Фетисова: не Турция нас обыграла, а мы сами подарили ей победу

Чемпионат Европы по волейболу среди женских команд для сборной России завершился совсем не так, как хотели все поклонники волейбола в нашей стране. Действующие чемпионки Европы сложили свои полномочия уже в четвертьфинале турнира, неожиданно уступив сборной Турции в трёх партиях. Центральная блокирующая команды Ирина Фетисова через два дня после болезненного поражения постаралась объяснить, почему сборная России выглядела столь невзрачно в важнейшем матче сезона.

«Итог финала оказался ожидаемым»

– Ирина, понятно, что поражение от сборной Турции в финале чемпионата Европы получилось крайне болезненным. Удалось ли немного отойти от событий в Азербайджане? Может быть, успели переключиться на клубные дела?

– У нас нет выбора – надо постепенно переключаться. Чемпионат России начинается 11 октября, поэтому совсем скоро будем включаться в работу. После чемпионата Европы нам дали чуть-чуть отдохнуть, но уже в ближайшие дни я вернусь в расположение «Динамо».

– Смотрели ли вы полуфинальные и финальные матчи чемпионата Европы или никакого желания включать телевизор не было?

– Сначала сказала себе, что не буду ничего смотреть, но в итоге посмотрела и полуфиналы, и финальные встречи.

О пользе подзатыльников. Как хорошо, что России не повезло А ведь могло повезти, и мы бы гордились бронзой чемпионата Европы.

– Какие эмоции при этом испытывали?

– Конечно, когда смотрела за играми сборной Турции, присутствовали мысли, что на её месте могли бы быть мы. Было очень обидно. Но раз проиграли, значит, всё закономерно.

– Как прокомментируете итоги финальных встреч?

– Итог финала для меня был ожидаемым. Сборная Сербии и физически сильнее, и атака у неё более мощная. Голландки тоже здорово играли, особенно в защите, но чего-то им не хватило. А в матче за третье место выиграть могли обе команды, но турчанки, на мой взгляд, больше заслужили эту победу.

Бывает такое, что ни у кого ничего не получается. К сожалению, это произошло с нами в решающем матче.

«Мы сами подарили Турции победу»

– Перейдём к обсуждению игры сборной России. Показалось, что на групповом этапе команда, несмотря на три победы, играла без запаса прочности. Как это выглядело внутри коллектива? Обсуждали ли итоги первых трёх встреч?

– Разговоров никаких не было, особенно ничего не обсуждали. Выиграли группу, тут же забыли про неё и сосредоточились на матче 1/4 финала. В течение всех свободных дней мы разбирали команду Турции, готовились к первому матчу плей-офф.

– Трёхдневная пауза сказалась на состоянии команды?

– Долгая пауза – это неправильно, на мой взгляд. Очень тяжело сидеть три дня в напряжении, ждать такую ответственную игру. Конечно, это ни в коей мере нас не оправдывает, но, по моим личным ощущениям, эти три дня ожидания оказались очень непростыми.

Когда смотрела за играми сборной Турции, присутствовали мысли, что на её месте могли бы быть мы. Было очень обидно. Но раз проиграли, значит, всё закономерно.

– Можно ли сказать, что за такую долгую паузу ушёл игровой тонус?

– Да, есть такое.

– Главный тренер команды выделил два основных фактора, которые, по его мнению, обеспечили Турции победу: боевой дух и риск на подаче, который себя оправдал. Согласны?

– Действительно, соперницы хорошо начали подавать с самого начала игры. Но мы столько ошибались! Можно говорить, что не Турция нас обыграла, а мы сами подарили им победу. О чём говорить, если в простых ситуациях двумя руками не могли довести?

Ушаков: Россия проиграла не из-за атаки, а из-за общего количества ошибок

У нас было неописуемое количество ошибок! Мы ошибались в таких вещах, как доводка или вторая передача. У нас идёт контратака, а мы не можем вторую передачу сделать во вторую или четвёртую зону, хотя всё это отрабатывалось очень долго! Кажется, что это мелочь, но из всех этих мелочей потом и получается результат.

«Вспоминается поражение от Сербии на Олимпиаде»

– Выходит, дело было в психологии? Может команда перегорела, переволновалась?

– Волнение было, конечно, но не в нём дело. Нужно было выигрывать первую партию. А мы её проиграли, и в команде произошёл какой-то разлад. Бывает такое, что ни у кого ничего не получается. К сожалению, это произошло с нами в решающем матче. Очень жаль, что в третьей партии, когда Константин Анатольевич поменял полсостава и сделал упор на приём, после чего мы повели со счётом 12:10, мы опять провалили целый отрезок, и стало 12:17.

– После этого руки просто опустились?

– В общем, да. Порой просто до сетки мяч не долетал на приёме. Константин Анатольевич прав: турчанки подавали хорошо, рисковали. Подача у них летела – почему бы не продолжать?

Невозможно играть несколько лет подряд за счёт одних только Тани Кошелевой и Наташи Гончаровой. Да, они хорошо нападают на высоком мяче, но ведь соперник тоже разбирает наши игры, ищет способы закрыть их. Кошелевой и Гончаровой нужно было помогать, но ничего не получалось. Про себя я могу сказать, что не сделала тот максимум, который могла бы сделать.

Одна большая ошибка. Как Россия вылетела из чемпионата Европы Четвертьфинал чемпионата Европы с Турцией с каждой минутой неминуемо превращался в катастрофу. И превратился.

– Манера игры Турции по сравнению с матчем группового этапа как-то поменялась?

– Вообще не поменялась. В 1/4 финала они показали всё то же самое, чтобы было и на групповом этапе, и в 1/8 финала турнира. Мы знали всё, что будут делать турчанки, но не смогли сделать то, что нужно было делать нам. А Турция вообще ничем не смогла нас удивить.

– В матче с Турцией как-то сказалось давление местных болельщиков, многие из которых переживали за ваших соперниц?

– Я заметила, что на игре с Турцией было довольно много российских болельщиков – часто слышала, как болеют за нашу команду. А какого-то особого давления от болельщиков турчанок я не ощутила. Я вообще стараюсь не обращать внимания на болельщиков других команд.

– Было ли в вашей карьере что-то сравнимое с этим поражением на чемпионате Европы?

– Вспоминается матч против Сербии на Олимпиаде – такое трудно забыть.