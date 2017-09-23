Самоубийство маэстро. Тренерская истерика помогла победить Турцию

Как потратить три сетбола и выиграть четвёртый

Сборным, играющим групповой турнир в Азербайджане, повезло чуть больше. На три матча группового турнира им, в отличие от базирующихся в Грузии команд выпало четыре дня вместо трёх. Именно поэтому сборную Турции в первый игровой день мы в деле не видели. Стартовать в турнире подопечным Джованни Гуидетти предстояло именно с россиянками, которые в свою очередь проявили себя не лучшим образом в матче с Украиной. Кстати, во второй день украинки также проиграли в пяти сетах, на сей раз Болгарии. Неужели уровень сборной России такой же, как у балканской команды? В таком случае за исход встречи с Турцией было действительно боязно. С такой игрой, как накануне, первое место в группе не выиграть.

Стартовый состав сборной России почти не претерпел изменений в сравнении с предыдущей игрой. Начало партии осталось за россиянками. Кошелева успешно действовала в атаке, а в защите и приёме наши волейболистки не теряли концентрации. В итоге к первому техническому перерыву удалось получить небольшой перевес за счёт ошибок турчанок — 8:6. К середине партии у наших начались первые сбои в концентрации, когда вся команда проспала переходящий мяч. Сразу же после этого Мерием Боз наказала Марию Фролову эйсом.

Восстановить статус-кво удалось на подаче диагональной Натальи Гончаровой, а затем Кошелева отличилась и на блоке. Гуидетти впору было брать тайм-ауты и принимать решительные меры. Партия медленно, но верно уплывала из рук турчанок. Гончарова в атаке действовала гораздо эффективнее, чем в первом матче, и даже против тройного блока успевала отыграть в аут. В концовке партии Кошелеву заменила Ксения Парубец для усиления приёма. В концовке наши легко получили четыре сетбола, но реализовали лишь последний из них — 25:23.

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Ошибок от турчанок не дождались

Удачная концовка добавила турчанкам уверенности в своих силах, и они гораздо увереннее завершали атаки и в конце концов первые выиграли брейковое очко. Быстрыми передачами они легко разрывали наш блок и не позволяли даже смягчить свои атаки. Понятно, что после этого Константин Ушаков в первую очередь указал на позиционные ошибки Ирине Королёвой. Она настолько вдохновилась, что сразу подала первый в партии эйс, а затем её примеру последовала Гончарова. Но на блоке по-прежнему было преимущество у турчанок, а потому они увеличили преимущество — 16:10.

В качестве нестандартного хода Ушаков решил заменить Фролову на подаче на Воронкову, но успеха это не принесло. Турчанки уверенно забирали свои доигровки и не давали шансов на спасение партии. Без надежного блока в центре сетки оставалось уповать лишь на ошибки соперниц и подачу. Концовка получилась нервной с обилием видео-челленджей и переигранных розыгрышей, но хода партии это не изменило. Турция хладнокровно довела дело до победы в партии.

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Истерика Гуидетти сломала игру команды

На третью партию в качестве основной связующей вышла уже Ирина Филиштинская. Подопечные Гуидетти продолжили играть на кураже и тащить в защите все атаки: как силовые в исполнении Гончаровой и Воронковой, так и обманные удары у сетки. Лишь ошибки их нападающих позволяли россиянкам сохранять равенство в начале партии, а затем наконец заработал как положено блок и добился двукратного перевеса — 8:4.

Радоваться было рано, и уже в следующей расстановке Турция счёт сравняла. Игра приняла нервный характер с обилием ошибок в передачах и постоянными спорами со стороны тренера и капитана сборной Турции с судьями, которые в двух спорных эпизодах взяли сторону россиянок. Этими излишними эмоциями они и развалили игру своей команды. Гончарова снова вовремя подала навылет, а потом Воронкова заставила соперниц в очередной раз ошибиться в атаке. Гуидетти был уже на грани истерики, а судьи выгнали импульсивного наставника с тренерской скамейки. Как ни странно, после этого турчанки разозлились и бросились в погоню, сохранив интригу до конца партии. Разыгравшаяся Нериман Озсой сравняла счёт, но последнее слово в партии осталось за Гончаровой и Кошелевой, которые принесли победу — 25:23.

Найден оптимальный состав?

На подаче Королёвой россиянки сразу получили преимущество в четвёртой партии. Нариман, через которую шли почти все атаки в предыдущем сете, стала уставать, и начала череду ошибок в нападении, а взять на себя роль лидера атак больше было некому. Гончарова, напротив, разыгралась и стала зарабатывать очки и обманными ударами. Воронкова неплохо справлялась в приёме, а в нападении её физические данные давали больше возможностей, чем у Фроловой. Ко второму техническому перерыву преимущество россиянок стало двукратным — 16:8.



В такой ситуации упустить победу в матче наши могли только сами, но разобранная турецкая команда лишь имитировала сопротивление. Отдельные ошибки в приёме и нападении позволили им отыграть несколько очков, но своевременный тайм-аут Ушакова быстро привёл состояние команды в порядок. В концовке удалось почти избавиться от ошибок в приёме, а Воронкова наконец почувствовала уверенность в атаке.



Теперь для выполнения первой промежуточной задачи на этом турнире — занять первое место в группе — будет достаточно в понедельник обыграть Болгарию с любым счётом, так как в первую очередь считаются победы, а только потом очки. Но главное даже не победа в этом матче, а чтобы команда продолжила прогрессировать от матча к матчу и сокращать количество ошибок. Вариант с тремя принимающими, опробованный во второй половине этого матча, может оказаться перспективным в матче с командами с сильными подающими, ведь Воронкова даже в приёме превзошла сегодня Фролову.