Гни свою линию. «Белогорье» казанский «Зенит» не остановило

Битва лучших

По итогам волейбольного чемпионата России сезона 2016/17 годов «Белогорье» впервые за пять лет осталось без наград Суперлиги, завершив борьбу на четвёртом месте. Однако затягивать безмедальную паузу в Белгороде явно не готовы. В межсезонье команда заметно укрепилась и в новый чемпионат вступила в числе претендентов не только на награды, но и на титул – это признал даже тренер действующих чемпионов из Казани Владимир Алекно. Вряд ли именитый наставник лукавил, но казанский «Зенит» под его руководством всё-таки выглядит мощнее – старт Суперлиги показал, что казанцы в этом сезоне хотят выиграть всё и у всех.

Матч четвёртого тура чемпионата России должен был стать настоящей проверкой и для «Зенита», и для «Белогорья». Обе команды по три предыдущих матча выиграли и подошли к четвёртому в статусе претендентов на единоличное лидерство. «Зенит», конечно, считался фаворитом, подкрепляла это убеждение и статистика личных встреч команд: казанцы готовились продолжить серию из 11 побед подряд. Впрочем, не «Белогорью», имеющему славную историю, восемь российских титулов и целую плеяду олимпийских чемпионов в составе, было бояться грозных имён и безликих цифр. Болельщики были вправе рассчитывать на яркую и бескомпромиссную схватку двух самых именитых команд в истории российского волейбола.

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Геройства в обороне мало

С самого начала встречи небольшим преимуществом завладели казанцы. У «Белогорья» с трудом получалось препятствовать атакам соперника, немало было и ошибок на подаче, причём с обеих сторон. К первому техническому тайм-ауту хозяева подобрались лидерами – 8:6. В составе «Зенита» предсказуемо выделялись Михайлов и Леон, при этом последнего зрители на трибунах поддерживали персонально. Кубинец в первом сете ожидания болельщиков оправдывал: мощно и результативно атаковал, качественно действовал в приём и записал на свой счёт эйс.

Ко второму перерыву «Зенит» сумел разжиться весомым преимуществом в три очка. «Белогорье» бросилось в погоню и едва не настигло соперника, но казанцы на подаче Михайлова восстановили комфортный отрыв. Белгородцы пластались по площадке, бросались за безнадёжными мячами и порой доставали их, но одними героическими действиями в обороне обыграть команду Алекно было практически невозможно. Тетюхин и Бакун провели несколько успешных атак, но в целом хозяева площадки на блоке действовали здорово и заслуженно первый сет выиграли 25:19.

Конкурс точных подач

Вторая партия началась с эйса Яна Ерещенко, да и в целом «Белогорье» выглядело бодрее и неизменно шло на шажок впереди в счёте. Лишь перед первым техническим тайм-аутом «Зенит» на подаче Пантелеймоненко сумел заработать три очка подряд и к паузе подошёл с привычным счётом – 8:6. Кстати, именно с Максимом почти всю выделенную на отдых минуту и общался Владимир Алекно, стараясь, видимо, настроить игрока на лучший результат.

Во втором игровом отрезке партии на первый план вышла связка Бакун – Гранкин, добывшая несколько очков для «Белогорья», разыгрался и Дмитрий Мусэрский, почти не проявлявший себя в первом сете. Однако «Зенит» пользовался мощью атак Леона и Михайлова и удерживал соперника у себя за спиной на расстоянии одного-двух очков. В итоге ко второй паузе казанцы подошли с минимальным перевесом, но белгородцы, конечно, готовились биться за победу в партии.

Благодаря эйсу Николая Николова, который судьи разглядели только при помощи видеоповтора, «Белогорье» сумело вырваться вперёд в концовке – 18:17. Однако при этом счёте волейбол закончился, а превратился в конкурс подач. Команды выдали целую серию ошибок, но при этом успели и эйсами обменяться: на точный удар Мусэрского двумя прекрасными подачами кряду отметился Пантелеймоненко. При счёте 23:23 на подачу вышел Максим Жигалов, но «Зенит» его подачу принял, заработал сетбол, который тут же использовал Леон – 25:23 и 2:0 по сетам.

Казанский взрыв

После столь напряжённой концовки, командам нужно было восстановить эмоциональные силы, поэтому старт третьей партии проходил хоть и в равной борьбе, но как-то чрезмерно спокойно. Разогрелись команды лишь к первому техническому тайм-ауту, к которому «Зенит» снова подошёл лидером – 8:7. Правда, сразу после паузы казанцы преимущество растеряли. Сначала Вольвич зачем-то сыграл головой, потом Леон неудачно атаковал в линию, а великолепная подача Николова и вовсе позволила «Белогорью» выйти вперёд в счёте – 10:9. Но следом за неудачной серией хозяева выдали успешную, добыли четыре очка кряду и вынудили Крецу взять тайм-аут.

Минутный перерыв успешную серию подач Леона прервать не смог, да и в целом казанцы, выдав отличный отрезок, завелись сами и обескуражили «Белогорье» – ко второму техническому перерыву команды подошли при счёте 16:11. Гости попытались принять попытку преследования на подаче Жигалова и сократили отставание вдвое, но хозяева продолжали гнуть свою линию и спокойно довели дело до победы в третьей партии и в матче в целом – 25:19. В концовке в очередной раз потрясающе проявил себя казанский кубинец Леон и атаковавший, и добывавший очки на блоке. Четвёртая подряд победа «Зенита» позволила команде стать единоличным лидером в турнирной таблице. Команду Алекно по-прежнему остановить никто не может.