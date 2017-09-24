Сербская стенка. Югорское дерби превратилось в суперматч

Итоги третьего тура Суперлиги: «Зенит» впервые в истории проиграл, а «Белогорье» перед поездкой в Казань разучилось подавать.

Мужская Суперлига набирает обороты. В третьем туре первое поражение в своей истории потерпел питерский «Зенит», первые победы в сезоне одержали московское «Динамо» и «Факел», а «Газпром-Югра» и «Югра-Самотлор» выдали шикарный матч, в очередной раз доказав, что дерби – всегда интересно. «Чемпионат» выбрал главные моменты прошедшего тура.

Матч тура

Две команды из Югры выдали шикарный матч, в котором всё решилось на тай-брейке. «Газпром-Югра» очень уверенно начал встречу, позволив гостям набрать лишь 16 очков в первой партии. Хозяева здорово действовали в атаке, тогда как у «Югры-Самотлор» было достаточно много ошибок.

Но, то ли подопечные Рафаэля Хабибуллина расслабились, то ли гости нашли свой темп, но ситуация резком изменилась. Уже команда из Нижневартовска диктовала свои условия, а с планером, на который перешли почти все игроки «Югры-Самотлор», выходившие на подачу, хозяева никак справиться не могли.

В третьей партии сургутяне вновь перехватили инициативу, но безумное количество ошибок в концовке не позволило им удержать сет при счёте 23:20. В мужском волейболе такое отставание нечасто удаётся отыгрывать. Правда, в следующей партии «Газпром-Югра» при равном счёте набрал пять очков подряд и перевёл игру в тай-брейк.

Решающий сет также получился нервным, хозяева упустили преимущество и позволили гостям сравнять счёт – 10:10, но именно в этот момент лидеры команды из Сургута не дрогнули и довели матч до победы. Для зрителей игра получилась действительно шикарной, о чём после окончания встречи говорили оба тренера.

MVP тура

Диагональный «Белогорья» Константин Бакун стал ключевой фигурой в матче с питерским «Зенитом». 23 очка, три из которых на блоке. В прошлом сезоне в московском «Динамо» Бакун в решающие моменты часто ошибался, сейчас же в его игре появилась необходимая уверенность.

«Забивала» тура

Самым результативным игроком третьего тура стал немецкий диагональный новосибирского «Локомотива» Георг Грозер, который в матче с казанским «Зенитом» набрал 29 очков. Правда, эффективность в атаке могла быть и повыше, чем 55 процентов, и в таком случае железнодорожники могли рассчитывать на большее, чем победа в одной партии.

Не без осечки. Как «Локомотив» испытал чемпиона на прочность «Локомотив» показал, что с казанским «Зенитом» можно бороться. Однако новосибирцы смогли выиграть у чемпиона только одну партию.

«Стенки» тура

В третьем туре сразу три игрока на блоке набрали по 9 очков. В очном матче «Урала» и «Енисея» отличились блокирующие Александр Абросимов и Александр Крицкий, а также сербский блокирующий «Газпрома-Югра» Петар Крсманович. Если говорить о командном блоке, то наиболее эффективно действовали «Белогорье» против питерского «Зенита» – 14-3 и новоуренгойский «Факел» против «Динамо» из Ленинградской области – 15:4.

«Подавала» тура

Дмитрий Пашицкий из «Кузбасса» 24 раза выходил на подачу в матче с «Новой», сделал три эйса и допустил всего две ошибки. Украинский блокирующий и в атаке сыграл неплохо, и на блоке четыре очка набрал. А с его подачей «Нова» справиться не смогла.

Новичков не пощадили. «Зенит» потерпел первое поражение в Суперлиге «Зенит» из Санкт-Петербурга потерпел первое в истории поражение в Суперлиге. «Белогорье» в родных стенах победило и вышло на первое место.

Цитата тура

Доигровщик красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов оригинально прокомментировал третье подряд поражение команды (в третий раз красноярцы проиграли, ведя в счёте по партиям). «Конечно, мы специально на «прушку» играем – сначала ведём, как сегодня 2:0, а потом проигрываем», – отметил волейболист.

Цифра тура

31 – именно столько раз ошиблись на подаче игроки «Белогорья», ровно треть от общего количества подач. В этом – огромный резерв для улучшения игры. В следующем туре «Белогорье» едет в Казань, и местный «Зенит» таких ошибок не простит.