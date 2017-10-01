«Факел» подпалил «Зенит». Но не сжёг – Киборг помог

Четыре из семи матчей пятого тура мужской Суперлиги завершились на тай-брейке. Не избежал пятого сета и казанский «Зенит». Вообще, практически все матчи получились красивыми и упорными, разве что в Уфе гостям не удалось зацепиться. «Чемпионат» выбирает главное из того, что случилось в очередном туре.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 5-й тур



Енисей – Нова – 1:3 (23:25, 25:17, 14:25, 28:30)

Локомотив – Ярославич – 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:10)

Урал – Югра-Самотлор – 3:0 (25:23, 25:19, 25:23)

Газпром-Югра – Зенит Санкт-Петербург – 3:2 (22:25, 28:26, 25:27, 25:22, 15:11)

Динамо-ЛО – Кузбасс – 2:3 (25:19, 25:22, 22:25, 23:25, 6:15)

Зенит-Казань – Факел – 3:2 (25:22, 17:25, 25:23, 20:25, 15:9)

Белогорье – Динамо-Москва – 3:0 (34:32, 25:20, 25:23)

Матч тура

Сложно выбирать, когда четыре матча решались на тай-брейках, и фавориты не всегда побеждали. Но всё же самой крутой получилась игра в Казани, где «Зенит» принимал новоуренгойский «Факел». Команда Камило Плачи неудачно начала чемпионат, но потенциал у «Факела», где играют несколько чемпионов Европы, огромный.

Что гости и доказали, дав бой сильнейшей команде Европы. «Зенит» вытаскивал партии на опыте, «Факел» — на сумасшедшем настрое. Как ямальская команда стелилась в защите – любо-дорого было смотреть. Превосходно работал у гостей и блок, и подача летела. Вообще, за игру «Факел» набрал очков больше, чем «Зенит», поскольку свои партии выигрывал более уверенно.



Но мастерство лидеров казанской команды стало ключевым факторов в матче. Особенно на тай-брейке, когда не совсем здоровый Максим Михайлов, в нынешнем сезоне получивший прозвище Киборг, встал на подачу. И после его пяти убойных подач, две из которых стали эйсами, преимущество «Зенита» выросло до шести очков. Всё было решено.

«В «Факеле» играет половина сборной России и они показали характер, бойцовские качества. После стартовых туров была шутка, что игроки «Факела» до сих пор ходят в медалях чемпионов Европы. В матче с нами они показали, что медали сняли и готовы показывать себя в чемпионате России. Считаю, что потенциал у этой команды сумасшедший. Наверное, ей уже пора быть в призёрах», — так в интервью «Бизнес-Онлайн» отозвался о «Факеле» либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов.



Команда Владимира Алекно одержала в чемпионатах страны уже 57-ю победу подряд.

MVP тура

Доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон вновь проявил все свои лучшие качества в самой сложной ситуации. Именно он приносил казанцам решающие очки в концовках всех выигранных партий. Всего на счету польского кубинца 24 очка, включая четыре эйса.

Леон – наёмный убийца. Как в Казани повторилась киноистория Леон по заказу «убивал» «Белогорье», Чефранов подавал навылет, а «Енисей» и «Югра-Самотлор» добыли победы – в итогах 4-го тура Суперлиги.

Забивала тура

Другой кубинский доигровщик Ореоль Камехо из другого «Зенита» стал самым результативным игроком тура. Он набрал 28 очков, 27 из которых – в атаке. Камехо атаковал 40 раз, показав 68 процентов эффективности. Ещё одно очко кубинец записал на свой счёт на блоке. Удивительно, но он ни одного очка не смог набрать на подаче, зато и ни одной ошибки в 16 попытках не допустил. При этом «Зенит» уступил в Сургуте «Газпрому-Югра».

Цифра тура

144 минуты – ровно столько продолжалась битва в Сургуте, в которой ни у одной из команд не было преимущества. Для «Газпрома-Югра» это уже третья домашняя победа в сезоне в пяти партиях. При этом главный тренер хозяев Рафаэль Хабибуллин заявил, что если бы его подопечные меньше ошибались, выиграли бы в трёх партиях. На самом деле, и питерцы ошибались почти столь же часто.

Подача тура

В пятом туре сразу три игрока набрали с подачи по пять очков. Это разыгрывающий «Локомотива» Арслан Экши, блокирующий «Ярославича» Александр Кривец и диагональный «Енисея» Антонен Рузье. Кривцу и Рузье для этого хватило 20 подач, но Экши за 24 попытки не допустил ни одной ошибки.

Сербская стенка. Югорское дерби превратилось в суперматч Итоги третьего тура Суперлиги: «Зенит» впервые в истории проиграл, а «Белогорье» перед поездкой в Казань разучилось подавать.

Стена тура

Шесть очков на блоке набрал блокирующий «Новы» Андрей Ананьев, который появился на площадке в матче с «Енисеем» на замену. Именно его игра помогла самарской команде добиться довольно уверенной гостевой победы в четырёх партиях.

Цитата тура

«Было очень много эмоций, иногда они чересчур захлестывали, поэтому приходилось больше себя успокаивать, чтобы не перегореть. Для меня это была самая принципиальная игра в этом сезоне. Пока ещё нет такого взаимодействия, как хотелось бы, не совсем с ребятами друг друга чувствуем. Где-то хотелось сыграть красивее, хотя и не так надёжно получалось. А где-то, наоборот, надо было больше авантюры, а я старался сыграть надёжнее», — так охарактеризовал свою игру связующий «Белогорья» Сергей Гранкин в матче с московским «Динамо», в котором провёл 11 лет. «Белогорье» победило в трёх сетах.