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Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

5 орешков для Золушек. Что может помешать России защитить титул

Нигерийский ураган, кони на переправе и самое слабое звено.
21 сентября 2017, четверг. 12:20 Волейбол

22 сентября в Грузии и Азербайджане стартует финальный турнир чемпионата Европы среди женских команд. Сборная России, которую непосредственно перед турниром возглавил Константин Ушаков, будет защищать свой титул и автоматически причисляется к главным фаворитам турнира, однако повторить успех четырёхлетней давности будет крайне затрудинтельно, несмотря на неплохую турнирную сетку. На пути у россиянок стоят сразу несколько весомых факторов.

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Но возможность реабилитироваться близка. Чемпионат Европы стартует уже через неделю.

Ураган Паола

Букмекеры к числу главных фаворитов относят вместе с россиянками команды Сербии и Италии, однако, на мой взгляд, в обоих матчах Россия не будет фаворитом. Разгромившие нас на Олимпиаде сербки в этом году столь же уверенно выиграли в Гран-при (хоть и без Кошелевой и Гончаровой в составе) и в этот раз могут преградить нам дорогу уже в полуфинале. В то же время в команде Зорана Терзича есть проблемы в составе и допинговое отстранение одного из ключевых игроков. В этой ситуации сборная Италии видится даже более опасным соперником, ведь в её составе одна из сильнейших диагональных мира — 18-летняя Паола Эгону, играющая в силовой мужской волейбол. Для нашей обороны итальянка нигерийского происхождения способна стать сметающим всё на своём пути ураганом.

Хитрый итальянец

Эгону — не единственная представительница Италии, способная создать нам проблемы. Знаменитый тренер Джованни Гуидетти способен организовать нашей команде свидание со своими соотечественницами гораздо раньше финала. Возглавляемая им сборная Турции — единственный серьёзный соперник на групповом этапе, но она способна выиграть борьбу за первое место в группе. Россиянки с командами Гуидетти встречались уже не раз, но всегда в рукаве хитрого итальянца находятся новые тактические козыри. Что значит для нас выход со второго места? То, что тогда придётся провести с командами группы А вместо одной игры навылет две, а Азербайджан, Польша и Германия — далеко не рождественские подарки.

Коней заменили на переправе

Хоть руководство федерации и заверяет, что замена перед чемпионатом Европы опытного Кузюткина на ещё весьма молодого Ушакова это плановый шаг, такие пертурбации могут вызвать непредсказуемый эффект. С одной стороны, это может встряхнуть команду, тем более что в одном из туров Гран-при Ушаков уже руководил сборной и делал это неплохо. К тому же Кузюткин слишком увлёкся экспериментами. Многие из них на Большом чемпионском кубке смотрелись нелепо. В то же время концепции Ушакова отличаются от взглядов мэтра, и продолжение перетряхивания состава может привести к негативным последствиям.

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На Большом чемпионском кубке Россия не обыграла никого, кроме Японии и Кореи.

Приём, приём, как слышно?

Рвётся обычно там, где тонко, а потому успех сборной России будет зависеть от того, как команда организует приём. Судя по тому, что было в предыдущих матчах, играть она будет с двумя принимающими, а Татьяна Кошелева будет освобождена и максимально эффективно использоваться в атаке. На роль принимающей доигровщицы будут претендовать универсальная Мария Фролова и Ксения Парубец, но все они не имеют опыта игры на крупных турнирах и в атаке уверенно действуют только при идеальной доводке. А в сборных Сербии, Италии и даже Нидерландов хватает тех, кто может хорошо подать.

Отсутствие опыта и сыгранности

После Олимпиады в Рио сборная России обновилась почти наполовину. Это касается игроков первого темпа, либеро и половины нападающих. В этом сезоне игровой практики хватило всем, но при этом команда ни на одном из турниров не оставила цельного впечатления, даже с возвращением в строй Кошелевой и Гончаровой. Пока этой команде по плечу обыгрывать сборные уровня Кореи и Японии, а с более сильными соперницами девушки мандражируют и ошибаются. Эксперименты Кузюткина так и не выявили идеальные сочетания, а веру в себя отдельных игроков вполне могли пошатнуть. В общем, до полуфинала россиянки доходить обязаны, а дальше неминуемы серьёзные проблемы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Волейбол
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