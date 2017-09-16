175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Михаил Чесалин
Фото: zenit-kazan.com

Набирая обороты. Казанский «Зенит» снова не отдал сопернику ни сета

«Урал» заставил волейболистов казанского «Зенита» попотеть во второй партии, однако фаворит всё-таки добыл уверенную победу – 3:0.
16 сентября 2017, суббота. 18:15 Волейбол

Во втором туре российской волейбольной Суперлиги казанский «Зенит», сходу забравшийся на первое место в турнирной таблице после 3:0 в первой игре чемпионата, пожаловал в Уфу, в гости к местному «Уралу». Разумеется в таком противостоянии казанцы выглядели однозначными фаворитами, но доказать это предстояло на деле. За действующего чемпиона был и высокий статус, и мощь его состава – в колоде Владимира Алекно что ни игрок, то настоящий джокер, и даже история противостояний: уже более десяти лет «Урал» не обыгрывал «Зенит» в чемпионате.

Состав уфимской дружины в преддверии сезона 2017/18 заметно обновился, а с учётом отсутствия серьёзной игровой практики, можно было с уверенностью предполагать, что уральцам в матче против казанцев будет невероятно тяжело. Впрочем, и в составе хозяев площадки были свои звёзды, которые пытались перевернуть ход матча в нужное русло. В первую очередь это именитый главный тренер Даниэле Баньоле и новоявленный чемпион Европы Егор Феоктистов.

Искры, пламя и жара. Как пройдёт мужской чемпионат России
Казанскому «Зениту» не удастся обойтись без поражений. Но он вновь будет чемпионом.

На правах фаворита

Казанский «Зенит» начал матч на правах фаворита – уверенно, надёжно, спокойно. И самое главное – максимально результативно. Уже при счёте 1:6 Даниэле Баньоле пришлось брать тайм-аут, однако тренерские внушения игрокам «Урала» не помогли. К первому техническому перерыву «Зенит» вёл со счётом 8:1, причём у казанцев получалось буквально всё: у Александра Бутько летела подача, Максим Михайлов прекрасно атаковал, а Леон отлично играл в защите. Второе очко уральцам удалось завоевать лишь при счёте 1:9.

Суперлига - предварительный этап (м). 2-й тур
16 сентября 2017, суббота. 16:00 МСК
Урал
Уфа
0 : 3 15:25, 22:25, 11:25
Зенит-Казань
Казань

К середине партии «Урал» сумел оправиться от стартового шока и начал регулярно набирать очки и подтягиваться к своему именитому конкуренту. Однако стоило Михайлову выйти на подачу, как «Зенит» снова начал отрываться в счёте и в итоге ко второму перерыву добился двузначного перевеса – 16:6. В довершение всего не пошла игра у Андрея Титича, а Баньоле был вынужден заменить своего подопечного на пару розыгрышей, чтобы дать ему возможность перевести дух. В концовке партии настроение болельщикам в Уфе подняли два эйса в исполнении Егора Феоктистова, однако о спасении, конечно, речи не шло: «Зенит» выиграл партию – 25:15.

Неудержимый Леон

Во второй партии команды поменяли сторонами, но не ролями. Самый результативный игрок первой партии Вильфредо Леон, заработавший к перерыву девять очков, в двух первых же розыгрышах нового сета добавил к ним ещё два. Вторым главным атакующим элементом был Максим Михайлов, одно из очков заработавший напрямую с подачи. «Урал» оказывал достойное сопротивление именитому сопернику, в какой-то момент сумел навязать сопернику борьбу, зацепиться в счёте, однако на передышку команды ушли при счёте – 8:4 в пользу казанцев.

Сивожелез: в «Зените» хочется творить новую историю
«Зенит» из Санкт-Петербурга одержал первую победу в Суперлиге. Самый яркий игрок питерцев Евгений Сивожелез готов творить историю и дальше.

Уфимцев подобное положение дел из колеи не выбило – они старались, как могли. В составе уральской команды солировал Егор Феоктистов и во многом благодаря его усилиям хозяева смогли подобраться к гостям на минимальное расстояние – 10:12. Ко второму перерыву «Зенит» несколько оторвался, однако «Урал» провёл очень мощный отрезок и, отыграв четыре очка, сумел даже сравнять счёт: в атаке блистал Евгений Рыбаков, а на подаче – Андрей Титич.

Но у «Зенита» в составе был Вильфредо Леон, и остановить его в атаке было практически невозможно. Он зарабатывал очки практически всеми своими атаками, а связующие, заметив это, с удовольствием отдавали ему передачи. Экспрессивный Баньоле дважды брал тайм-ауты, дважды пытался остановить рывок соперника, но Артём Вольвич подавал великолепно. В заключительном игровом отрезке прекрасную игру снова показал Феоктистов, однако по иронии судьбы именно его подача в сетку в итоге подарил победу во второй партии сопернику – 25:22.

«Урал» повёл, но был разгромлен

От сета к сету «Уралу» удавалось начинать всё лучше и лучше. В третьей партии уфимская команда впервые в матче повела в счёте – 3:2. Однако лидерство оказалось совершенно мимолётным – к технической паузе картина стала привычной: «Зенит» повёл со счётом 8:5. Максима Михайлова перерыв совершенно не смутил – в итоге волейболист сборной России сделал серию из десятка подач подряд. Уральская команда никак не могла сняться: то принять подачу не получалось, то довести дело до атаки, то упиралась в тройной блок казанцев. Михайлов в итоге «снялся» сам, отправив мяч в сетку при счёте 15:5.

По ходу второго технического тайм-аута команды выглядели несколько необычно. В кружке игроков «Урала» кипели страсти, разгорались споры, а Даниэле Баньоле что-то эмоционально доказывал своим игрокам. В «Зените» же всё было значительно спокойнее: Владимир Алекно в концовке третьей партии снимал лидеров с игры, давай шанс проявить себя запасным игрокам. Впрочем, даже в такой ситуации уфимцы навязать фавориту борьбу не сумели. Может быть, устали, а может, поняли, что спасти ситуацию не удастся. «Зенит» спокойно довёл дело до победы и в третьем сете – 25:11. Уфимцы терпят второе кряду поражение, а казанцы продолжают уверенный разгон на старте Суперлиги, удерживая первое место в турнирной таблице.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
МВК Зенит-Казань МВК Урал
Новости. Волейбол
16 сентября 2017, суббота
17:36 Казанский «Зенит» одержал 2-ю победу на старте ЧР по волейболу, разгромив «Урал»
17:27 Сборная Ирана победила японцев в матче Большого чемпионского кубка в Осаке
16:41 «Локомотив» победил «Газпром-Югра» во втором туре мужского ЧР
12:04 Сборная Италии победила французов в матче Большого чемпионского кубка в Осаке
09:46 Сборная Бразилии победила США на Большом чемпионском кубке
01:01 Ярёменко: если спортсмен любит тренера, значит тренер – плохой
15 сентября 2017, пятница
16:36 Сборная США лидирует после третьего тура Большого чемпионского кубка
15:57 Итальянцы победили сборную Японии в матче Большого чемпионского кубка
15:01 Призовой фонд «Финала четырёх» мужского Кубка России составит 12 млн рублей
14:13 Белгород примет «Финал четырёх» мужского Кубка России
13:06 Павлов: Грозер просто ещё не успел влиться в коллектив
12:22 Константинов: будет очень интересный сезон. Надеемся закончить его в призёрах
11:13 Американцы в трёх сетах победили французов в матче Большого чемпионского кубка
10:12 Камехо: панорама Невы напоминает мне о кубинском побережье и наших пляжах
09:04 Гончарова: на ЧЕ хотим реабилитироваться за проигранный Кубок чемпионов
08:38 Бразилия в трёх сетах обыграла Иран на Большом чемпионском кубке
14 сентября 2017, четверг
16:12 Титич: при минус 20 в Нижневартовске люди в купальниках ходят
15:28 Баньоли: игра с Казанью в психологическом плане лёгкая
14:33 Волейбольной школе олимпийского резерва «Енисей» будет присвоено имя Носкова
13:27 Голубев: волейбол у нас надо развивать, правда, от игроков тут мало что зависит
12:22 Константинов: участие в Лиге чемпионов — это вызов для «Локомотива»
11:14 Блокирующий Стуленков перешёл в румынский «Плоешти»
10:17 Михайлов: не чувствую себя старожилом, в душе я по-прежнему двадцатилетний пацан
09:40 Шкулявичус стал самым результативным игроком первого тура Суперлиги
00:02 Порядок квалификации на ОИ-2020 будет изменён
13 сентября 2017, среда
16:20 Сборная Ирана лидирует после второго тура Большого чемпионского кубка
15:14 Французы в трёх сетах победили японцев в матче Большого чемпионского кубка
14:24 Михайлов: наличие психолога в сборной России было бы правильным решением
13:14 Тетюхин: спасибо, Рамзан Кадыров, за то, что вы делаете для волейбола в Чечне
12:18 Американцы проиграли иранцам на Большом чемпионском кубке, ведя 2:0 по сетам
11:30 Голубев: такого волейбола в исполнении Грозера я давно не видел
10:16 Марданов: конечно, «Урал» хочет попасть в еврокубковую зону
09:30 Итальянцы на тай-брейке одолели бразильцев в матче Большого чемпионского кубка
07:42 Доигровщик сборной Польши Мика ведёт переговоры с «Белогорьем»
12 сентября 2017, вторник
16:03 Пашицкий: в Польше тоже много болельщиков, но атмосфера несопоставима
15:02 Японцы в трёх сетах проиграли американцам на старте Большого чемпионского кубка
14:44 Кобзарь: большинство игроков из «Кузбасса», возможно, перенастроились
13:22 Патрушев и Кадыров открыли волейбольный комплекс в Грозном
12:26 Мужская сборная Италии проиграла иранцам на старте Большого чемпионского кубка
11:25 «Урал» подписал контракт с доигровщиком сборной Канады Барнсом
11:22 Николов: мой дебют в «Белогорье» мог бы быть лучше
10:09 Игры 1-го этапа женского КР примут Саратов, Казань, Красноярск, Екатеринбург
09:35 Сивожелез: попадание в пятёрку для питерского «Зенита» будет хорошим результатом
08:16 Сборная Бразилии в трёх сетах обыграла Францию на Большом чемпионском кубке
00:58 Мельничук: попали под пресс подачи «Белогорья» и не удержались
Все новости RSS
Партнерский контент