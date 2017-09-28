Леон – наёмный убийца. Как в Казани повторилась киноистория

Матч тура

Разумеется, главным событием четвёртого тура чемпионата России стало противостояние двух самых титулованных команд в истории российского волейбола – «Белогорья», в прошлом году впервые за пять лет не сумевшего взобраться на пьедестал почёта, и действующего чемпиона – казанского «Зенита», в очередной раз собирающегося собрать все трофеи в стартовавшем сезоне. В составе обеих команд были опытные мастера, олимпийские чемпионы, готовые дать бой любому сопернику, поэтому зрители вправе были ожидать напряжённой борьбы. А призом победителю было место на вершине турнирной таблицы с четырьмя победами кряду.

Борьба действительно была, и «Белогорье» на фоне «Зенита» смотрелось надёжно и крепко, особенно в первой и второй партиях. Однако при общем равенстве белгородцам не хватало каких-то мелочей. Команда Владимира Алекно же за свои шансы цеплялась мёртвой хваткой, а потому медленно, но верно наращивала преимущество и побеждала. Кульминацией встречи стала концовка второй партии, в которой зрители сначала увидели «волейбол без мяча», в котором команды разыграли около 10 очков подачами – ошибочными или навылет. А при счёте 23:23 вовремя включившийся Леон набрал два очка и принёс «Зениту» победу в партии.

Гни свою линию. «Белогорье» казанский «Зенит» не остановило «Белогорье» попыталось бороться с казанским «Зенитом» на равных, но действующий чемпион уверенно обыграл именитого соперника – 3:0.

Начало третьего сета обещало сохранение интриги в противостоянии, однако после первого технического перерыва казанцы провели серию успешных атак, поймали кураж и создали колоссальный по меркам встречи отрыв в шесть очков. «Белогорье» за счёт усилий Жигалова и Тетюхина пыталось отыграться, но своевременные рекомендации тренера «Зенита» позволили его команде довести дело до уверенной победы в партии, а вместе с тем и в матче. Казанцы прошли серьёзную проверку, не запнувшись, а потому стали единоличными лидерами в таблице.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 4-й тур



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:0 (25:10, 25:17, 26:24)

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Урал» (Уфа) – 1:3 (25:17, 24:16, 17:25, 23:25)

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:2 (17:25, 20:25, 25:19, 25:23, 15:8)

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Динамо» (Ленинградская обл.) – 3:2 (25:19, 17:25, 25:13, 22:25, 15:11)

«Зенит-Казань» (Казань) – «Белогорье» (Белгород) – 3:0 (25:19, 25:23, 25:18)

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:1 (25:23, 17:25, 25:23, 35:33)

«Енисей» (Красноярск) – «Ярославич» (Ярославль) – 3:0 (25:20, 25:21, 25:19)

Цитата тура

«Белогорская команда стала значительно сильнее с приходом Сергея Гранкина. Думаю, она будет одним из главных претендентов на победу в чемпионате. Сегодня мы в первую очередь справились с подачей Белгорода – это их фирменное оружие. Плюс мы мало ошибались. Сегодня мы увидели настоящий „Зенит“, в котором каждый игрок бьётся за мяч в каждом розыгрыше», — подвёл итог главного противостояния тура диагональный Максим Михайлов, набравший больше всего очков в составе «Зенита» – 18 (16 из которых – в атаке при 73 процентах эффективности).

Цифра тура

О шансах «Белогорья» на чемпионство говорил не только Михайлов, и на данный момент это выглядит вполне реальным сценарием. Однако слова игрока казанской команды о малом количестве ошибок – лукавство. 34 ошибки на подаче – ровно столько насчитали беспристрастные статистики за матч: по 17 у «Зенита и „Белогорья“ – многовато для претендентов на золотые награды. Любопытно, что ровно столько же ошибались и другие ведущие команды: „Динамо“ и „Локомотив“. Правда, не поровну: у москвичей 19 некачественных подач, у новосибирцев – 15.

«Убийца» тура

Кубинский доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон в матче с «Белогорьем» был привычно хорош в атаке и в общей сложности набрал за матч 17 очков. Но особенно стоит выделить его хладнокровие в концовках партий. Во втором сете Леон набрал два очка подряд при счёте 23:23 и тем самым во многом обеспечил команде итоговую победу. В третьем сете кубинец также добыл для «Зенита» три заключительных очка, но уже в куда более спокойной ситуации – партия завершилась со счётом 25:18. Любопытно, что и в первом сете Леон отличился в концовке. Правда, последнее очко ему добыть не удалось – «Белогорье» само допустило роковую ошибку.

Концовка тура

Самую жаркую партию четвёртого тура, а, возможно, и всего предварительного этапа Суперлиги выдали столичное «Динамо» и новосибирский «Локомотив».

Четвёртый сет, принёсший победу в матче столичной команде, завершился со счётом 35:33 – команды не могли выявить сильнейшего почти три четверти часа. Контрастным выглядит результат первой партии матча «Зенита» из Санкт-Петербурга и «Факела» из Нового Уренгоя – 25:10. Что помешало северянам войти в игру с самого её начала – загадка, тем более что в третьей партии «Факел» хорошенько «зажёг». Тем не менее 10 очков в полной партии – пока антирекорд текущего чемпионата России.

Прорывы тура

В четвёртом туре сразу для четырёх команд прервались серии результатов, берущие своё начало ещё в первый день Суперлиги. О первом поражении «Белогорья» было сказано немало, однако не будем забывать, что потеснить казанский «Зенит» на первом месте с четырьмя победами вполне мог «Кузбасс». Однако команда из Кемерово, приехавшая в гости в Нижневартовск к «Югре-Самотлор», неожиданно уступила со счётом 2:3. Хозяева паркета, впервые сыгравшие дома, совершили красивый камбэк и добыли первую викторию в чемпионате. Вкус победы в четвёртом туре позвал и «Енисей», не испытавший особых трудностей в противостоянии с «Ярославичем» и сразу поднявшийся на 10-е место.

Бомбардир тура

Немецкий диагональный «Локомотива» Георг Грозер стал самым результативным игроком четвёртого тура волейбольной Суперлиги. Ему удалось записать на свой счёт 25 очков, шесть из которых он добыл на блоке – это также лучший результат. Чуть-чуть отстали от Грозера Денис Земчёнок из ленинградского «Динамо» и Романас Шкулявичус из «Новы» – у них по 24 набранных за матч очка. Любопытно, что никто из троих не смог со своей командой победить.

Подача тура

В четвёртом туре чемпионата России по волейболу своей подачей не только соперников, но и болельщиков удивил Александр Чефранов из «Газпрома-Югра». Он начинал 20 розыгрышей, лишь один его начальный удар был ошибочным, а шесть сразу же приносили его команде очки. Шесть эйсов за игру – великолепный результат, даже если учесть, что в соперниках был аутсайдер!