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Волейбол. Мужчины. Чемпионат России
Текст: Андрей Шитихин
Фото: vcdynamo.ru

«Динамо» на дне. И это по делу

Команда Юрия Маричева пока выглядит коллективом без эмоций и характера.
17 сентября 2017, воскресенье. 20:00 Волейбол

Второй тур мужской суперлиги оказался богат на события, спортивные подвиги и неожиданные результаты. Два «Зенита» уверенно выиграли свои матчи, московское «Динамо» и «Факел» потерпели вторые поражения подряд, а в Самаре случилась невероятная развязка. «Чемпионат» выделяет главное и называет лучших.

Матч тура

Даже не матч, а битву тура выдали московское «Динамо» и кемеровский «Кузбасс». В стартовом туре обе команды провели по четыре партии, вот только с разным результатом. Динамовцы дома уступили питерскому «Зениту», а «Кузбасс» также при поддержке своих зрителей сломил сопротивление уфимского «Урала».
Динамовцы очень хотели реабилитироваться, и в первой партии действовали достаточно уверенно и на подаче, и на приёме. Кемеровчане довольно много ошибались, и это не позволило им в концовке партии догнать «Динамо», хотя они были очень близки. Ключевыми стали две ошибки Виталия Васильева, которому пока выпала роль основного диагонального. Виктор Полетаев пока выходит исключительно на подачу, поскольку ещё не восстановился после травмы.

А вот дальше произошло то же самое, что и в матче с «Зенитом». Соперник прибавил, у «Динамо» не оказалось ресурсов для усиления игры. Просела подача, на приёме выпадал Дик Коой, не получила игра у блокирующих Дмитрия Щербинина и Александра Мельникова. А когда выпадают сразу несколько звеньев, компенсировать это практически невозможно, даже если диагональный набирает почти 30 очков и завершает атаки с 60 процентами эффективности.

Придётся считаться. «Зенит» дебютировал в Суперлиге с победы
В отличие от футбольных команд, волейбольные «Зенит» и «Динамо» миром разойтись не могли. Питерцы в своём дебютном матче победили – 3:1.

И ещё – динамовцам не хватило эмоций, а в матчах примерно равных соперников это многое решает. Конечно, сказывается отсутствие Юрия Бережко, который восстанавливается после чемпионата Европы и только приступил к тренировкам, Кевина ЛеРу, который пока занят в национальной сборной Франции, и уход связующего Сергея Гранкина. Игра «Кузбасса» смотрелась более цельно. И выиграли сибиряки заслуженно. В ключевых компонентах волейбола они были сильнее и могли победить в четырёх партиях, но слишком рано расслабились.

Следующий матч «Кузбасс» проведёт дома с «Новой», а «Динамо» также дома сыграет с «Ярославичем», который одержал первую победу после возвращения в суперлигу, обыграв «Югру-Самотлор».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 2-й тур

Локомотив – Газпром-Югра – 3:1 (25:15, 25:19, 19:25, 25:16)
Урал – Зенит-Казань – 0:3 (15:25, 22:25, 11:25)
Динамо Москва – Кузбасс – 2:3 (25:21, 18:25, 20:25, 25:22, 11:15)
Зенит Санкт-Петербург – Енисей – 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:22)
Белогорье – Факел – 3:0 (25:23, 25:17, 25:23)
Ярославич – Югра-Самотлор – 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17)
Нова – Динамо-ЛО – 3:2 (25:23, 22:25, 20:25, 25:18, 20:18)

Камбэк тура

«Нова» и «Динамо» из Ленинградской области тоже выдали суперматч с какой-то сумасшедшей развязкой. После победы в Новом Уренгое над «Факелом» волейболисты из Самарской области проводили первый матч на своей площадке. «МТЛ-Арена» в Самаре была почти заполнена, и те, кто пришёл на игру, вряд ли пожалели.
Судьбу встречи решил тай-брейк, в котором динамовцы вели со счётом 13:6. Команде Олега Согрина оставалось набрать всего два очка, чтобы добиться победы, но волейболисты из Соснового Бора словно впали в ступор. «Нова» сумела набрать семь (!) очков подряд и сравняла счёт. Качели продолжались до счёта 18:18, когда гости сначала ошиблись в атаке, а затем блестяще сыграл самарский блок.

Набирая обороты. Казанский «Зенит» снова не отдал сопернику ни одного сета
«Урал» заставил волейболистов казанского «Зенита» попотеть во второй партии, однако фаворит всё-таки добыл уверенную победу – 3:0.

А до этой фантастической развязки были и другие ярчайшие спортивные и не только эпизоды. В третьем сете главный тренер «Новы» Константин Брянский очень резко начал спорить с арбитрами, и с ним едва не сцепился врукопашную блокирующий «Динамо» Леонид Кузнецов. В четвёртом сете наставник гостей Олег Согрин забыл, что уже брал два тайм-аута, и попросил третий, а вместо это получил красную карточку.

В этой игре за «Нову» дебютировал болгарский доигровщик Тодор Скримов, подачи которого и помогли хозяевам в ключевой момент тай-брейка. Скримов был признан лучшим игроком матча, хотя в целом провёл встречу очень неровно.

MVP тура

Связующий питерского «Зенита» Павел Панков выдал феерический матч против «Енисея», успевая везде. Три очка на блоке, три – в атаке, четыре – на подаче, множество отличных передач, после которых партнёрам оставалось только не промахнуться. Уверенная игра Панкова позволила питерцам одержать вторую победу подряд.

«Колотушка» тура

Диагональный московского «Динамо» Павел Круглов в матче с «Кузбассом» набрал 29 очков, а его эффективность в атаке составила 60 процентов. Правда, это не помогло «Динамо» добиться победы. Вильфредо Леон из Казани атаковал более эффективно, но у него было в два раза меньше попыток и, как следствие, меньше набранных очков.

Цитата тура

Главный тренер «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин не понял, во что играла его команда в двух партиях с новосибирским «Локомотивом», одним из фаворитов суперлиги. «Мы оказались не готовы психологически. В первой и второй партиях в нашем исполнении не было волейбола», — сказал наставник. Но не уточнил, что было.

Бессилие тура

«Урал» Даниэле Баньоли не оказал практически никакого сопротивления казанскому «Зениту». Обыграть команду Владимира Алекно в суперлиге второй год подряд никто не может, но на своей площадке от уфимцев ждали большего, чем 15 и менее очков в двух из трёх партий.

Достижение тура

«Ярославич» одержал первую победу после возвращения в суперлигу. Команда Виктора Сидельникова в четырёх партиях взяла верх над «Югрой-Самотлор».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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