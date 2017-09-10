Хлопнули дверью… Корею. Зачем нужны девочки для битья

Аналог Межконтинентального кубка

В Японии завершается самый загадочный турнир этого сезона — Большой чемпионский кубок среди женских сборных. Проходящий раз в четыре года турнир можно сравнить с межконтинентальным Кубком в футболе. Здесь играют чемпионы четырёх континентов, хозяйки-японки и получившая wild card сборная Кореи. Шесть команд играли друг с другом в двух городах Японии по круговой системе. В результате победитель определился за тур до финиша. Им стала лучшая на сегодня команда в мире — сборная Китая, выигравшая первые четыре игры.

В отличие от неудачно проведённого Гран-при сборная России приехала в Японию уже в боевом составе. Команду усилили лучшие нападающие Татьяна Кошелева и Наталья Гончарова. Для них этот турнир должен был стать генеральной репетицией перед чемпионатом Европы. Однако все три матча с топ-командами сборная России проиграла, и если с американками удалось навязать борьбу и довести дело до тай-брейка, то в матче с китаянками молодые игроки оказались не готовы. Заключительный матч с явным аутсайдером турнира сборной Кореи, не выигравшей ни одной партии должен был заставить забыть полученную от японок оплеуху и позволить в приподнятом настроении готовиться к чемпионату Европы.

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Девочки для битья

Кореянки лишь в начале первой партии оказывали какое-то сопротивление, но стоило выйти на подачу Татьяне Кошелевой, как вся игра кореянок рассыпалось. Проводящей первую игру запасной связующей корейской сборной не хватало мастерства, чтобы хотя бы начать атаку. Его команде не хватало мастерства, чтобы провести одну внятную атаку. У россиянок солировали всё те же Кошелева и Гончарова, а Татьяна подала несколько эйсов. Владимир Кузюткин решил дать шанс проявить себя как можно большему числу игроков, и уже к концу партии поменял почти весь стартовый состав, что не помешало довести дело до победы в партии — 25:19.

Во второй партии ключевым также стало преимущество россиянок на блоке, которое позволило захватить инициативу с самого начала, однако затем пришлось помучиться. Кореянки приноровились к игре нашей команды у сетки, провели несколько удачных замен и выровняли игру. У Кошелевой в этот раз подача не пошла, а потому было не до замен и экспериментов. В концовке Ирина Филиштинская просто доводила мяч до Гончаровой и та уверенно делала своё дело, доводя счёт до разгромного, а у кореянок вдобавок развалился приём.

Хлопнуть дверью и выиграть хотя бы одну партию на турнире кореянкам не удалось. Равновесие в третьей партии нарушил выход на подачу Филиштинской, после чего наши соперницы сами много ошибались и дарили очки даже в таких ситуациях, когда этого от них не ждали. В атаке разыгралась Ксения Парубец, вышедшая на замену в середине матча. Но даже в концовке партии кореянки от души радовались каждому выигранному очку, честно завершив возложенную на них на этом турнире миссию. Последняя партия завершилась для них вполне достойно — 25:21.

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Путь на Кавказ

Прошедший турнир дал тренерам достаточно пространства для работы над ошибками и выбора оптимального состава. На чемпионате Европы должно быть проще, так как лишь несколько команд соответствуют по уровню сборным США, Бразилии и Китая. В нашей группе ключевым должен будет стать матч с Турцией, победитель которого должен будет выйти в четвертьфинал напрямую. Сборные же Болгарии и Украины ничуть не лучше тех же кореянок.



Главная пока проблема — слишком большое количество ошибок, особенно в стрессовых ситуациях и отсутствие концентрации на протяжении хотя бы одной партии. Кроме того Кошелева и Гончарова пока не набрали оптимальной физической формы, а именно от их состояния будет зависеть успех на чемпионате Европы. В отдельные моменты даже матча с Кореей приём и игра в нападении россиянок оставляли желать лучшего, а значит у Владимира Кузюткина не так много возможностей для маневра. Впрочем, при благоприятном календаре и игре на своём уровне даже такая команда способна дойти до полуфинала, а уж там как повезёт.