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Текст: Михаил Чесалин
Фото: zenit-kazan.com

Не без осечки. Как «Локомотив» испытал чемпиона на прочность

«Локомотив» показал, что с казанским «Зенитом» можно бороться. Однако новосибирцы смогли выиграть у чемпиона только одну партию.
23 сентября 2017, суббота. 20:48 Волейбол

Сражение за первую строчку

За весь предварительный этап российской волейбольной Суперлиги сезона 2016/17 казанский «Зенит» в родных стенах обыграл всех соперников без исключения, отдав им лишь три партии. Старт текущего сезона, в который чемпион из Казани, конечно, вошёл фаворитом, показал, что «Зенит» готов идти по прошлогоднему графику. По крайней мере, стартовали подопечные Алекно с двух сухих побед: дома над «Ярославичем» и в гостях над «Уралом».

Набирая обороты. Казанский «Зенит» снова не отдал сопернику ни одного сета
«Урал» заставил волейболистов казанского «Зенита» попотеть во второй партии, однако фаворит всё-таки добыл уверенную победу – 3:0.

«Локомотив», в прошлом году ставший бронзовым призёром и заметно укрепившийся под Лигу чемпионов в межсезонье, стал для действующего чемпиона первым серьёзным испытанием. В прошлом году на предварительном этапе новосибирцы не взяли у казанцев ни одной партии, зато потрепали нервы в Финале шести, когда повели со счётом 2:0, но всё-таки уступили. Впрочем, интрига, связанная с количеством партий, которое «Локомотив» и «Зенит» могут выиграть друг у друга, тесно сплелась с битвой за первое место в турнирной таблице с «Белогорьем», которое, начав третий тур Суперлиги раньше всех, добыло третью кряду победу и возглавило таблицу.

Первая проигранная партия

На старте матча «Локомотив» сумел удивить хозяев площадки слаженными и эффективными командными действиями. «Зениту» удалось ликвидировать стартовое отставание, но к первому техническому перерыву пошла подача у Сергея Савина, а потому новосибирцы к паузе подобрались, ведя в счёте – 8:6. После непродолжительного отдыха на площадке продолжились игровые качели, в которых чуть сильнее был «Локомотив». Нельзя было не отметить большое количество спасений в безвыходных ситуациях, порождавших обилие затяжных, напряжённых розыгрышей, которые опять же чаще заканчивались очками для новосибирцев – 16:14.

Суперлига - предварительный этап (м). 3-й тур
23 сентября 2017, суббота. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
3 : 1 22:25, 25:22, 25:23, 25:22
Локомотив
Новосибирск

Видно было, как «Зенит» хотел пуститься вдогонку за своим соперником, но несколько точных атак Георга Грозера позволили «Локомотиву» довести преимущество до четырёх очков и заставить Владимира Алекно взять тайм-аут. Рекомендации опытнейшего наставника, казалось, возымели действие, и казанцы сходу сократили отставание вдвое. Но новосибирцы ответили тремя брейковыми очками, и максимально приблизились к победе в партии. Михайлов отыграл три сетбола подряд, однако его команда всё же уступила после того, как Максим Пантелеймоненко коснулся сетки во время очередного розыгрыша – 22:25. Интрига в матче закрутилась!

Перетягивание каната

Вторую партию «Зенит» начал так, будто бы поражения в первой не было: строго, надёжно и мощно. Казанцы несколько раз великолепно сыграли на блоке, а в нападении на первый план вышел Леон. Впрочем, и «Локомотив» был не лыком шит: атаки Грозера и Щербакова помогли новосибирцам не сильно отстать от мощного конкурента – 6:8. После паузы волейбольное перетягивание каната продолжилось: «Зенит» почти всё время держался чуть-чуть впереди, но «Локомотив» сдаваться ни в коем случае не собирался. Более того, именно белгородцы за счёт пушечной подачи Грозера подошли к техническому тайм-ауту лидерами – 16:15.

Пламен Константинов в концовке партии решил дать Грозеру передышку, а знамя лидера атак на это время поддержал Алексей Родичев. На ходе сета эта замена никак не сказалась: команды продолжили добывать очки по очереди, а игроки чередовали набранные очки с ошибками. Грозер вышел на блок, а в следующем розыгрыше от его рук мяч улетел в аут. Щербаков также был хорош в защите, а потом грубо ошибся, послав мяч вне границ сетки. Пантелеймоненко и Михайлов сначала добывали очки отличной подачей, а в следующем розыгрыше отправляли мяч в сетку. В итоге в равной борьбе усилиями Леона и Вольвича сильнее оказался «Зенит» – 25:22.

«Зенит» поймал кураж

Начало третьей партии почти буквально повторило стартовый отрезок второй. «Зенит» очень мощно начал, показав, что способен смести соперника с площадки. Но «Локомотив» вновь не испугался и за счёт великолепно организованный игры и действий разыгравшегося Грозера не просто не отстал, но и добыл себе преимущество – 16:13. Не отличалась и концовка партии: «Зенит» сумел ликвидировать отставание, а артиллерист Леон продолжал бомбардировать чужую половину площадки, пробивая зачастую даже тройной блок. Новосибирцы сдержать натиск соперника не сумели и отдали сопернику вторую партию подряд – 23:25.

Леон явно поймал кураж и в четвёртой партии отпускать его не собирался. Вторил своему кубинскому коллеге и российский лидер «Зенита» Максим Михайлов. Вообще, возникло ощущение, что у «Локомотива» после поражения в третьем периоде кончился запас эмоциональных сил, и белгородцам было всё тяжелее преследовать разыгравшихся казанцев. При счёте 13:8 Константинов взял тайм-аут, однако спасти положение тренеру не удалось.

При счёте 18:13 на подачу у «Локомотива» вышел Александр Ткачёв и доказал казанцам, что они расслабились раньше времени. Игрок белгородской команды своим планером максимально затруднял сопернику приём и помог отыграть три очка кряду. Но чуть подпустив соперника, «Зенит» усилиями Максима Михайлова и Александра Бутько всё-таки прибавил и довёл дело до победы и в сете, и в матче – 25:22. Подопечные Алекно дома проиграли первую партию в текущем чемпионате, но вряд ли его это сильно волнует, учитывая, что казанцы вернулись на первое место.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
МВК Зенит-Казань МВК Локомотив Новосибирск
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