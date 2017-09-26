Снова Сербия и снова крах? Что ждёт Россию в плей-офф

Сербия катится по Европе катком

Наблюдать за нынешней сборной России на чемпионате Европы интересно. Даже явный, на первый взгляд, мисматч с Украиной превращается в пятисетовый триллер, а глупые ошибки в приёме и защите способны вдохнуть интригу в, казалось, уже выигранную партию. Всё это весело, пока нашим девушкам удаётся выходить сухими из воды и побеждать не самых грозных соперниц, но в плей-офф будет сложнее с каждым матчем. Теперь чемпионат Европы может закончиться для россиянок в любом матче.

«Не хотим играть в защите». Как Россия стала первой в группе на Евро А правда – как? В защите не играем, доводки нет, с приёмом проблемы, до пола не добиваем. Вот и Болгария не поняла, как проиграла.

Основные фавориты преодолели групповой турнир без проблем, однако букмекерские котировки серьёзно изменились. Если раньше Россия котировалась в районе коэффициентов 3-3.5 на равных с Сербией и Италией, то сейчас прошедшая катком по своим соперницам балканская команда — явный фаворит, а на россиянок можно ставить из расчёта 1 к 5.4. Получается, выиграли все матчи, а шансы на победу уменьшились. Итальянки тоже не впечатлили. Промучились пять сетов с хорватками, да к тому же у них сложнее календарь. Уже в 1/4 финала предстоит играть с крепкими Нидерландами, и не факт, что этот барьер они преодолеют.

Старые знакомые

В четвертьфинале россиянки встретятся с победителем матча Польша — Турция. Вполне вероятен сценарий, по которому с турчанками будет второй матч. Аналогичным образом наша мужская сборная на пути к победе на Евроволее дважды обыграла Словению: в группе и в четвертьфинале. Турецкая сборная — фаворит в 1/8 и по-прежнему довольно опасна для России. Джованни Гуидетти наверняка уже хорошо изучил игру нашей команды, её слабые места и во второй игре будет вести себя сдержаннее.

Самоубийство маэстро. Тренерская истерика помогла победить Турцию Пока турецкий тренер ругался с судьями, российский нашёл оптимальный состав и победил с ним.

Польская команда сейчас также вполне проходимый соперник, не показавший ничего особенного в групповом турнире, однако слабых соперниц для нынешней сборной России нет. Золотые годы этой команды пришлись на середину нулевых, когда польки выиграли два чемпионата Европы. Нынешнее поколение не может пробиться ни на чемпионат мира, ни на Олимпийские игры, хотя в этом сезоне выиграла Гран-при во втором дивизионе.

Сербия — мостик между успехом и неудачей

Год назад водораздел успешного выступления на олимпийских играх был на стадии четвертьфинала. Тогда россиянки были жёстко разгромлены сербками, которые в итоге дошли до финала, а беззубая игра нашей команды привела к отставке Юрия Маричева. На чемпионате Европы успехом можно считать как минимум выход в финал, а для его достижения нужно снова обыгрывать Сербию, которая пока находится в полном порядке и отдала всего один сет в далеко не самой слабой группе.

Помимо психологического преимущества, связанного с историей последних встреч, на стороне сербок будет ещё один фактор. Перед полуфиналом у них будет лишний день отдыха, а в четвертьфинале ждёт лёгкая прогулка. Ни белоруски, ни чешки серьёзной угрозы подопечным Зорана Терзича не представляют. Чтобы решить задачу выхода в финал, россиянки должны показать свою лучшую игру в этом сезоне и к уже проявленному характеру добавить немного выучки и дисциплины. Стоит только дать слабину, как высокая сербская сборная нас дожмёт. Пока же предчувствия от этого матча не самые хорошие. Трудно выделить хотя бы один игровой компонент, в котором россиянки превосходили бы сербок.



Что касается другой половины сетки, хозяйки соревнований должны без проблем выходить в полуфинал, где они уже не будут фаворитками ни против Италии, ни против Нидерландов, однако на их стороне будет 10-тысячная Национальная арена Баку, а горячая азербайджанская торсида может помочь им совершить сенсацию и даже выйти в финал. Но заглядывать так далеко мы сейчас не будем. На повестке четвертьфинал и, если всё будет в порядке, супербитва с Сербией.