Сивожелез: в «Зените» хочется творить новую историю

В первый день нового сезона чемпионата России по волейболу «Зенит» из Санкт-Петербурга, созданный с чистого листа буквально пару месяцев назад, сумел положить на лопатки московское «Динамо» – 3:1. Евгений Сивожелез, перебравшийся в Питер из Казани, стал одним из самых ярких и результативных игроков встречи, а после неё рассказал корреспонденту «Чемпионата» об эмоциях после первой победы в Суперлиге, задачах новой команды и желании творить историю вместе с клубом из северной столицы.

Придётся считаться. «Зенит» дебютировал в Суперлиге с победы В отличие от футбольных команд, волейбольные «Зенит» и «Динамо» миром разойтись не могли. Питерцы в своём дебютном матче победили – 3:1.

«Когда нащупываешь свою игру, отпускать её не хочется»

– Евгений, поздравляем вас с первой, исторической победой «Зенита» из Санкт-Петербурга в чемпионате России. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от встречи с «Динамо».

– Побеждать всегда приятно, в любом матче и любом турнире. А вчера была особенная игра – первый тур в чемпионате России, первый матч «Зенита» на таком уровне. Конечно, каждому из игроков команды хотелось добиться положительного результата в такой игре.



Эмоции, как ни странно, даже сегодня ещё не все улеглись – давно у меня такого не было. Но сейчас уже, на холодную голову, вспоминаются не только положительные эпизоды, но и какие-то моменты, которые в будущем нужно будет отрегулировать.



– Показалось, что после не слишком удачной первой партии «Зенит» поймал кураж, нащупал свою игру, а потому и довёл матч до победы. Так ли это?

– Да, действительно, перед первой партией мы, наверное, излишне перенастроились, но потом нащупали свою игру. А когда ты нащупываешь свою игру, отпускать её не хочется. После второй партии, когда счёт сравнялся, матч будто бы начался заново, и нам удалось прибавить. Не могу сказать, что всё было идеально, но для победы того, что мы показали, оказалось достаточно. Команда подготовилась в кратчайшие сроки и показала тот волейбол, на который была способна в конкретный день. Мы отдавались игре по-полной и заслужили победу. Теперь нужно настроить себя в каждом матче действовать так же вне зависимости от соперника.

– О чём команде говорил тренер Александр Климкин после первой партии и после второй. Его риторика как-то менялась?

– Тренер вчера был эмоционален, он тоже волновался, как и мы, и не скрывал этого. Хорошо, что у нас есть и помощник главного тренера – Серджио Бузато, который уже долгое время работает с российскими командами, знает менталитет и язык. Его знания и навыки сейчас нам всем очень полезны. Александру Владимировичу можно только позавидовать в том, что у него есть такой помощник, такая опора. Александр Владимирович пока находится в самом начале тренерской деятельности, и иметь такого партнёра дорогого стоит. Огромное спасибо руководителям за то, что они смогли привлечь в нашу команду такого специалиста.

Два месяца – это на бумаге. Физически полный состав игроков собрался буквально неделю назад.

«Состав собрался буквально неделю назад. Конечно, этого мало»

– Вы сказали, что команда подготовилась в кратчайшие сроки. С момента создания клуба прошло лишь два месяца – как игроки провели это время, как готовились и тренировались?

– Два месяца – это на бумаге. Физически полный состав игроков собрался буквально неделю назад. Конечно, этого мало. Команда ещё не сыгралась, так что нам предстоит ещё много работы, чтобы действительно сформировать боевой коллектив из тех людей, которые есть.

Искры, пламя и жара. Как пройдёт мужской чемпионат России Казанскому «Зениту» не удастся обойтись без поражений. Но он вновь будет чемпионом.

– Насколько остро чувствуется проблема несыгранности, учитывая, что команда создавалась с нуля, а у игроков была только неделя, чтобы почувствовать друг друга?

– Очень остро. Волейбол – это командный вид спорта, и в игре важна роль каждого человека на площадке или за её пределами. Коллектив всегда складывается годами: это и тесные связи, и эмоциональные ощущения, когда ты по одному взгляду понимаешь, как себя чувствует партнёр. Может быть, не все обращают на это внимание, но для меня очень важно, чтобы в команде все друг друга понимали с полуслова и полувзгляда. Но для этого, конечно, нужно время.



– Какие-то связки из прошлых лет в «Зените» удалось настроить, или всё строится с нуля?

– Нет, всё приходится нарабатывать заново. Игра команды во многом зависит от связующих, а мы с ними мало где пересекались раньше. Но ничего страшного, будем работать.

«Название – „Зенит“ – ко многому нас обязывает»

– Во вчерашнем матче одним из самых результативных игроков команды и, с точки зрения болельщиков, показали прекрасную игру. Как сами оцените свои действия на площадке?

– Всегда тяжело объективно оценивать собственные действия. Вчера я бы вообще не стал этого делать. Профессиональную оценку, конечно, даст тренерский штаб, но если говорить о моём мнении, то у меня пока ещё есть отголоски пропуска прошлого сезона, так что есть, над чем работать, есть, куда двигаться, – это понятно. Для достижения каких-то больших целей нужно ещё многое вспомнить. Но той базы, которая есть на данный момент, вчера хватило, чтобы показать качественный волейбол с минимальным количеством ошибок и добиться победы.



– Ваше здоровье, физическая форма после долгого отсутствия в порядке?

– Да, всё отлично, ничего не беспокоит. Наоборот, хочется работать и быстрее двигаться вперёд.



– Переход в питерский «Зенит» – катализатор такого движения?

– Да, для этого я и сделал свой выбор в пользу этой команды. Мне хотелось начать всё заново, как говорится, с чистого листа. Хочется в новой команде творить новую историю и свою, и Санкт-Петербурга, и волейбола. У нас для этого всё есть. Мы – новый коллектив, новая волейбольная семья. И название – «Зенит» – ко многому нас обязывает.

Мне хотелось начать всё заново, как говорится, с чистого листа. Хочется в новой команде творить новую историю и свою, и Санкт-Петербурга, и волейбола.

– Как думаете, получится ли сотворить историю?

– А мы уже начали. Тот же Мемориал Платонова впервые за много лет выиграла команда из Санкт-Петербурга. Да и первая победа в чемпионате России уже есть. А о больших свершениях сейчас говорить пока рано. Прошёл только первый тур – видно только, над чем нужно работать, чтобы добиваться высоких целей. Конец сезона покажет, на что мы способны.



– Руководство какие-то конкретные задачи перед командой поставило?

– Да, руководство обозначило, что попадание в пятёрку будет хорошим результатом, а медаль – отличным. Конкуренция, конечно, большая, но, мне кажется, это реально. Впрочем, конкуренция – это даже здорово, поскольку прошлые чемпионаты были довольно слабыми, учитывая, что в прошлом сезоне казанский «Зенит» не проиграл ни одного матча и отдал лишь несколько партий. В текущем сезоне ситуация другая: у спонсоров после кризисов появилась возможность делать вложения в команды, начали возвращаться качественные легионеры. Так что в этом году нас ждёт другой волейбол, другой чемпионат и я этому несказанно рад.

