Набирая обороты. Казанский «Зенит» снова не отдал сопернику ни сета

Во втором туре российской волейбольной Суперлиги казанский «Зенит», сходу забравшийся на первое место в турнирной таблице после 3:0 в первой игре чемпионата, пожаловал в Уфу, в гости к местному «Уралу». Разумеется в таком противостоянии казанцы выглядели однозначными фаворитами, но доказать это предстояло на деле. За действующего чемпиона был и высокий статус, и мощь его состава – в колоде Владимира Алекно что ни игрок, то настоящий джокер, и даже история противостояний: уже более десяти лет «Урал» не обыгрывал «Зенит» в чемпионате.

Состав уфимской дружины в преддверии сезона 2017/18 заметно обновился, а с учётом отсутствия серьёзной игровой практики, можно было с уверенностью предполагать, что уральцам в матче против казанцев будет невероятно тяжело. Впрочем, и в составе хозяев площадки были свои звёзды, которые пытались перевернуть ход матча в нужное русло. В первую очередь это именитый главный тренер Даниэле Баньоле и новоявленный чемпион Европы Егор Феоктистов.

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На правах фаворита

Казанский «Зенит» начал матч на правах фаворита – уверенно, надёжно, спокойно. И самое главное – максимально результативно. Уже при счёте 1:6 Даниэле Баньоле пришлось брать тайм-аут, однако тренерские внушения игрокам «Урала» не помогли. К первому техническому перерыву «Зенит» вёл со счётом 8:1, причём у казанцев получалось буквально всё: у Александра Бутько летела подача, Максим Михайлов прекрасно атаковал, а Леон отлично играл в защите. Второе очко уральцам удалось завоевать лишь при счёте 1:9.

К середине партии «Урал» сумел оправиться от стартового шока и начал регулярно набирать очки и подтягиваться к своему именитому конкуренту. Однако стоило Михайлову выйти на подачу, как «Зенит» снова начал отрываться в счёте и в итоге ко второму перерыву добился двузначного перевеса – 16:6. В довершение всего не пошла игра у Андрея Титича, а Баньоле был вынужден заменить своего подопечного на пару розыгрышей, чтобы дать ему возможность перевести дух. В концовке партии настроение болельщикам в Уфе подняли два эйса в исполнении Егора Феоктистова, однако о спасении, конечно, речи не шло: «Зенит» выиграл партию – 25:15.

Неудержимый Леон

Во второй партии команды поменяли сторонами, но не ролями. Самый результативный игрок первой партии Вильфредо Леон, заработавший к перерыву девять очков, в двух первых же розыгрышах нового сета добавил к ним ещё два. Вторым главным атакующим элементом был Максим Михайлов, одно из очков заработавший напрямую с подачи. «Урал» оказывал достойное сопротивление именитому сопернику, в какой-то момент сумел навязать сопернику борьбу, зацепиться в счёте, однако на передышку команды ушли при счёте – 8:4 в пользу казанцев.

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Уфимцев подобное положение дел из колеи не выбило – они старались, как могли. В составе уральской команды солировал Егор Феоктистов и во многом благодаря его усилиям хозяева смогли подобраться к гостям на минимальное расстояние – 10:12. Ко второму перерыву «Зенит» несколько оторвался, однако «Урал» провёл очень мощный отрезок и, отыграв четыре очка, сумел даже сравнять счёт: в атаке блистал Евгений Рыбаков, а на подаче – Андрей Титич.



Но у «Зенита» в составе был Вильфредо Леон, и остановить его в атаке было практически невозможно. Он зарабатывал очки практически всеми своими атаками, а связующие, заметив это, с удовольствием отдавали ему передачи. Экспрессивный Баньоле дважды брал тайм-ауты, дважды пытался остановить рывок соперника, но Артём Вольвич подавал великолепно. В заключительном игровом отрезке прекрасную игру снова показал Феоктистов, однако по иронии судьбы именно его подача в сетку в итоге подарил победу во второй партии сопернику – 25:22.

«Урал» повёл, но был разгромлен

От сета к сету «Уралу» удавалось начинать всё лучше и лучше. В третьей партии уфимская команда впервые в матче повела в счёте – 3:2. Однако лидерство оказалось совершенно мимолётным – к технической паузе картина стала привычной: «Зенит» повёл со счётом 8:5. Максима Михайлова перерыв совершенно не смутил – в итоге волейболист сборной России сделал серию из десятка подач подряд. Уральская команда никак не могла сняться: то принять подачу не получалось, то довести дело до атаки, то упиралась в тройной блок казанцев. Михайлов в итоге «снялся» сам, отправив мяч в сетку при счёте 15:5.



По ходу второго технического тайм-аута команды выглядели несколько необычно. В кружке игроков «Урала» кипели страсти, разгорались споры, а Даниэле Баньоле что-то эмоционально доказывал своим игрокам. В «Зените» же всё было значительно спокойнее: Владимир Алекно в концовке третьей партии снимал лидеров с игры, давай шанс проявить себя запасным игрокам. Впрочем, даже в такой ситуации уфимцы навязать фавориту борьбу не сумели. Может быть, устали, а может, поняли, что спасти ситуацию не удастся. «Зенит» спокойно довёл дело до победы и в третьем сете – 25:11. Уфимцы терпят второе кряду поражение, а казанцы продолжают уверенный разгон на старте Суперлиги, удерживая первое место в турнирной таблице.