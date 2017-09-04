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Крепко сбитые
Текст: Александр Круглов
Фото: fivb.org

«Так сели». Почему российский волейбол опять побеждает

И почему у нас есть новая команда-мечта, способная перепоказать финал Олимпиады-2012 кому угодно.
4 сентября 2017, понедельник. 10:30 Волейбол

Пять «сухих» побед в шести матчах, победа после двух разгромно проигранных партий в финале. Таким наш волейбол, не выигрывавший ничего четыре года, мы не видели давно. На фоне поражений борцов и боксёров — это главная радость для нашего спорта в этом месяце. Но откуда возникла эта команда-конфетка, ведь наши игроки — не звёзды экстра-класса, тренер почти дебютант. Помните, как Борис Ельцин на собрании кабинета министров сказал мемовую фразу: «Не так сели». В этот раз все сели именно «так», всё дело в пресловутой химии, ну и ещё в кое-каких деталях.

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Потрясающий по драматизму матч напомнил финал Олимпиады в Лондоне.

Сплав опыта и молодости

Средний возраст сборной России — 27 лет, то что нужно для больших побед в игровых видах спорта. Сбитый костяк из семи игроков (включая либеро) без остановок проехал всю Польшу. В этом сплаве нашлось место видавшим виды Максиму Михайлову и Сергею Гранкину, восставшему словно Феникс из пепла Юрию Бережко и совсем ещё юным по меркам волейбола, но уже оперившимся Илье Власову и Дмитрию Волкову, который в нужный момент и становился тем самым заводилой. Такая команда практически была лишена явно слабых мест. Хворал приём, выручал блок, не получалось в атаке, на выручку приходили подача и первый темп. При этом сборная играла почти без сбоев не только, когда всё было гладко. В финале и немцы ловили кураж и возили нас по площадке, но парни показали, что и удар держать умеют.

Умудрённый дебютант

Порой кажется, что нашу сборную тренер Сергей Шляпников слепил по образу и подобию своему. Назвать его неопытным язык не повернётся. 26 лет, богатый стаж работы и уйма трофеев со сборными младших возрастов, но в отличие от внешне похожего хоккейного коллеги Владимира Плющева, он вырос в реально классного взрослого тренера. Абсолютно спокойный, без лишних нервов и эмоций, он при этом всегда мог в нужный момент повлиять на ход игры. Все паузы, замены, произнесённые в перерыве слова были отточены и направлены на достижение конечной цели. Я помню, ещё два года назад стал свидетелем проигрыша его подопечных из второй сборной Власова, Жигалова, Волкова и Клюки этому самому боевому составу немцев.

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И не только не вспотеть, но и не проиграть ни одной партии. Как думаете, кто в финале чемпионата будет фаворитом?

Кураж Волкова

Волков тогда в свои 20 был вообще запасным доигровщиком. Выходил на площадку редко, ошибался часто, но временами в нём уже была заметна такая искорка, свойственная только большим мастерам. В плане куража он чем-то похож на Алексея Спиридонова, только гораздо более дисциплинированный и без лишней «дури» в голове. В играх плей-офф он был способен забить невероятный мяч и тем самым просто сломать оппонента. Пока он от всей души вскидывал вверх кулак в сторону зрителей (соперникам показывать такое в волейболе нельзя), люди по ту сторону сетки молча хлопали глазами и не могли понять, как это он так делает. При этом Волков был не менее хорош на подаче, блоке, в приёме и игре в защите. Именно его я бы признал MVP турнира, при всём уважении к также прекрасно сыгравшему Максиму Михайлову.

Подача

Фактор Михайлова также оказался важен. Это наш волейбольный Горан Иванишевич, мистер эйс, человек, который может выйти на подачу и взорвать землю под ногами соперников. Но в этой команде он оказался такой не один. Выходящий исключительно на замену коллега по амплуа Максим Жигалов и с одного раза успевал запугать соперников подачей, а уж Волков по этому показателю и вовсе был лучшим в команде. В равной борьбе подача способна стать решающим оружием, принести несколько важный брейковых мячей и во всех матчах, кроме финала, это было нашим преимуществом. Однако и немцам, обладающим грозным Дьердем Гроцером, мы лишь немного уступили.

Реинкарнация Бережко

Один из героев Олимпийских игр в Лондоне Юрий Бережко после этого долгое время за сборную почти не играл. Травмы у него начались годом ранее, когда летом он перенёс операцию на коленях и долго после этого восстанавливался. Последствия травмы помешали ему закрепиться в казанском «Зените», а новая беда — повреждение ахилла помешала сыграть на Олимпиаде в Рио. Как знать, будь там в распоряжении Владимира Алекно такой Бережко, может, мы бы и наиграли на медали. В Польше Юрий, будучи самым возрастным оказался самым надёжным и универсальным в команде, её, можно сказать хребтом, на котором всё и держалось. Остаётся пожелать ему здоровья и спортивного долголетия. Такие ветераны в команде всегда пригодятся.

Что дальше?

А дальше у этой команды есть всё, чтобы праздник продолжался и на чемпионате мира и до конца Олимпийского цикла. Есть хороший контакт тренера среди игроков, успехи резерва позволяют рассчитывать на своевременное введение свежей крови, а высокий уровень конкуренции во внутреннем чемпионате даёт возможность для продолжения роста нынешних игроков основного состава. А там глядишь волейбол снова станет популярен в стране и финал с участием сборной, наконец, покажут на главном спортивном канале.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Волейбол Дмитрий Волков — волейбол Максим Михайлов Юрий Бережко
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