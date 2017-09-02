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Россия — Бельгия — 3:0
Текст: Александр Круглов
Фото: volley.ru

Руссо — туристо. Как выйти в финал и не вспотеть

И не только не вспотеть, но и не проиграть ни одной партии. Как думаете, кто в финале чемпионата будет фаворитом?
2 сентября 2017, суббота. 23:50 Волейбол
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02 сентября 2017, суббота. 21:30 МСК
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3 : 0 25:14, 25:17, 25:17
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Сербия
2 : 3 26:24, 25:15, 18:25, 25:27, 13:15
Германия

Кому вершина, а кому — перевал

Полуфинал чемпионата Европы по волейболу. Россия — Бельгия. У этих сборных на турнире было много и общего и разного. Во-первых, они обе прошли две третьих турнира без потерь, то есть выиграли все матчи. Во-вторых, были освобождены от раунда 1/8 финала. Однако при этом россияне выиграли абсолютно все партии на пути к финалу и всё время базировались в Кракове, в то время как бельгийцам на один матч плей-офф пришлось отправиться в Катовице. Но самое главное, что выход в полуфинал — это уже лучший результат в истории бельгийского волейбола, а значит против нас должна была выйти раскрепощённая, молодая и задорная команды. Для россиян же на первенстве континента успехом во все времена считалось одно место — на верхней ступени пьедестала.

В первом полуфинале настоящий триллер устроили сборные Сербии и Германии. После уверенно выигранной второй партии, казалось, подопечным Николы Грбича уже ничего не помешает, однако немцы в невероятно напряжённой борьбе переломили ход матча и вырвали последние партии в концовке, проигрывая по их ходу. К финалу немецкой команде восстановиться после такой трёпки будет тяжело вдвойне.

Неумолимые, как танк. Россияне вышли в полуфинал чемпионата Европы
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная России не оставила Словении ни единого шанса. Вице-чемпионы ушли разгромленными и подавленными.

Бей первым, будет нокдаун

Составы команд оказались без сюрпризов. На стадии полуфинала замены в составах могут быть только в случае обострения травм. Уже первая подача Юрия Бережко помогла россиянам создать задел и сбить настрой бельгийцев настолько, что Витал Хейнен взял тайм-аут уже при счёте 3:0. Наш тройной блок доставил немало проблем бельгийцам в первой части партии, а Максим Михайлов добил соперника эйсом перед первым техническим перерывом.

В чём разница между пулемётом и винтовкой зрители могли убедиться по речи импульсивного Хейнена и спокойного и уверенного Сергея Шляпникова. Юрий Бережко отлично справлялся и в приёме, и в обводке блока. Борьба постепенно исчезала. Наши сохраняли концентрацию, бельгийцы понимали, что им в этой партии уже ничего не светит, а Максим Михайлов, Дмитрий Волков и вышедший на замену Максим Жигалов продолжили штамповать эйсы. Табло в концовке партии зафиксировало полный и бесповоротный разгром — 25:14.

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Россияне лишь раз включились на полную мощь в третьем матче ЧЕ-2017 против испанцев. Этого было достаточно, чтобы легко победить – 3:0.

Страшен не соперник, а травма Бережко

Начало второй партии осталось за бельгийцами, но гораздо большее беспокойство вызвало болезненное падение Бережко в попытке достать улетающий мяч. Волков блоком снова вывел наших вперёд. Показалось, что приём и защиту бельгийцы наладили, но в атаке и на блоке у россиян было такое преимущество, что ни о каком переломе не могло идти и речи. Примечательно, что в лучшие бомбардиры сегодня вырвался не диагональный Михайлов, а Волков. Проблемы у Бережко похоже оказались серьёзными, так как в середине партии его сменил Егор Клюка. На игре это не отразилось, блок лишил бельгийцев малейших надежд — 17:10.

Концовку сета бельгийский наставник посвятил поиску замен, пытаясь выбрать оптимальное сочетание из своих явно уступающих в классе исполнителей. Волков же настолько поймал кураж, что умудрился получить жёлтую карточку за излишнюю эмоциональность в адрес подавленных бельгийцев. Клюка отлично вписался в игру и в атаке, и на приёме. Разгром в концовке был довершён на подаче Михайлова, с которой соперники за два сета ничего сделать не смогли.

Руссо восстал, но был один

Волков продолжил феерить и в третьей партии, то ловко забрасывая мяч под руки троим блокирующим, то пробивая защиту мощнейшей пушкой. Ну а когда Сергей Гранкин со своим планером стал пятым игроком в нашей команде, подавшим эйс, всё стало понятно даже неугомонному Хейнену. Не согласился с этим только одинокий бельгийский герой Томас Руссо, сокративший почти до минимума. Однако даже когда в атаке начал ошибаться Клюка, Шляпников оставался невозмутимым. И не зря: Руссо ещё пару раз натолкнулся на наш блок и окончательно успокоился. Лишь пара ошибок Клюки в концовке заставили Шляпникова взять тайм-аут, чтобы закончить матч с убедительным счётом — 25:17.

Теперь главное не успокоиться бы нашим и не начать думать, что поймали бога за бороду. Немцы проявили себя крайне волевой командой, а по классу исполнителей дадут бельгийцам две форы. Там на одном кураже и за счёт только своих сильных сторон не выйдешь, а возвращаться с серебром «из Берлина» после того, как проехали по всей Европе катком, будет сильно обидно и ставшему уже большим тренером Шляпникову и его симпатичной команде на сплаве опыта и молодости.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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