«Не хотим играть в защите». Как Россия стала первой в группе на Евро

А правда – как? В защите не играем, доводки нет, с приёмом проблемы, до пола не добиваем. Вот и Болгария не поняла, как проиграла.

От унижения к реабилитации

Заключительный матч группового этапа женского волейбольного Евро-2017. Сборная России против Болгарии. Две команды, ещё не терпевшие на этом турнире поражений, должны определить победителя группы С.



Ровно два года назад, 26 сентября 2015 года, Россия и Болгария тоже играли друг с другом на чемпионате Европы. В той же самой группе С. Дело для болгарок тогда закончилось унижением, переходящим в частичную реабилитацию: невероятные 6:25 в первом сете, всё ещё унылые 14:25 во втором и почти не проигранный третий – 25:27. Болгария тогда потерпела ещё два поражения и заняла последнее место в группе.

На этот раз ситуация для команды Ивана Димитрова была совсем иной. Его подопечные уже точно были как минимум вторыми. А как максимум – первыми, нужно было всего лишь победить Россию с любым счётом. Против болгарок играла сложившаяся ситуация: два подряд тяжёлых пятисетовых матча и совсем мало времени на восстановление.

Маленький плюс сложного пути

Перед российскими волейболистками стояла та же задача, вот только накануне наша команда отдыхала. Победитель этого матча получал прямую путёвку в четвертьфинал в комплекте с четырьмя выходными. Проигравший – послезавтрашнюю встречу в 1/8 финале с Азербайджаном, Польшей или Германией (почти наверняка с Германией). Правда, в этом более сложном пути был один неприметный, но весьма любопытный плюс: Сербия, которую на этом турнире уже успели наградить званием основного фаворита, до финала гарантированно оставалась в другой части сетки.



Конечно, вряд ли кто-то из тренеров всерьёз задумывался о целесообразности тактического проигрыша. До полуфинала, кто бы там ни был, ещё нужно добраться. Филиштинская в связке с первых минут, Воронкова в стартовом составе – тренерский штаб сборной России не боялся экспериментировать и искать варианты. Вот только счёт 4:8 к первому техническому тайм-ауту вряд ли мог понравиться Константину Ушакову.

После перерыва россиянки отыграли три очка подряд, и казалось, что дело налаживается, но тут Кошелева и Воронкова поочерёдно угодили в блок, а Лора Китипова сообразила эйс, который был зафиксирован лишь после просмотра. Этот момент, как оказалось, и стал ключевым в первом сете: в дальнейшем у россиянок в атаке не получалось почти ничего, приёма не было, тренерские тайм-ауты не помогали, а отрыв рос и рос — 10:16, 10:18, 10:21. И лишь когда судьба партии была решена, сборная России заиграла в волейбол. Панкова сменила Филиштинскую, Воронкова начала подавать силовую, пять сетболов были отыграны, но этого оказалось мало – 21:25.

Возвращение

Зато настрой сохранился. В дебюте второй партии болгарки были сметены – 8:3, и уже Димитров пытался найти слова, чтобы встряхнуть свою команду. После классного одиночного блока Воронковой отрыв россиянок достиг семи очков, а в следующем розыгрыше наши волейболистки трижды поднимали мяч в защите, а забивала опять Воронкова – 14:6.



Вот она, победа? Как бы не так. 20:19, и лишь тяжёлый мяч, забитый Воронковой из четвёртой зоны, помог избежать ничейного счёта. Он же, видимо, сломал намечающийся камбэк Болгарии, потому что россиянки сравнительно легко довели партию до победы, а первый же реализованный сетбол вообще стал следствием грубейшей ошибки соперника – 25:20.

Не хотим играть в защите

«Мы хотим атаковать, но мы не хотим играть в защите», — Константин Ушаков именно так сформулировал основную проблему сборной России во время первого технического перерыва третьей партии. Его команда уступала – 6:8, и раз за разом проходили болгарские скидки.



Зато работал блок, три очка на котором позволили россиянкам повести — 13:9. Правда, тут же Воронкова не сумела поднять мяч на задней линии, а Гончарова попала в блок, однако на второй технический перерыв мы всё-таки уходили, ведя в счёте – 16:14. Ушаков всю паузу провёл тет-а-тет с Гончаровой, их диалог получился весьма оживлённым. Оживлённой получилась и концовка сета, в который при счёте 23:22 мы проиграли два очка подряд, а потом Воронкова не попала в площадку – 23:25.

Оружие, которое работает безотказно

0:3 на старте партии, тренерский тайм-аут и очередные увещевания Ушакова на тему обманных ударов – думаете, это проблема? Нет, проблема – это 3:8, и ни одной вменяемой доводки за все эти розыгрыши. После паузы россиянки начали набирать очки, но в основном блоком и ошибками болгарок. Добить до пола и вовсе не удавалось никому, но хотя бы отставание сократилось – 8:11. И тут же очередная скидка, которую россиянки не ждали, и 14:16 ко второму обязательному перерыву.



Счёт мы сравняли блоком – это оружие у России сегодня работало почти безотказно. Димитров взял тайм-аут, после которого Рабаджиева атаковала в аут, а Кошелева забила два непростых мяча подряд – 22:19. Добытое преимущество наша команда не упустила – 25:21.

Характер точно есть

В двух стартовых турах группы С три матча из четырёх завершились в пяти партиях, так что нужно ли было удивляться очередному тай-брейку? Третьякова ошиблась в приёме, и Болгария повела – 4:3, ещё одна наша ошибка при передаче – и уже 6:4, 7:4. И тут Ксения Парубец подала на вылет. Два раза подряд – 7:7.



Атака Гончаровой впервые в этом сете вывела Россию вперёд – 11:10. Блок Королёвой и Гончаровой обманному удару – 13:11. Парубец отыгралась от рук блокирующих – 14:13. Королёва выходила подавать на матч… и оставила болгарок без атаки. Панкова, конечно же, отдала право на удар Гончаровой, и та из второй зоны была безупречна – 15:13.



Сборная России выиграла второй пятисетовый матч на этом турнире. На этот раз уступая по партиям 1-2. Характер – это то, что у нашей команды точно есть. А ещё – блок. Осталось совсем немного – захотеть защищаться.



Четвертьфинал – 29 сентября. Соперник – почти наверняка кто-то из трио Польша, Турция, Украина. Ждём.