себе ставить другую задачу, кроме как уверенно победить.

Партия без ускорения

Начало первого сета показало, что сборная России не планирует тратить лишние силы, чтобы сломить сопротивление испанцев. На первых порах матч чем-то походил на товарищеский: обе команды спокойно играли в атаке и не рвали жилы в защите, а потому очки набирали по очереди. К перерыву команда Шляпникова подошла с минимальным преимуществом, но во втором игровом отрезке партии испанцы сумели набрать два очка подряд и выйти вперёд. Однако сборная России, по-прежнему не нажимая на педаль акселератора, сумела вернуть себе лидерство – 16:15.

Россияне включили повышенную передачу ровно тогда, когда это было нужно: Максим Михайлов заработал 18-е, 19-е и 20-е очко своей потрясающей подачей, присовокупив к ним два эйса. А почин Михайлова поддержал и Дмитрий Волков, который подачей навылет партию практически закончил. Испанцы боролись до самого конца и даже заработали своё второе очко на блоке, но с подачей Максима Жигалова на сетбол всё же не справились. «Джокер» сборной России первым же очком оформил выход команды в четвертьфинал чемпионата Европы.

Мастер-класс или унижение?

Что нужно было делать сборной России дальше? Набираться хорошего настроения и игрового тонуса в преддверии двух выходных! На площадку тем временем вышел Егор Клюка, и вскоре ему удалось заработать своё первое очко на турнире. А главными добытчиками очков для сборной России были всё те же люди, что и в первом периоде – Дмитрий Волков и Илья Власов. При этом испанцы начали играть значительно менее ответственно и сконцентрированно, чем в первом сете: пошли странные ошибки в организации игры, атаки в блок и некачественный приём.

При счёте 5:8 у испанцев неожиданно расподавался Колито – ему первому в этом матче удалось серьёзно усложнить приём сборной России. Но, споткнувшись о его подачу, россияне к победе во втором сете помчались быстрым шагом. Клюка очень здорово вошёл в игру, мощно атаковал Михайлов, не сбавлял обороты Волков. Таким образом, ко второму техническому тайм-ауту наша команда подобралась уже с солидным преимуществом – 16:10. Довести дело до победы во второй партии было делом техники – у испанцев перестало получаться хоть что-то, и сборная России неожиданно для себя оказалась на мастер-классе или показательном выступлении – 25:13. Меньше очков за один полный сет на этом чемпионате Европы пока никто не получал.

Спасённая концовка

У испанцев было ровно 10 минут, чтобы оправиться от шока. Похоже, команде Фернандо Муньоса это удалось – на лицах его подопечных появилась улыбка, а в игре им удалось навязать борьбу россиянам в самом начале партии. В какой-то момент раскрепостившиеся испанцы во второй раз в матче добыли "+2", но к первому техническому тайм-ауту сборная России всё-таки подобралась лидером – особенно постарался вышедший на площадку Александр Бутько.

Во время перерыва со скамейки сборной России донеслись обрывки фраз: «Позитивчика добавьте! А то слишком спокойно играть стали». И подопечные Шляпникова его поначалу добавили. Наша команда снова получила небольшое преимущество на подаче Максима Михайлова, потом провела пару прекрасных атак первым темпом и к перерыву подобралась со счётом 16:13. Но, похоже, зажигательные испанские мелодии завели команду с Пиреней: соперник счёт сравнял – 18:18, а пока россияне мыслями уходили в раздевалку, и вовсе вышел вперёд – 22:19.

Но главному тренеру двумя тайм-аутами удалось вернуть мысли российских волейболистов на площадку, и они, проявив в некоторых моментах недюжинное мастерство, сумели вырвать победу в сете и не стали затягивать матч. Особенно стоит отметить подачу и атаку Михайлова, героическое спасение Мартынюка и действия настоящего короля концовки – Дмитрия Волкова, который добыл три заключительных очка в противостоянии с испанцами. В итоге Россия, не проиграв ни одного сета на групповом этапе турнира, отправляется напрямую в четвертьфинал, где за победу придётся биться по-серьёзному — с Польшей или Словенией.