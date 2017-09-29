Одна большая ошибка. Как Россия вылетела из чемпионата Европы

Сербия ждёт, кто к ней придёт

Последний полуфиналист чемпионата Европы по волейболу среди женских команд определялся в игре России и Турции. Нидерланды и Сербия выиграли свои четвертьфинальные противостояния днём раньше, Азербайджан расправился с Германией уже сегодня. Первая полуфинальная пара определилась – Нидерланды и Азербайджан. Сербия ждала.

Россия обыграла Турцию в группе, и для нас это был единственный матч, в котором удалось избежать пятой партии. Именно в той игре команда Константина Ушакова показала лучшую пока игру на этом турнире, а итальянский тренер Турции Джованни Гвидетти был настолько недоволен судейством, что получил красную карточку. После того матча турчанки обыграли сначала Украину, а потом, уже в плей-офф, Польшу. И оба раза заканчивали дело без тай-брейка и тренерских истерик.

Самоубийство маэстро. Тренерская истерика помогла победить Турцию Пока турецкий тренер ругался с судьями, российский нашёл оптимальный состав и победил с ним.

Ошибка на ошибке

Что нужно знать об игре сборной России в дебюте? Впервые мяч упал на стороне турчанок лишь при счёте 1:5, да и то это был обманный, а не атакующий удар Гончаровой. Правда, после этого дело пошло: блок, ошибка соперника, атака Фроловой, эйс Кошелевой – 6:5. И 8:7 к первому техническому тайм-ауту.



«Дайте выше доводку. Центральные – отходить и идти в контратаку», — Ушаков быстро сказал, что хотел, тогда как Гвидетти до последних мгновений перерыва раздавал указания. И не зря: следующие 10 розыгрышей завершились со счётом 7:3 в пользу его команды. Хотя, наверное, в этом была не столько заслуга Турции, сколько невероятное количество российских ошибок.

Но и турчанки ошибались. Много ошибались. В приёме, в атаке – везде. И проигрывали очко за очком. Гвидетти в ожидании самоотладки своей команды нетерпеливо подпрыгивал на месте, но при счёте 17:19 взял свой тайм-аут. И он снова сработал – три очка подряд, одно из которых – эйсом. Тут уже Ушаков остановил игру и потребовал обязательно страховать высокие мячи. Страховали, конечно, но Мерием Боз раз за разом забивала в атаке – 23:21. Классная игра Кошелевой в концовке позволила перевести игру на баланс, но лишь для того, чтобы всё равно уступить – 25:27.

«Совсем поникли»

Второй сет россиянки начинали в том же сочетании, что и первый, а вот Гвидетти сделал изменения. Турчанки начали с эйса, до счёта 3:3 команды успешно снимались, а потом Гончарова забила брейковый мяч обманным ударом. Дальше случилось знаковое событие: впервые в матче мы закрыли блоком Боз, причём сделала это Фролова. При счёте 7:7 Кошелева атаковала пайп и не попала в площадку.



После перерыва на площадке появилась Воронкова, сразу грамотно приняла и немедленно исполнила эйс. Счёт сравнялся, и тут же череда своих ошибок вынудила Ушакова взять тайм-аут. «Эмоции, эмоции! Нам нужно сделать блок, сделать контратаку. Совсем поникли», — требовал тренер, но получил лишь три отвратительных приёма и счёт 10:16.

Нужно было что-то менять. Ефимова вышла на переднюю линию, сменив там Королёву, и сразу на пару с Гончаровой закрыла Боз. Россиянки зацепились за счёт, но нужно было рисковать, отыгрывать. И в первую очередь принимать. Гончарова почти всё забивала с хороших передач, но приём продолжал хромать, и классных доводок было совсем мало. За весь сет мы лишь раз сыграли первым темпом – что тут ещё добавить? Ушаков взял свой второй перерыв при счёте 17:22, но спасать тут было уже нечего – 18:25.

Сложенные полномочия

Россия всё ещё могла обыграть Турцию. Без приёма, с блоком, далёким от идеала. Со всеми её ошибками. Нужно было лишь вспомнить про характер, с помощью которого мы побеждали в группе. Парубец, Филиштинская, Воронкова, Ефимова – вот кто должен искать характер. И с первой частью поиска справились – 8:7. Особенно хорошо справлялась Парубец, в атаке забивавшая своё и чужое.

12:10… И 12:14 после трёх жестоких ошибок в приёме. Этот матч мы проигрывали сами, отдавали его просто так. Ушаков взял тайм-аут, после него мы получили эйс и проиграли ещё очко. «Дайте хорошую передачу, не надо ускорять. Нам надо сняться, а потом выбить с приёма и забить контратакой», — всё это было так понятно в теории и так сложно в реальности. Мы сразу же получили контратаку себе, а Гюльдениз Онал продолжала подавать. И после ещё одного её эйса стало ясно – чемпионат Европы для России закончен.



«Ничего ещё не потеряно, мы можем выиграть этот матч», — ну а что ещё оставалось говорить Ушакову. Мы действительно могли выиграть этот матч, и этот турнир тоже. Но не выиграли. Слегка потрепали турецкие нервы в концовке, хотя это даже хлопком дверью не назовёшь. Действующий чемпион Европы сложил полномочия в четвертьфинале и даже за медали бороться не будет.



Не ошибается тот, кто ничего не делает? Ну, пусть будет так.