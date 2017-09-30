О пользе подзатыльников. Как хорошо, что России не повезло

По худшему сценарию

О том, что повторить успех двухлетней давности обновлённой российской сборной будет непросто, мы предполагали и до начала чемпионата. Слишком уж много ошибок делала наша команда во всех матчах этого сезона. Чехарда с доигровщицами, не от хорошей жизни затеянная Константином Ушаковым, проблем приёма так и не решила, а матчи с соперницами, которых мы раньше считали гораздо ниже классом, выигрывали на характере и безо всякого запаса. В итоге мы не дождались даже предсказуемого разгрома от сербок в четвертьфинале. Российская сборная стала жертвой прекрасного тактика Джованни Гвидетти и его крепкой турецкой команды.

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Так сошлись звёзды, что сборная России провела в этот день свой худший матч на турнире и один из худших в сезоне. Россиянки крупным оптом проигрывали переходящие мячи, не могли наладить приём, а такую игру на одном характере не вытащить. Турчанки чувствовали себя отлично в каждой из трёх партий, и всегда эмоциональный Гвидетти назвал эту игру своих подопечных лучшей на турнире и поблагодарил команду. И да, России во многих эпизодах крупно не везло.

Возможно, с россиянками сыграла злую шутку первая встреча в группе, где турчанки сами много ошибались, а их наставник не мог совладать с собственными эмоциями и в критический момент был изгнан с площадки. К тому же Турция не выпадала из игрового тонуса по ходу турнира и провела непростой и полезный матч 1/8 финала против Польши, пока россиянки отдыхали и ждали своих соперниц.

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Помимо приёма и невынужденных ошибок были в нашей команде и другие проблемы, которые простой ротацией составе было не решить. Игравшая весь сезон в диагонали Воронкова была вынуждена адаптироваться к роли доигровщицы и становиться в приём. Марии Фроловой с ростом 178 см было объективно тяжело на блоке, а когда в первых играх не пошёл и приём, её присутствие на площадке потеряло смысл. В составе нашей команды не нашлось ни одного игрока со стабильной и мощной подачей, способного в нужный момент исполнить пару эйсов и внести в игру перелом.

Большая загрузка Кошелевой и Гончаровой позволяла соперницам легко адаптироваться к российским атакам и хотя бы их смягчать, при этом альтернатива в виде первого темпа использовалась считанное число раз. В проигрышной ситуации оказался и наставник. Отвечать за неудовлетворительный результат так или иначе Ушакову придётся, но весь сезон наигрывал состав и тактику не он, а его старший коллега Владимир Кузюткин, и ощутимого прогресса от матча к матчу у россиянок не было ни в Гран-при, ни в Большом чемпионском Кубке.

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Все дыры и недостатки

Конечно, выиграть у Турции вполне могла и эта сборная России со всеми её дырами и недостатками. Если бы повезло. Потом достойно (ну или как получится) проиграть Сербии и на характере вырвать бронзу. Но прямо сейчас нам действительно лучше наполучать подзатыльников и разобраться, откуда они прилетели. Российский женский волейбол последние годы медленно пришёл к тому, что наша сборная перестала считаться одной из лучших в мире. Это по-прежнему крепкая команда с неплохими исполнителями, но даже атакующая мощь уже не та, что в золотые годы, а потому мы перестали быть фаворитами даже на континентальных турнирах.



Хорошо, что всё это произошло сейчас, в начале олимпийского цикла. До чемпионата мира у Ушакова и его подопечных будет ещё год, чтобы исправить ошибки и недостатки и подготовить более конкурентоспособную команду. А главное — в этот раз тренер будет свободным в принятии кадровых решений. И полностью ответственным за результат.