Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Андрей Шитихин
Фото: http://www.volley.ru

«Факел» подпалил «Зенит». Но не сжёг – Киборг помог

Итоги 5-го тура Суперлиги: «Зенит» потерял первое очко, «Динамо» не взяло ни сета у «Белогорья».
1 октября 2017, воскресенье. 11:15 Волейбол

Четыре из семи матчей пятого тура мужской Суперлиги завершились на тай-брейке. Не избежал пятого сета и казанский «Зенит». Вообще, практически все матчи получились красивыми и упорными, разве что в Уфе гостям не удалось зацепиться. «Чемпионат» выбирает главное из того, что случилось в очередном туре.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 5-й тур

Енисей – Нова – 1:3 (23:25, 25:17, 14:25, 28:30)
Локомотив – Ярославич – 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:10)
Урал – Югра-Самотлор – 3:0 (25:23, 25:19, 25:23)
Газпром-Югра – Зенит Санкт-Петербург – 3:2 (22:25, 28:26, 25:27, 25:22, 15:11)
Динамо-ЛО – Кузбасс – 2:3 (25:19, 25:22, 22:25, 23:25, 6:15)
Зенит-Казань – Факел – 3:2 (25:22, 17:25, 25:23, 20:25, 15:9)
Белогорье – Динамо-Москва – 3:0 (34:32, 25:20, 25:23)

Матч тура

Сложно выбирать, когда четыре матча решались на тай-брейках, и фавориты не всегда побеждали. Но всё же самой крутой получилась игра в Казани, где «Зенит» принимал новоуренгойский «Факел». Команда Камило Плачи неудачно начала чемпионат, но потенциал у «Факела», где играют несколько чемпионов Европы, огромный.

Что гости и доказали, дав бой сильнейшей команде Европы. «Зенит» вытаскивал партии на опыте, «Факел» — на сумасшедшем настрое. Как ямальская команда стелилась в защите – любо-дорого было смотреть. Превосходно работал у гостей и блок, и подача летела. Вообще, за игру «Факел» набрал очков больше, чем «Зенит», поскольку свои партии выигрывал более уверенно.

Но мастерство лидеров казанской команды стало ключевым факторов в матче. Особенно на тай-брейке, когда не совсем здоровый Максим Михайлов, в нынешнем сезоне получивший прозвище Киборг, встал на подачу. И после его пяти убойных подач, две из которых стали эйсами, преимущество «Зенита» выросло до шести очков. Всё было решено.

«В «Факеле» играет половина сборной России и они показали характер, бойцовские качества. После стартовых туров была шутка, что игроки «Факела» до сих пор ходят в медалях чемпионов Европы. В матче с нами они показали, что медали сняли и готовы показывать себя в чемпионате России. Считаю, что потенциал у этой команды сумасшедший. Наверное, ей уже пора быть в призёрах», — так в интервью «Бизнес-Онлайн» отозвался о «Факеле» либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов.

Команда Владимира Алекно одержала в чемпионатах страны уже 57-ю победу подряд.

MVP тура

Доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон вновь проявил все свои лучшие качества в самой сложной ситуации. Именно он приносил казанцам решающие очки в концовках всех выигранных партий. Всего на счету польского кубинца 24 очка, включая четыре эйса.

Леон – наёмный убийца. Как в Казани повторилась киноистория
Леон по заказу «убивал» «Белогорье», Чефранов подавал навылет, а «Енисей» и «Югра-Самотлор» добыли победы – в итогах 4-го тура Суперлиги.

Забивала тура

Другой кубинский доигровщик Ореоль Камехо из другого «Зенита» стал самым результативным игроком тура. Он набрал 28 очков, 27 из которых – в атаке. Камехо атаковал 40 раз, показав 68 процентов эффективности. Ещё одно очко кубинец записал на свой счёт на блоке. Удивительно, но он ни одного очка не смог набрать на подаче, зато и ни одной ошибки в 16 попытках не допустил. При этом «Зенит» уступил в Сургуте «Газпрому-Югра».

Цифра тура

144 минуты – ровно столько продолжалась битва в Сургуте, в которой ни у одной из команд не было преимущества. Для «Газпрома-Югра» это уже третья домашняя победа в сезоне в пяти партиях. При этом главный тренер хозяев Рафаэль Хабибуллин заявил, что если бы его подопечные меньше ошибались, выиграли бы в трёх партиях. На самом деле, и питерцы ошибались почти столь же часто.

Подача тура

В пятом туре сразу три игрока набрали с подачи по пять очков. Это разыгрывающий «Локомотива» Арслан Экши, блокирующий «Ярославича» Александр Кривец и диагональный «Енисея» Антонен Рузье. Кривцу и Рузье для этого хватило 20 подач, но Экши за 24 попытки не допустил ни одной ошибки.

Сербская стенка. Югорское дерби превратилось в суперматч
Итоги третьего тура Суперлиги: «Зенит» впервые в истории проиграл, а «Белогорье» перед поездкой в Казань разучилось подавать.

Стена тура

Шесть очков на блоке набрал блокирующий «Новы» Андрей Ананьев, который появился на площадке в матче с «Енисеем» на замену. Именно его игра помогла самарской команде добиться довольно уверенной гостевой победы в четырёх партиях.

Цитата тура

«Было очень много эмоций, иногда они чересчур захлестывали, поэтому приходилось больше себя успокаивать, чтобы не перегореть. Для меня это была самая принципиальная игра в этом сезоне. Пока ещё нет такого взаимодействия, как хотелось бы, не совсем с ребятами друг друга чувствуем. Где-то хотелось сыграть красивее, хотя и не так надёжно получалось. А где-то, наоборот, надо было больше авантюры, а я старался сыграть надёжнее», — так охарактеризовал свою игру связующий «Белогорья» Сергей Гранкин в матче с московским «Динамо», в котором провёл 11 лет. «Белогорье» победило в трёх сетах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ВК Енисей МВК Белогорье МВК Газпром-Югра МВК Динамо Москва МВК Динамо-ЛО МВК Зенит Санкт-Петербург МВК Зенит-Казань МВК Кузбасс МВК Локомотив Новосибирск МВК Нова МВК Урал МВК Факел МВК Ярославич ВК Югра-Самотлор
Новости. Волейбол
1 октября 2017, воскресенье
12:53 Чередник: «Енисей» пока не готов демонстрировать игру высокого класса
12:40 Брянский: у «Новы» хорошо сработали замены в матче с «Енисеем»
11:43 Саммелвуо: впереди у «Кузбасса» очень много работы
11:41 Баньоли: победу «Урала» над «Югрой-Самотлор» нельзя назвать лёгкой
10:17 Клюка: приятно, что поборолись с «Зенитом», но могли и выиграть
10:12 Вербов: шутили, что игроки «Факела» до сих пор не сняли медали чемпионата Европы
00:54 Климкин: эти волны и перепады в игре «Зенита» уже начинают надоедать
00:43 Хабибуллин: похоже, пять партий в Сургуте – это уже обязательная программа
00:14 Сидельников: ошибкой «Ярославича» было упустить нить игры в концовке 4-го сета
00:09 Константинов: давно не помню такого, чтобы игра не шла ни у одного игрока
30 сентября 2017, суббота
22:42 Гранкин: против «Динамо» мне не удалось показать ту игру, которую бы я хотел
22:35 Маричев: когда Мусэрский в хорошей форме, ему не страшен никакой блок
22:29 Крецу: перед игрой «Белогорья» с «Динамо» попросили Гранкина кое-что поменять
21:52 Сборная Сербии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу, разгромив Турцию
21:12 Плачи: когда вернётся Колодинский? Я тоже хочу это знать
21:05 Алекно: «переварив» двух фаворитов, «Зенит» был уставшим
19:53 «Белогорье» обыграло московское «Динамо» в ЧР по волейболу
19:40 Женская сборная Нидерландов стала первым финалистом ЧЕ по волейболу
19:33 «Кузбасс» обыграл «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу, уступая 0:2 по партиям
19:19 Казанский «Зенит» с трудом обыграл «Факел» в матче ЧР по волейболу
18:38 Санкт-петербургский «Зенит» потерпел второе поражение в ЧР по волейболу
17:47 «Урал» одержал третью победу в чемпионате России по волейболу
16:41 «Локомотив» в пяти партиях вырвал победу у «Ярославича» в пятом туре Суперлиги
15:52 «Нова» добилась третьей победы в Суперлиге, одолев в гостях «Енисей»
14:47 «Сахалин» одолел «Енисей» и выиграл женский Кубок Сибири и Дальнего Востока
13:05 Шевченко: женская сборная России неудовлетворительно выступила на ЧЕ
11:50 Дюрдем: турчанки хорошо подавали, блокировали и оборонялись в матче с Россией
00:48 Кошелева: попрошу всех «знающих» волейбол экспертов быть тактичными
29 сентября 2017, пятница
23:14 Гвидетти: против сборной России Турция провела свой лучший матч на турнире
22:14 Филиштинская: российские волейболистки впали в ступор, игра не получилась
22:14 Ушаков: мне нечего сказать о четвертьфинале с Турцией
21:06 Сборная России не смогла выйти в полуфинал ЧЕ по волейболу, уступив Турции
18:34 Сборная Азербайджана вышла в полуфинал ЧЕ по волейболу, обыграв Германию
16:03 Коваликов: когда пошла командная игра, мы завелись, и «Кузбассу» стало тяжело
15:21 «Ангара» потерпела четвёртое поражение на Кубке Сибири и Дальнего Востока
14:20 Крицкий: главное, что все игроки «Енисея» собрались, будем набирать форму
13:08 «Енисей» выиграл четвёртый матч подряд на Кубке Сибири и Дальнего Востока
12:10 «Сахалин» победил «Олимп» на Кубке Сибири и Дальнего Востока
11:23 Никоненко: игроки «Енисея» очень хотели победить, а мы где-то перегорели
10:09 Петров: чувствовалось, что Сургут помнит о прошлогоднем поражении от «Динамо-ЛО»
09:02 Грозер и Шкулявичус стали самыми результативными игроками 4-го тура Суперлиги
00:46 Хилько: выход в 1/4 финала ЧЕ — счастливый момент для сборной Беларуси и страны
28 сентября 2017, четверг
23:01 Терзич: на данный момент Сербия сильнее Беларуси, поэтому победа была ожидаема
21:51 Маццанти: неудача Италии на ЧЕ не перечёркивает наши достижения в этом сезоне
21:41 Моррисон: голландки полностью выполнили план на матч с Италией
Все новости RSS
Партнерский контент