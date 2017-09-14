Гончарова: обидно уезжать, обыграв только Японию и Корею

Последней проверкой женской сборной России по волейболу перед грядущим чемпионатом Европы в Азербайджане и Грузии стал Большой чемпионский Кубок в Японии – что-то вроде Межконтинентального кубка в футболе, куда съезжаются чемпионы всех континентов. Увы, блеснуть на фоне мировых лидеров у россиянок не вышло: наша команда проиграла Китаю, США и Бразилии и завершила турнир на четвёртом месте.

Лидер сборной опытнейшая Наталия Гончарова подвела итоги турнира, рассказала, чего команде не хватило в Японии, а также заметила, что на чемпионате Европы сборная России планирует реабилитироваться перед своими болельщиками.

Хлопнули дверью… Корею. Зачем нужны девочки для битья На Большом чемпионском кубке Россия не обыграла никого, кроме Японии и Кореи.

«Поездку в Японию я бы оценила отрицательно»

– Наталия, сборная России заняла четвёртое место по итогам Большого чемпионского кубка, обыграв только команды Японии и Кореи. Удовлетворены ли вы данным результатом? Какие цели ставились перед командой на этот турнир?

– Конечно, мы ехали на этот турнир не за четвёртым местом, а планировали выступить намного лучше. Перед нами не ставили конкретной задачи выиграть кубок, но была цель показать хороший волейбол, побороться с сильными соперниками. Думаю, что мы могли бы провести турнир намного лучше, выиграть больше, чем две матча и занять более высокое место – возможности для этого у нас были. Нашу поездку в Японию я бы оценила отрицательно.

– А что конкретно не получилось? Какие ошибки выделил тренерский штаб, над чем вам предстоит работать в преддверии чемпионата Европы?

– В первую очередь сказалось то, что мы очень мало игр провели вместе. Чемпионский кубок был по сути первым турниром, когда мы собрались все вместе. Поэтому нам на площадке не хватало взаимопонимания в решающие моменты, когда всё должно быть на автомате. Также в ближайшее время, думаю, мы будем больше работать над блоком, а также над атакой, высокими мячами. Мы играем с двумя принимающими, но не всегда есть идеальная доводка. Так что нам нужно больше работать над тем, чтобы реализовывать наши атаки.

Чемпионский кубок был по сути первым турниром, когда мы собрались все вместе. Поэтому нам не хватало взаимопонимания в решающие моменты, когда всё должно быть на автомате.

– Вы сказали, что перед вами на турнир не ставились конкретные цели. А можно ли было его рассматривать в качестве этапа подготовки к чемпионату Европы?

– И да, и нет. С одной стороны, это, конечно, подготовка, игровая практика. Но, с другой, мы понимали, что на этом турнире выступают лучшие команды со всего мира, так что сыграть с ними и показать в этих матчах хороший результат было очень важно для нас.

– Отличаются ли встречи с ведущими мировыми сборными в рамках данного турнира с матчами на чемпионатах мира или Олимпиадах, где надо побеждать любой ценой?

– Наверное, нет. Всё равно каждый подобный матч – это игра на победу. Хотя проще воспринимать турнир в целом, поскольку здесь нет матчей на вылет, как на чемпионатах мира или Олимпиадах. Но, повторюсь, хотелось побеждать и сильных соперников: США, Китай, Бразилию, а не уехать, обыграв только команды Японии и Кореи – это немного обидно.

– Повлиял ли на сборную России тот факт, что команде пришлось проходить акклиматизацию, а матчи начинались в шесть-семь утра по московскому времени?

– Мне кажется, что нет. Мы уже провели немало турниров, в которых играть приходилось в не самое удобное время, так что на это не стоит обращать внимания.

Отмучились. Российские волейболистки завершили Гран-при поражением 23 ошибки, плохая игра на приёме и отсутствие движения на площадке – так сборная России провела последний матч мирового Гран-при.

– Большой чемпионский кубок проводится раз в четыре года. Хотелось бы играть его чаще?

– На самом деле такого желания нет (улыбается). Со сборной у нас и так довольно много соревнований: и Гран-при, и чемпионат Европы, и различные маленькие турниры – так что если бы этот турнир проводился каждый год, нам было бы тяжеловато. Всё равно пришлось бы выбирать, ставить акценты, и чемпионаты мира и Европы всегда были бы в приоритете. Так что играем раз в четыре года – и хорошо.

– Какие неигровые впечатления остались от Японии. Много ли было болельщиков? Успели ли посмотреть город Нагоя, в котором провели большую часть матчей?

– Так как игры у нас были каждый день, а в выходной мы переезжали и проводили тренировку, посмотреть город особо не удалось. Но мы не впервые приезжаем в Японию, там часто проводятся различные турниры, так что мы успели насмотреться раньше. Практически на каждом из прежних турниров у нас была возможность пробежаться по магазинам, что-то купить домой (улыбается). А что касается болельщиков, то полный зал был только на матче со сборной Японии: во время него люди на трибунах болели так, как они умеют это делать. А на всех остальных встречах залы, к сожалению, были почти пустыми – болельщиков сильно не хватало.

Хотелось побеждать и сильных соперников: США, Китай, Бразилию, а не уехать, обыграв только команды Японии и Кореи – это немного обидно.

«Хочется реабилитироваться за Кубок чемпионов»

– Расскажите, как будет проходить подготовка команды к чемпионату Европы? Как вы проведёте оставшуюся до турнира неделю?

– Мы проведём её примерно в том же режиме, в котором готовились к чемпионскому кубку. Будем тренироваться каждый день – по одной или две тренировки в день. Нужно попытаться максимально полезно использовать оставшиеся до турнира дни. А перед вылетом, думаю, нам дадут один выходной, чтобы съездить домой и собрать сумки.

– Какой соперник на групповом этапе турнира кажется вам самым трудным?

– Думаю, наибольшее сопротивление нам окажут команды из Болгарии и Турции – это очень организованные, сильные сборные. Нужно очень серьёзно подготовиться к этим матчам. А что касается Украины, то, надеюсь, в матче с ней у нас не будет серьёзных проблем.

– Как думаете, тот факт, что турнир будет проходить в ближнем зарубежье, поможет сборной России? Может быть, болельщиков команды на трибунах будет больше?

– Трудно сказать. В Азербайджане мы бывали только в рамках клубных соревнований, а со сборной никогда не ездили. Самой интересно, как всё там будет происходить и сколько людей там будет нашу команду поддерживать.

– Какие цели сборная России ставит перед собой на грядущий чемпионат Европы? Что хочется показать на этом турнире?

– Очень хочется реабилитироваться за проигранный кубок чемпионов, в котором мы своей игрой расстроили многих болельщиков. На чемпионате Европы всё-таки не будет столь сильных команд мирового уровня, поэтому хочется показать хороший волейбол и защитить титул, который мы вот уже два турнира подряд никому не отдаём.

– Говорят, трудно завоевать титул, ещё труднее его защитить. А если защита происходит во второй раз – это в два раза труднее?

– Да, это точно (улыбается). На матчи с нами с нами все будут очень хорошо настраиваться, а нам придётся отбиваться, чтобы отстоять свой титул.