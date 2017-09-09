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Текст: Андрей Шитихин
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Искры, пламя и жара. Как пройдёт мужской чемпионат России

Казанскому «Зениту» не удастся обойтись без поражений. Но он вновь будет чемпионом.
9 сентября 2017, суббота. 15:45 Волейбол

10 сентября стартует чемпионат России по волейболу среди мужских команд. Из всех игровых видов спорта только этот турнир можно называть сильнейшим, или как минимум одним из сильнейших в Европе. И в первом же туре пройдёт суперматч – «Динамо» примет «Зенит». Правда, теперь нужно уточнять, какой именно «Зенит», ведь теперь их в суперлиге два. Но фаворитом будет только один.

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Казань брали? Нет? И не возьмёте

Безоговорочным фаворитом чемпионата вновь будет казанский «Зенит», который правит и в России, и в Европе. Лишь клубный чемпионат мира команде Владимира Алекно никак не покорится. Возможно, в нынешнем сезоне. Руководство казанского клуба по ходу прошлого сезона продлило контракт со всеми лидерами, так что «Зенит» сохранил весь основной состав.

Ушли те, кто время от времени выходил на замену в тех матчах, которые не были ключевыми. Вместо них пришли опытнейшие доигровщики Максим Пантелеймоненко и Игорь Юдин, блокирующий Алексей Самойленко и один из самых результативных игроков прошлого сезона диагональный Никита Алексеев, а также игроки из молодёжной команды, среди которых и сын главного тренера Лоран Алекно, заявленный на сезон вторым связующим.

Главная интрига: проиграют ли подопечные Владимира Алекно хотя бы один матч в национальном чемпионате. А главная проблема – позднее возвращение американского доигровщика Мэтта Андерсона, который находится в национальной сборной и приедет в Казань в лучшем случае в начале октября. В том, что «Зенит» вновь возьмёт титул, мало кто сомневается, ведь Ивана Грозного среди участников турнира нет.

Белгород, Москва или Новосибирск?

Наставник казанского «Зенита» считает, пройти чемпионат без поражений его команде не удастся. В Казани хозяева вряд ли кому-то уступят, а вот в гостях потрепать им нервы могут многие. Составы конкурентов по сравнению с прошлым сезоном серьёзно обновились.

Главное изменение в «Белогорье» — приход из московского «Динамо» связующего Сергея Гранкина. Позиция пасующего была для белгородской команды проблемной: Роману Порошину было сложно, а бразилец Марлон ожиданий не оправдал. Вместе с Гранкиным в «Белогорье» перешёл и диагональный Константин Бакун. Ещё одним серьёзным усилением стал болгарский блокирующий Николай Николов, разорвавший контракт с «Енисеем». Он уходил из красноярской команды, обвинив врачей в том, что дают игрокам запрещённые препараты и заявил, что в России играть не будет. Сказано – не сделано.

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Московское «Динамо» обновило состав, расставшись не только с многолетним капитаном Гранкиным и Бакуном, но и с блокирующими Александром Волковым и Игорем Филипповым, и с доигровщиками Дмитрием Ильиных и Денисом Бирюковым. Кто вместо них? Сыновья известнейших волейболистов Романа Яковлева и Олега Антонова Дмитрий (диагональный) и Денис (доигровщик), голландский диагональный Дик Кой, французский блокирующий Кевин Ле Ру, российский доигровщик Денис Калинин, игравший в Италии, а также возвращённый аз аренды в «Факеле» любимый пассажир авиакомпании «Победа» Александр Кимеров.

Новосибирский «Локомотив» никого из основных бойцов не потерял, а приобретения сделал очень сильные. Из тех, кто постоянно выходил в основе, команду Пламена Константинова покинули братья-американцы Эрик и Кавика Шоджи. А пришли – немецкий диагональный Георг Грозер, который просто убивал соперников на недавно завершившемся чемпионате Европы своей подачей, связующий сборной Турции Арслан Экши, либеро сборной России Роман Мартынюк, блокирующий Артём Смоляр, доигровщик Алексей Родичев.

Переход последнего, кстати, в мае привёл к скандалу на «Финале шести». С учётом того, что остались в Новосибирске и Ильяс Куркаев, и Лукаш Дивиш, и Сергей Савин с Валентином Голубевым и Николаем Павловым, «Локомотив» выглядит на бумаге главным соперником казанского «Зенита».

Плей-офф – без Нижневартовска и Ярославля

Если говорить про команды, которые вряд ли будут претендовать даже на выход в плей-офф, к ним можно отнести «Югру-Самотлор» и «Ярославич». У команд Юрия Мельничука и Виктора Сидельникова нет достаточной глубины состава и ресурсов, чтобы бороться за попадание в восьмёрку сильнейших. Чуть получше обстоят дела у «НОВЫ», «Динамо» из Ленинградской области и «Газпрома-Югра».

Уфимский «Урал» в межсезонье стал единственной командой суперлиги, решившейся на смену главного тренера. Вместо Бориса Гребенникова команду возглавил бывший наставник сборной России итальянец Даниэле Баньоли. Главной потерей стал переход диагонального Павла Мороза в «Факел» и блокирующего Алексея Крицкого в «Енисей». Но «Урал» сохранил чемпиона Европы доигровщика Егора Феоктистова, разыгрывающего Дмитрия Ковалёва, а также подписал контракты с блокирующим Филипповым и доигровщиками Андреем Титичем и канадцем Райли Барнсом. «Енисей» существенных потерь не понёс и укрепил состав французским Антоненом Рузье.

Новоуренгойский «Факел» и кемеровский «Кузбасс» — молодые и мощные команды, невыход которых в плей-офф станет сенсацией. Подопечные Камило Плачи понесли единственную потерю – про уход Кимерова уже было сказано. Но вместо него клуб подписал контракты с Морозом и вернул из Краснодара Игоря Тюрина. Все остальные лидеры остались – это и чемпионы Европы Дмитрий Волков, Егор Клюка и Илья Власов, и связующий Игорь Колодинский, и блокирующий Вадим Лихошерстов.

Команда Томаса Самелвуо получила сильного связующего из Казани Игоря Кобзаря и одного из лучших диагональных прошлого сезона Виталия Васильева, а также доигровщиков Ильиных и Ярослава Подлесных. Пожалуй, слабее других в кемеровской команде выглядит позиция блокирующих, и это может сказаться в плей-офф, но не в «регулярке».

Раз «Зенит», два «Зенит»

Загадкой пока выглядит питерский «Зенит». За попадание в восьмёрку команда Александра Климкина наверняка будет бороться. Но говорить о том, что газпромовский проект в волейболе сразу начнёт давать результаты – глупо. И уж точно невозможно говорить о том, что питерский «Зенит» составит конкуренцию казанскому. Пока это совершенно точно «Зенит» и «Зенит-2». В будущем – возможно, но в стартующем сезоне ждать чудес от Питера не стоит.

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В целом же борьба в нашем чемпионате будет жаркой, искры наверняка будет лететь почти в каждом матче, а болельщикам будет на что посмотреть.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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