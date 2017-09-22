И пошла жена против мужа. И даже победила

За радостью для страны

4 сентября мужская сборная России по волейболу в финале Евро-2017 сокрушила команду Германии и вернула себе утерянный двумя годами ранее титул сильнейшей на континенте. И принесла стране великую радость. Спустя 18 дней в свой вояж за золотом Старого Света отправилась наша женская сборная. Ничего ещё не терявшая.

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Да, российские девушки приехали на Евро в ранге действующих чемпионок Европы. Двукратных действующих. Приехали играть в финале, и побеждать там, конечно. Начинать нам предстояло с самого слабого соперника по группе – Украины, которая лишь через стыковые матчи отобралась на чемпионат Европы, а на двух прошлых турнирах вообще не играла. На фоне украинок оставшиеся наши соперники — Турция и Болгария — смотрятся волейбольными монстрами.

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Новый главный тренер сборной России Константин Ушаков, всего лишь пару дней назад совершивший плановую рокировку с Владимиром Кузюткиным, выпустил в старте Королёву, Гончарову, Фролову, Фетисову, Кошелеву и Панкову. Либеро у нас в заявке в этот день был лишь один – Третьякова, а приболевшая Крючкова получила день отдыха.

Невероятные мячи

Две ошибки — подача Гончаровой в аут и неудачный приём – сборная России начала чемпионат Европы с 0:2. Кошелева в своей первой атаке угодила под украинский блок, но сразу же получила от Панковой шанс на исправление – 3:3. Лишь при счёте 5:5 россиянки впервые вышли вперёд, но уж вышли, так вышли: «гвоздь» Гончаровой отправил команды на первый технический перерыв при счёте 8:5.



«Страхуйте, обманов будет много. Подключайте первый темп», — Константин Ушаков провёл свой первый «главный» тренерский тайм-аут весьма активно. Всё, вроде бы, было ясно, но лишь при счёте 12:10 Королёва получила шанс на атаку первым темпом и забила. Россиянкам остро не хватало позитивного приёма, хотя подачи украинок были весьма далеки от прилагательного «убойные». Второй технический перерыв случился всё при той же трёхочковой разнице в счёте.

«Не рискуйте с какими-то невероятными мячами, просто отыграйтесь», — Ушаков не придумывал никаких истин: внушительную часть очков россиянки придумали себе сами. На этот раз девушки хорошо услышали тренера: ошибок стало меньше, и разница в классе сразу сказалась. Атаковали по-прежнему Гончарова и Кошелева, но качество передач на них значительно улучшилось, и оборона Украины рассыпалась – 18:25.

Без шансов на камбэк

Начало второй партии вроде бы получилось более уверенным – 4:1, но дальше сборная России проиграла два очка подряд и опять позволила сопернику зацепиться. Дальше – больше: Гончарова из второй зоны угодила в блок, и это был уже второй блок Украины в этом сете – 5:5.



А потом у украинских волейболисток всё полетело, а у наших – всё повалилось. Из рук. Ко второму техническому перерыву Россия уже уступала – 13:16, а после возобновления игры отдала ещё два очка, вынудив своего тренера взять тайм-аут. Ушаков уже не просил, он требовал от своих подопечных играть спокойнее и не сваливаться на края. Не получалось. Украина удерживала преимущество в пять очков, забивая вероятные и невероятные мячи. Никаких шансов в концовке у россиянок не было – 20:25.

Личное дело Филиштинских

В третьем сете наши неприятности продолжились: украинки не подавали силовую подачу, но ещё до первого технического перерыва сообразили ещё два эйса и повели в счёте – 8:7. «Внимательнее сеточные мячи. Передавайте их», — Ушаков излучал исключительное спокойствие. Фролова, прилично наошибавшись в атаке, здорово сыграла на блоке и вывела Россию вперёд – 10:9. Ефимова появилась на передней линии и тоже записала на свой счёт результативный блок – 12:9. Развить успех не удалось, но и сократить отставание до обязательного перерыва мы не позволили – 16:13.



Всё было вроде бы легко, но как-то неожиданно стало совсем сложно: Ушаков был вынужден брать тайм-аут при счёте 21:21. После паузы на площадке впервые появилась наша вторая связующая Ирина Филиштинская, а это означало, что жена всё-таки пошла против мужа, ведь помощником главного тренера сборной Украины был супруг Ирины – Дмитрий Филиштинский. Надолго она на паркете не задержалась, но зато два очка Гончаровой в концовке принесли России труднейшую партию – 25:23.

Ошибки, ошибки и ещё раз ошибки

5:8 к первому техническому четвёртой партии – россиянки снова сами создали себе проблемы. Помимо отчаянно хромающего приёма и неспособности справиться с украинской диагональной Чернухой, успевшей набрать два десятка очков, добавились ещё и регулярные ошибки во второй передаче. Украина уверенно забивала своё, а мы – не всегда. И всё-таки наш блок, «отловивший» Молодцову, позволил сравнять счёт – 14:14. А потом Фролова из четвёртой зоны забила дважды подряд, и впервые в сете Россия повела – 16:15.



«Не надо уходить далеко. Забьёт сюда – это моё. Остальное – ваше», — Ушаков чётко расписал все зоны ответственности, и даже свою. В итоге Фролову закрыли одиночным блоком – 16:17, а Кошелева не попала в площадку – 17:19. Тренерский штаб россиянок взял тайм-аут, он помог – 19:19, а потом 21:20. И снова атаковала Кошелева, но теперь в блок, зато Гончарова забила – 22:21. Грубая ошибка Фроловой в приёме простой подачи – 22:23, а потом дважды подряд Гончарова не добила до пола – 23:25.

Не проиграли…

Вот так Россия совершенно неожиданно потеряла первое очко на Евро-2017. Это не было большой проблемой, а вот поражение ей стало бы. Тай-брейк нужно было брать любой ценой. Например – внезапным «воскрешением» системы видеопросмотров, которая заработала лишь в пятой партии и как раз в тот момент, когда судьи не заметили касание блока у Украины. Вместо 4:6 счёт стал равным, а потом россиянки набрали три очка подряд, и вот уже 8:5 к смене сторон.



И вот уже 9:9 и тайм-аут Ушакова, потребовавшего пайп для Гончаровой. Наталья с первой попытки не забила, но Панкова второй раз в одном розыгрыше вернула ей мяч – 10:9. Филиштинска снова вышла на концовку, но ключевым моментом сета стала результативная подача Панковой, после которой счёт стал 13:10. Атака Кошелевой принесла России двойной матчбол, а победный мяч забила Гончарова – 15:13.



В итоге сборная России всё-таки выиграла у Украины. Хотя, скорее, не проиграла…