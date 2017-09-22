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Текст: Михаил Чесалин
Фото: vk-zenit.ru

Новичков не пощадили. «Зенит» потерпел первое поражение в Суперлиге

«Зенит» из Санкт-Петербурга потерпел первое в истории поражение в Суперлиге. «Белогорье» в родных стенах победило и вышло на первое место.
22 сентября 2017, пятница. 21:30 Волейбол

Третий тур российской волейбольной Суперлиги открывало крайне любопытное противостояние белгородского «Белогорья» и «Зенита» из Санкт-Петербурга – опытнейшей и титулованной команды и новичков турнира. Но, что самое важное: двух команд, одержавших по две победы в двух матчах и ведущих борьбу за лидерство в турнирной таблице. Опыт и сыгранность оказались важнее: «Белогорье» сломило сопротивление в четырёх партиях.

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Блок решает всё

Стартовый игровой отрезок показал, что зрителей ждёт равная и напряжённая борьба. Белгородцы в самом начале встречи чуть более качественно действовали на блоке, а потому к первому техническому перерыву подобрались с преимуществом в два очка – 8:6. Впрочем, почти сразу после паузы «Зенит» брейковое очко отыграл и даже вырвался вперёд после точных атак Ореола Камехо и Евгения Сивожелеза из Санкт-Петербурга – 16:13. Команды демонстрировали волейбол высочайшего класса, сводя к минимуму количество невынужденных ошибок.

Суперлига - предварительный этап (м). 3-й тур
22 сентября 2017, пятница. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Зенит СПб
Санкт-Петербург

После второго технического тайм-аута «Белогорье», получив указания от Георге Крецу – румынского старшего тренера, впервые выведшего команду на площадку, прибавило в скорости и вновь активизировалось на блоке. Три очка были отыграны в мгновение ока, и в концовке уже хозяева площадки владели небольшим преимуществом. А судьбу партии решило заочное сражение «джокеров», призванных усилить подачу. Филипп Воронков зарядил в сетку, а Максим Жигалов, напротив, начал серию классных подач с эйса. Победное для белгородцев очко в партии добыл Константин Бакун, закрывший на блоке Ореола Камехо, – 25:21.

Гремучая белгородская смесь

Геройство либеро Валерия Комарова не помогло «Зениту» резво стартовать в начале второго сета. Атакующие игроки питерской команды не раз упирались в непроходимую стену, возведённую белгородцами над сеткой. Кроме того с переменным успехом продолжал пристреливаться кубинец Камехо, которому «Белогорье» развернуться не давало. Отсюда и результат – 8:6 к первому перерыву, который в целом удовлетворял болельщиков, собравшихся на трибунах.

В первом периоде Дмитрий Мусэрский атаковал не слишком точно – четыре из девяти. Однако во втором сете ему удалось подтянуть процент успешных атак, а заодно и добыть для «Белогорья» весомое преимущество – 16:12. Центральный блокирующий хозяев добывал очки и на блоке, и в атаке, и даже с подачи, одна из которых обернулась эйсом. Но не Мусэрским единым сильна была команда хозяев: Константин Бакун и во втором сете добывал важнейшие очки, которые позволяли сохранять комфортный отрыв от конкурентов. «Зениту» не помог даже перевод Камехо на позицию диагонального: решающий мяч он сам отправил в аут – 20:25.

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Эксперимент признать успешным?

В третьем сете Александр Климкин, понимая, что в игре своей команды нужно что-то менять, решил выпустить на площадку трёх центральных: Ащева, Червякова и Волкова, отрядив последнего в диагональ. Любопытно, что при этом на скамейку запасных был отправлен Маркус Нильссон, проводящий откровенно неудачный матч. Кардинального изменения в ход игры все эти перестановки не внесли, но «Зенит» к первому техническому перерыву подошёл лидером – 8:7. Два из восьми очков, между прочим, своими эйсами заработал Павел Панков.

Несколько успешных атак Евгения Сивожелеза позволили «Зениту» добыть самое серьёзное преимущество в матче: "+4" при счёте 12:8. Однако Сергей Тетюхин, здорово отыгравший следующие пять минут, своими атаками и подачами позволил сократить отставание до минимального. «Белогорье» могло бы и сравнять счёт, если бы не постоянные ошибки на подаче: хозяева площадки шесть раз подряд отправили мяч в сетку или в аут. «Зенит» своего соперника за это не наказывал, а просто удерживал разницу в два-три очка, и удержал её – 25:22.

Хозяева учатся на ошибках

В четвёртой партии белгородской команде нужно было собраться и вернуть себе концентрацию, которой не хватало в третьем сете. Шутка ли: из 25 проигранных очков 13 хозяева отдали сопернику сами, причём большая часть ошибок возникла вследствие проблем на подаче. Подавать после перерыва «Белогорье», конечно, стало лучше, но «Зенит», почувствовавший вкус крови, своего соперника отпускать не собирался – долгое время команды шли вровень. Лишь при счёте 15:13 зрители впервые в партии увидели отрыв одной из команд в два очка.

При счёте 16:13 в пользу хозяев тренер «Зенита» решил убрать с площадки Камехо, загадав сопернику загадку – а кто же теперь будет атаковать. Впрочем, замена оказалось временной: через полдесятка розыгрышей кубинец вернулся, но «Белогорье» уже почувствовало близость победы, и остановить Константина Бакуна и разыгравшегося Яна Ерещенко питерской дружине было не под силу. Белгородская команда завершила четвёртый сет со счётом 25:19 в свою пользу и победила в третьем матче Суперлиги подряд, как минимум на день возглавив турнирную таблицу. А «Зенит» из Северной столицы потерпел своё первое в истории поражение в чемпионатах России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МВК Белогорье МВК Зенит Санкт-Петербург
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