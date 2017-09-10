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«Динамо» М — «Зенит» С-П — 1:3
Текст: Михаил Чесалин
Фото: РИА Новости

Придётся считаться. «Зенит» дебютировал в Суперлиге с победы

В отличие от футбольных команд, волейбольные «Зенит» и «Динамо» миром разойтись не могли. Питерцы в своём дебютном матче победили – 3:1.
10 сентября 2017, воскресенье. 21:00 Волейбол

В предыдущие сезоны чемпионата России по волейболу вывеска «Динамо» – «Зенит» по умолчанию привлекала всеобщее внимание. Иначе просто и быть не могло, ведь в матче принимали участие две сильных команды, два фаворита. Теперь же подобных матчей станет в два раза больше. И дело не в изменении календаря, а в том, что в российском волейболе появился ещё один мощный и амбициозный «Зенит». Как и положено, родом из Санкт-Петербурга.

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10 сентября питерский «Зенит», собранный из целой группы мастеровитых волейболистов и приправленных мощными иностранцами вроде Маркуса Нильссона или Ореола Камехо, проводил свой первый, исторический матч в рамках волейбольной Суперлиги. Перед стартом фаворитом, конечно, выглядела обновлённая, но всё равно более опытная и сыгранная команда – столичное «Динамо». Однако «Зенит» сразу же показал, что в этом сезоне с ним придётся считаться.

Бодрый старт «Динамо»

«Динамо» начало свой первый матч в Суперлиге мощнее соперника. Процент точных атак у москвичей был довольно высоким, в то время как «Зенит» постоянно натыкался на блок соперника. Доходило до того, что в течение одного розыгрыша динамовцы успешно блокировали по три раза подряд. При счёте 2:7 Александр Климкин решил взять ранний тайм-аут, чтобы взбодрить, разбудить команду, однако к первому тайм-ауту «Динамо» подошло с пятью очками преимущества. Восьмое очко добыл Дмитрий Яковлев – сын вице-чемпиона Олимпиады в Сиднее Романа Яковлева, присутствовавшего на трибунах спорткомплекса в столице.

Суперлига - предварительный этап (м). 1-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
1 : 3 25:19, 20:25, 17:25, 24:26
Зенит СПб
Санкт-Петербург

Яковлев-младший продолжал нещадно атаковать и после перерыва, однако «Зенит» к середине партии пришёл в себя, набрал несколько брейковых очков и сократил отставание с шести до трёх. На этом отрезке блестяще действовал либеро питерской команды Валерий Комаров, который совершил несколько спасений в защите. Но одних его стараний было недостаточно: «Динамо» спокойно удерживало соперника на дистанции в три-четыре очка, а в концовке на подаче Дмитрия Щербинина ещё и увеличило преимущество. Первая партия осталось за москвичами – 25:19.

Первая выигранная партия…

На старте второй партии «Зенит» вышел вперёд со счётом 4:2 – на подаче постарался Маркус Нильссон, а в защите прекрасно показал себя питерский блок. К первому перерыву «Зенит» подошёл лидером – 8:6, при этом восьмое очко заработал разыгравшийся во втором сете Евгений Сивожелез. Вообще вторая партия проходила в более высоком темпе: ошибок и атак первым темпом стало больше, долгих розыгрышей и героических спасений – меньше. Зрители и оглянуться не успели, как команды подошли к очередному техническому перерыву. И даже отличная игра Александра Маркина не позволила «Динамо» отыграться – 14:16.

Первый розыгрыш после паузы по сути стал ключевым: Павел Панков «выбил» приём, «Динамо» не сумело провести атаку, а «Зенит» довёл преимущество до трёх очков, а потом сразу и до четырёх – ещё одна прекрасная подача удалась Панкову. Третий кряду розыгрыш также мог остаться за питерцами, но спустившийся с вышки главный арбитр матча рассмотрел на видеоповторе касание блока. Этот эпизод воодушевил «Динамо», но ненадолго: «Зенит» нарастил преимущество и без лишних нервов выиграл концовку – 25:20. Счёт сравнялся – 1-1.

… а следом и первая победа

Выиграв первую в истории партию матча Суперлиги, «Зенит» словно бы уверился в своих силах, включил повышенную передачу и надавил на педаль акселератора. В начале третьего сета уже «Динамо» пришлось приходить в себя и догонять соперника. Питерцы доминировали на площадке, диктовали свои условия и показывали свой класс. Тот факт, что команда была собрана вместе буквально пару месяцев назад, был совершенно незаметен – шероховатостей в игре команды, связанных с несыгранностью становилось меньше с каждым розыгрышем. «Зенит» в третьем сете вёл с большим преимуществом, а подобравшись ко второму техническому тайм-ауту при счёте 17:10, и вовсе поймал кураж – Сивожелез и Камехо атаковали уверенно и внешне легко. «Динамо» не выбрасывало белый флаг, сопротивлялось, но питерцы сет, конечно, выиграли – 25:17.

Четвёртый сет начался для «Динамо» с четырёх подряд ошибок на подаче. При этом на табло горело – 4:4, поскольку некачественные подачи бело-голубые чередовали с мощными атаками. В ходе первой трети партии на площадке кипела нешуточная борьба, а лидером на паузу после ошибки Сивожелеза на подаче ушло московское «Динамо» – 8:7. Александр Маркин выглядел ярче всех в атаке столичной команды, но Ореол Камехо из стана соперника его затмил. Во многом благодаря усилиям кубинца «Зенит» ко второй технической паузе подошёл лидером – 16:14.

Минутная пауза не смогла остановить напор питерского коллектива, а Алексей Остапенко со своей силовой подачей смог и даже сравнял счёт – 18:18. Равенство на табло держалось довольно долго: ни одной из команд не удавалось повести хотя бы в два очка. Ключевые эпизоды произошли при счёте 21:21. Сначала Дик Коой с подачи заряди в сетку, а в следующем розыгрыше Сивожелез один в один закрыл Круглова – 23:21 в пользу «Зенита». Юрий Маричев тут же взял тайм-аут и сумел спасти положение: два матчбола подряд «Динамо» отыграло. Однако третий питерские волейболисты всё-таки реализовали. Таким образом, «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал первую победу в Суперлиге и показал, что от него можно ждать больших сюрпризов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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