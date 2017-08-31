175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Михаил Чесалин
Фото: fivb.org

Неумолимые, как танк. Россияне вышли в полуфинал чемпионата Европы

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная России не оставила Словении ни единого шанса. Вице-чемпионы ушли разгромленными и подавленными.
31 августа 2017, четверг. 20:55 Волейбол

Не повторить ошибку!

Групповой этап чемпионата Европы сборная России преодолела, не допустив ни единой ошибки. Наша команда не просто выиграла все матчи, но и не отдала сопернику ни одной партии, а потому уверенно вышла с первого места напрямую в четвертьфинал. Почти то же самое было и два года назад: на турнире в Болгарии и Италии россияне уверенно заняли первое место в группе, отдав лишь одну партию сербам, а потом неожиданно оступились в четвертьфинале турнира. Поражение со счётом 0:3 от Италии при полных трибунах, конечно, было оказалось крайне болезненным. Во второй раз попадать впросак на стадии 1/4 финала сборной России, конечно, не хотелось.

Добавили «позитивчика». Россия предсказуемо победила Испанию
Россияне лишь раз включились на полную мощь в третьем матче ЧЕ-2017 против испанцев. Этого было достаточно, чтобы легко победить – 3:0.

В 2017 году наша команда вновь могла попасть на хозяев, но в первом раунде плей-офф Польша проиграла Словении со счётом 0:3, и Россия приготовилась начинать плей-офф с действующими вице-чемпионами Европы. Эти сборные уже встречались на групповом этапе, но победа россиян со счётом 3:0 не должна была никого вводить в заблуждение. Опытная, сыгранная словенская дружина играла достойно, но никак не могла дожать россиян в концовках партий, упустив с полдесятка сетболов. От этой команды всегда можно ждать больших неприятностей.

Заглохший словенский мотор

Встреча началась вроде бы по-боевому: первые четыре очка команды поделили поровну. Но затем на подачу вышел Михайлов, и сборная России выдала целую серию из пяти набранных очков. Максим своей подачей максимально затруднял словенцам приём – отсюда и комфортное преимущество. У россиян игра получалась, и к первому техническому перерыву подопечные Шляпникова подошли со счётом 8:3. Слободан Ковач же во время тайм-аута эмоционально «пихал» своим подопечным – действующим вице-чемпионам Европы пора было заводиться.

ЧЕ-2017 (м). 1/4 финала
31 августа 2017, четверг. 18:30 МСК
Россия
3 : 0 25:17, 25:19, 25:19
Словения

Но россияне продолжали глушить словенский мотор: несколько отличных атак провёл Юрий Бережко, а главной ударной силой нашей команды был Максим Михайлов, который не только атаковал со стопроцентной точностью, но и зарабатывал очки на блоке. Почин партнёров поддержал и Дмитрий Волков, заработавший сразу три очка подряд – 16:8. Во время второго технического тайм-аута наставник сборной Словении едва не срывался в крик, а игроки выглядели растерянными и продолжили ошибаться после паузы. Всё те же восемь очков преимущества россияне сохранили до самого конца сета и уверенно шагнули во вторую партию – 25:17.

Надёжно и неумолимо

Вторая партия началась в куда более жаркой и упорной борьбе – долгое время ни одной из команд не удавалось добыть брейковое очко, хотя словенцы Урнаут и Шкет очень к этому стремились. В итоге преимущество перед первым техническим тайм-аутом добыла российская команда – 8:6. В целом подопечные Сергея Шляпникова играли надёжно и неумолимо, как танк. Нужен блок один в один? Добро пожаловать к Волкову! Нужен эйс? Справится Бережко! Качественный приём? С этим к Роману Мартынюку! Россияне точнее атаковали, лучше блокировали, меньше ошибались – одним словом, играли здорово. Отсюда и разница ко второй технической паузе – 16:12.

Сразу после тайм-аута на подачу вышел Максим Жигалов, за счёт подачи которого удалось заработать дополнительное очко преимущества. В чём-то нашей команде ещё и везло: в одном из эпизодов Бережко, перебрасывая на чужую половину площадки, казалось, мёртвый мяч, застал соперника врасплох и заработал важное очко. В концовке второй партии сборная России была просто сильнее своего соперника и во всём его переигрывала, а подопечные Слободана Ковача пребывали в лёгком нокдауне. А при счёте 25:19 до нокаута остался лишь один шаг.

Ослабленная хватка

Долгий десятиминутный перерыв не сбил сборную России с победного настроя. Первые два очка в партии добыл блок в исполнении подопечных Сергея Шляпникова. Словенцы после этого сумели счёт сравнять, но тут же Слободан Ковач получил новую головную боль: Ян Козамерник неудачно приземлился на правую ногу и не смог продолжить встречу. А россиянам же ничего наращивать преимущество не мешало: к перерыву наша команда в очередной раз вела в счёте – 8:5.

Во втором игровом отрезке третьего сета россияне чуть ослабили хватку, начали часто ошибаться на подачах, а порой и на второй передаче, однако словенцы своими ответными ошибками и некачественными действиями в атаке позволили россиянам безболезненно преодолеть сложный игровой момент. Ко второму техническому перерыву преимущество в три очка сохранилось, однако абсолютная надёжность, которая присутствовала в первых двух партиях, исчезла. Именно в этот момент матча словенцы имели единственный шанс переломить ход встречи.

Однако запала на то, чтобы спасти хотя бы одну партию у Словении не хватило. Наша команда сохранила качественный съём, а потому медленно, но верно приближалась к заветному рубежу в 25 набранных очков. Показалось, что словенцы уже были не в силах сопротивляться изо всех сил, а доигрывали по инерции. Сборная России же в такой ситуации уверенно довела дело до победы. В четырёх матчах на чемпионате Европы наша команда пока не отдала соперникам ни одной партии. Но самые важные сеты у нашей команды впереди. 2 сентября россиянам предстоит сыграть в полуфинале турнира с победителями противостояния Бельгия – Италия.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Мужская сборная России - Волейбол
Новости. Волейбол
31 августа 2017, четверг
20:42 «ФАКЕЛ» одержал третью победу в Кубке России по волейболу
20:08 Сборная России по волейболу вышла в полуфинал ЧЕ
17:35 Спиридонов: с Хтеем мы могли и о любви разговаривать, я — игрок «Енисея»
16:20 Вербов: предыдущий сезон получился не совсем захватывающим
15:09 Шулепов: в трёх матчах Кубка России для «АСК» всё было печально
14:27 Голубев: с игровыми кондициями всё у сборной России будет в порядке
13:38 Климкин: санкт-петербургскому «Зениту» нужно проделать ещё много работы
12:19 Согрин: Казань – это такой соперник, на которого не нужно настраиваться
11:38 Алекно: у «Зенита» алиби. Тренируемся вдевятером с тремя либеро
10:15 Петров: «Локомотив» на отлично справился с задачей в матче с «Нефтяником»
09:20 Съёмщиков: рассчитывали, что на предварительном этапе КР «НОВА» будет фаворитом
00:44 Словенцы победили Польшу и сыграют с Россией в 1/4 финала ЧЕ
30 августа 2017, среда
21:33 Болгары и итальянцы вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Польше
18:19 «Зенит» и «Енисей» выиграли последние матчи на предварительном этапе КР
16:22 «Динамо-Москва» победило «Ярославич», «НОВА» обыграла «Тархан» в Кубке России
15:15 Вольвич: не забуду о чувстве, которое испытываешь, когда в холодильнике пусто
14:10 Плачи: доволен игрой с «Уралом», хотя она была непростая
13:08 Баньоли: «ФАКЕЛ» действовал результативно в нужные моменты
12:22 Ермаков: соперники не в того подавали планер, поэтому и проиграли
11:16 Брянский: «НОВА» держала съём, наверное, это придало нам сил
10:26 Петров: «Локомотив» должен был решать исход игры с «НОВОЙ» в трёх партиях
09:27 Касторнов: нам не надо обольщаться после трёх побед на старте чемпионата Европы
29 августа 2017, вторник
23:44 Хтей: в 1/4 финала ЧЕ по волейболу 20 тыс. человек будут болеть против России
21:06 Санкт-петербургский «Зенит» выиграл у казанского в матче Кубка России
17:25 Волейболисты РФ на тай-брейке проиграли команде Ирана в финале Универсиады
09:59 Клюка: я чувствую себя хорошо, всё идёт по плану
09:52 Шляпников: матч с Испанией показал, кто может сыграть в следующих встречах
04:17 Малых: в финале Универсиады было тяжело психологически, но все выдержали
00:59 Сборные Польши и Словении поспорят за право сыграть с Россией в 1/4 финала ЧЕ
28 августа 2017, понедельник
23:13 Сборная России победила Испанию на чемпионате Европы по волейболу
22:05 «Белогорье» и «ФАКЕЛ» победили на КР, питерский «Зенит» проиграл «Динамо-ЛО»
21:06 Сербы победили финнов, Германия обыграла Словакию на ЧЕ в Польше
19:05 «Зенит-Казань», «Локомотив» и московское «Динамо» добились побед на старте КР
17:24 Женская сборная России по волейболу победила на Универсиаде
16:55 Хтей: «Белогорье» провело переговоры со Спиридоновым по будущему сезону
16:03 Блокирующая Пушина включена в символическую сборную ЧМ U18
15:16 Шеманова: в матче со сборной Турции мы сделали всё, что смогли
14:15 Кариков: до сих пор не знаю, что случилось с девушками в полуфинале ЧМ U18
13:03 Эсфандиар: я очень доволен победой над РФ, наши тренеры проделали большую работу
11:59 Российские волейболисты вышли в финал Универсиады в Китайском Тайбэе
11:28 Дальхауссер и Лусена выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболу
10:20 Фарджад: сборная Ирана лучше сыграла на ЧМ U19, чем команда России
09:32 Итальянки выиграли чемпионат мира U18, победив в финале доминиканок
01:10 Волейболистки РФ завоевали бронзовые медали ЧМ U18, обыграв Турцию
00:27 Тетюхин и Мельников вошли в символическую сборную чемпионата мира U19
Все новости RSS
Партнерский контент