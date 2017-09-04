Немцев били, били и добили. Россия выиграла чемпионат Европы

Свой против своих

После полуфинального матча со сборной России наставник бельгийцев Витал Хейнен назвал сборную России лучшей командой чемпионата, но признался, что болеть будет за своих бывших подопечных. Именно в Германии Хейнен сделал себе тренерское имя. Сегодня его сборной не удалось выиграть бронзу, хотя они заставили сыграть все пять сетов именитую сборную Сербии и с гордо поднятой головой покидают Польшу. Однако некоторые радостные сербские болельщики остаются и на финал поддерживать сборную России.

Столь же высокую оценку вне зависимости от исхода финала получат немцы. Поэтому на финальный поединок им было раскрепоститься проще, чем россиянам. Особую интригу матчу придавал тот факт, что лидер немецких атак и один из лучших подающих турнира Дьердь Гроцер играл против своих будущих одноклубников по новосибирскому «Локомотиву» Дмитрия Вольвича, Валентина Голубева и Романа Мартынюка.

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Царь-пушка в засаде

Главной интригой стартового состава сборной России было присутствие травмированного накануне Юрия Бережко. Сергей Шляпников очевидно посчитал, что он в порядке, а Егор Клюка не отличается такой стабильностью. Начало как и в предыдущем матче было за россиянами. В этот раз отлично проходили укороченные атаки и подача Дмитрия Волкова. Даже после тайм-аута он подал ещё один эйс глубоким выстрелом под заднюю линию — 7:2.



Сюрпризом для немцев стало и отсутствие в большинстве атак диагонального нашей команды Максима Михайлова, который потенциально способен стать самым грозным оружием в атаке, но оба своих шанса на подаче вначале партии не использовал. К середине партии немцы стали цепляться в защите почти за все мячи, а Гроцер подавил наш приём и восстановил равновесие. Пришлось всё-таки выпускать в игру Клюку вместо Бережко, и Егор помог вернуть небольшое преимущество, а уже выход на подачу Максима Жигалова окончательно сломил сопротивление немцев, а точку в партии поставил Михайлов — 25:19.

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Первая неудача

Начало второй партии осталось полностью за немецкой командой. Задел создал всё тот же Гроцер, размазавший нашу защиту своей могучей подачей. Отлично работал и немецкий приём, вынуждая раз за разом ошибиться Михайлова, а в защите каждый из игроков тащил мячи. Гранкину пришлось задействовать первый темп, чтобы хоть как-то удивить соперника. Эйс Вольвича позволил ещё немного приблизиться к сопернику, но совершенно нехарактерные для нашей команды на этом чемпионате ошибки тут же дали возможность немцам восстановить статус-кво — 16:10.



Для усиления атаки вышел Жигалов, эйс подал Илья Власов, но и это уже не могло помешать немцам стать первой командой, выигравшей у сборной России партию на чемпионате Европы. В последних розыгрышах подопечные Андреа Джани отдали четыре очка подряд, но не позволяли себе слишком много ошибок в защите, а потому совершить чудо россияне не сумели. Но любая большая команда должна доказать, что способна не только галопом идти по соперникам, но и вытаскивать матчи на зубах.

Царь-пушка выходит из засады

Гроцер снова эйсом вывел сборную Германии вперёд и упорная борьба за каждый мяч началась с начала первой партии. В нужный момент выручили два очка на блоке Дмитрия Волкова и позволили получить минимальный перевес к первому техническому перерыву — 8:6. В остальных компонентах команды были абсолютно равны. А затем поймал кураж на подаче Волков и заставил Джани взять паузу.

Немецкий блок в лице Тобиаса Крика тоже показал зубы и брейковые очки в исполнении обеих команд перестали быть редкостью. Немцев снова выручил Гроцер, снова сравнявший счёт на своей подаче. Вышедший на площадке в редкий для этого турнира момент Ильяс Куркаев заработал первое очко первым темпом как раз на подаче грозного диагонального. Первый темп стал главным оружием россиян в этой партии, но так как приём выручал не всегда, и он не стал панацеей. Удачным получился выход на замену связующего Александра Бутько, который смог оживить действия в атаке Михайлова, а Максим и выиграл первый же сетбол в концовке — 25:22.

Разгром на подступах к чемпионству

Вытащив пару мячей в защите, немцы захватили инициативу в начале четвёртой партии, но сначала Куркаев одиночным блоком, а затем и Волков стал героем эпизода. Отличный шанс переломить ход матча был на подаче того же Волкова, но несколько неудачных доводок привели к тому, что на перерыв с перевесом ушли немцы. Дело запахло керосином, когда один из лучших на всех фронтах Волков ошибся в приёме, а поймайшие кураж немцы повели 16:9.



Чтобы отыграть такой отрыв, нужно было кардинально что-то менять, поэтому Шляпников одновременно поменял диагонального и связующего, однако главной проблемой продолжал оставаться приём и летящая как из пращи подача немцев. В какой-то момент Шляпников уже смирился с тай-брейком и старался просто успокоить подопечных до начала пятого сета. Уже было очевидно, что заменами проблемы не решить, а настрой парней оставлял желать лучшего. Сможет ли наставник стать достойным преемником Владимира Алекно и в качестве чудо-мотиватора.

Победа в стиле Лондона

Удачное начало тай-брейка испортила очередная невынужденная ошибка. Куркаев на ровном месте не попал в площадку первым темпом, шанс для перелома был упущен, а Гроцер убойными ударами и жестами мясника уже начал прорубать себе и своим друзьям путь к победе. Но и у этого безустанного рыцаря должен был закончиться запас удачи. Две ошибки подряд на фоне точных подач Михайлова и счёт снова равный.



Этого оказалось достаточно для возвращения былого куража Бутько, который подал сложную подачу и обеспечил трёхочковое преимущество, а затем Артём Вольвич в следующей доигровке оставил два шага для победы. Шанс получить матчбол был у Михайлова, но он попал под блок Гроцера. Первый матчбол на подаче Жигалова реализовать не удалось, но уже следующий реализовал Михайлов. Невероятная победа, сопоставимая по драматизму со знаменитым финалом на Олимпиаде в Лондоне. Спустя четыре года Россия снова лучшая в Европе.