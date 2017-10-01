«Факел» подпалил «Зенит». Но не сжёг – Киборг помог

Четыре из семи матчей пятого тура мужской Суперлиги завершились на тай-брейке. Не избежал пятого сета и казанский «Зенит». Вообще, практически все матчи получились красивыми и упорными, разве что в Уфе гостям не удалось зацепиться. «Чемпионат» выбирает главное из того, что случилось в очередном туре.
Енисей – Нова – 1:3 (23:25, 25:17, 14:25, 28:30)
Локомотив – Ярославич – 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:10)
Урал – Югра-Самотлор – 3:0 (25:23, 25:19, 25:23)
Газпром-Югра – Зенит Санкт-Петербург – 3:2 (22:25, 28:26, 25:27, 25:22, 15:11)
Динамо-ЛО – Кузбасс – 2:3 (25:19, 25:22, 22:25, 23:25, 6:15)
Зенит-Казань – Факел – 3:2 (25:22, 17:25, 25:23, 20:25, 15:9)
Белогорье – Динамо-Москва – 3:0 (34:32, 25:20, 25:23)
Матч тура
Сложно выбирать, когда четыре матча решались на тай-брейках, и фавориты не всегда побеждали. Но всё же самой крутой получилась игра в Казани, где «Зенит» принимал новоуренгойский «Факел». Команда Камило Плачи неудачно начала чемпионат, но потенциал у «Факела», где играют несколько чемпионов Европы, огромный.
Что гости и доказали, дав бой сильнейшей команде Европы. «Зенит» вытаскивал партии на опыте, «Факел» — на сумасшедшем настрое. Как ямальская команда стелилась в защите – любо-дорого было смотреть. Превосходно работал у гостей и блок, и подача летела. Вообще, за игру «Факел» набрал очков больше, чем «Зенит», поскольку свои партии выигрывал более уверенно.
Но мастерство лидеров казанской команды стало ключевым факторов в матче. Особенно на тай-брейке, когда не совсем здоровый Максим Михайлов, в нынешнем сезоне получивший прозвище Киборг, встал на подачу. И после его пяти убойных подач, две из которых стали эйсами, преимущество «Зенита» выросло до шести очков. Всё было решено.
«В «Факеле» играет половина сборной России и они показали характер, бойцовские качества. После стартовых туров была шутка, что игроки «Факела» до сих пор ходят в медалях чемпионов Европы. В матче с нами они показали, что медали сняли и готовы показывать себя в чемпионате России. Считаю, что потенциал у этой команды сумасшедший. Наверное, ей уже пора быть в призёрах», — так в интервью «Бизнес-Онлайн» отозвался о «Факеле» либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов.
Команда Владимира Алекно одержала в чемпионатах страны уже 57-ю победу подряд.
MVP тура
Доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон вновь проявил все свои лучшие качества в самой сложной ситуации. Именно он приносил казанцам решающие очки в концовках всех выигранных партий. Всего на счету польского кубинца 24 очка, включая четыре эйса.
Забивала тура
Другой кубинский доигровщик Ореоль Камехо из другого «Зенита» стал самым результативным игроком тура. Он набрал 28 очков, 27 из которых – в атаке. Камехо атаковал 40 раз, показав 68 процентов эффективности. Ещё одно очко кубинец записал на свой счёт на блоке. Удивительно, но он ни одного очка не смог набрать на подаче, зато и ни одной ошибки в 16 попытках не допустил. При этом «Зенит» уступил в Сургуте «Газпрому-Югра».
Цифра тура
144 минуты – ровно столько продолжалась битва в Сургуте, в которой ни у одной из команд не было преимущества. Для «Газпрома-Югра» это уже третья домашняя победа в сезоне в пяти партиях. При этом главный тренер хозяев Рафаэль Хабибуллин заявил, что если бы его подопечные меньше ошибались, выиграли бы в трёх партиях. На самом деле, и питерцы ошибались почти столь же часто.
Подача тура
В пятом туре сразу три игрока набрали с подачи по пять очков. Это разыгрывающий «Локомотива» Арслан Экши, блокирующий «Ярославича» Александр Кривец и диагональный «Енисея» Антонен Рузье. Кривцу и Рузье для этого хватило 20 подач, но Экши за 24 попытки не допустил ни одной ошибки.
Стена тура
Шесть очков на блоке набрал блокирующий «Новы» Андрей Ананьев, который появился на площадке в матче с «Енисеем» на замену. Именно его игра помогла самарской команде добиться довольно уверенной гостевой победы в четырёх партиях.
Цитата тура
«Было очень много эмоций, иногда они чересчур захлестывали, поэтому приходилось больше себя успокаивать, чтобы не перегореть. Для меня это была самая принципиальная игра в этом сезоне. Пока ещё нет такого взаимодействия, как хотелось бы, не совсем с ребятами друг друга чувствуем. Где-то хотелось сыграть красивее, хотя и не так надёжно получалось. А где-то, наоборот, надо было больше авантюры, а я старался сыграть надёжнее», — так охарактеризовал свою игру связующий «Белогорья» Сергей Гранкин в матче с московским «Динамо», в котором провёл 11 лет. «Белогорье» победило в трёх сетах.