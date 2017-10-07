100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Андрей Иванов
Фото: РИА Новости

Грозера на нас нет. Как «Белогорье» вытаскивало матч с «Локо»

Как отдать почти выигранный матч? Спросите у «Локомотива». А у «Белогорья» спросите, как выиграть почти безнадёжный.
7 октября 2017, суббота. 16:51 Волейбол

Немец, именинник и «бронзовый матч»

Шестой тур мужской волейбольной Суперлиги открывался матчем новосибирского «Локомотива» и «Белогорья». Именно таким был матч за бронзовые медали прошлого чемпионата России, в котором «железнодорожники» праздновали победу. А ещё – немецкий возвращенец Георг Грозер, едва в одиночку не обыгравший всю сборную России в финале Евро-2017, впервые в чемпионате России должен был сыграть против «Белогорья». Клуба, открывшего для него российскую Суперлигу, с которым немец завоёвывал бронзу и серебро. Ну и у Сергея Савина в этот день был день рождения.

По итогам пяти туров клуб из Белгорода расположился на второй строчке турнирной таблицы, уступая лишь казанскому «Зениту» и проиграв только ему. Зато «Локо» не попадал даже в пятёрку: после удачного старта команда последовательно уступила в Казани, потом в Москве, а потом, совсем уж неожиданно, дома потеряла очки в игре с «Ярославичем». Новосибирские болельщики определённо жаждали крови и реабилитации.

Отложенная встреча

Главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин в Новосибирск не приехал, а его помощник – румынский специалист Георге Крецу – не сделал ни одной замены в «старте» по сравнению с матчем прошлого тура. На площадке с первых секунд появились Гранкин, Николов, Тетюхин, Бакун, Мусэрский и Ерещенко. Пламен Константинов сделал одну замену, и она расстроила: Георг Грозер из-за небольшого повреждения остался вне заявки на матч. Его встреча с бывшей командой откладывалась, а в «старте» вместо него вышел Николай Павлов

Напряжённый дебют, игра очко в очко – разве могло быть по-другому? Переполненные трибуны СКК «Север» ждали именно этого. Хозяева всё время были чуть впереди, но гости и не думали отпускать соперника далеко. 8:6 к первому техническому тайм-ауту, 16:15 – ко второму. Рубка началась.

И сразу после возобновления игры решилась судьба сета. Два блока в трёх розыгрышах, и вот «Локомотив» уже ведёт – 19:16. И ещё один блок – в центре сетки, после которого тренерский штаб гостей сразу же попросил тайм- аут. Спасать в этой партии, впрочем, было уже нечего: железнодорожники ещё раз поймали атаку блоком, причём не чью-нибудь, а Тетюхина. Пламен Константинов даже тактический тайм-аут взял при счёте 24:20, а Савин поставил точку в сете пайпом.

Волейбол. Чемпионат России
Мужчины, 6-й тур
7 октября, Новосибирск

«Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород) – 2:3 (25:20, 25:18, 20:25, 20:25, 13:15)

Нечего ловить

Дебют второго сета гости провалили. «Железнодорожники» стремительно отрывались в счёте, Крецу раздавал указания, брал тайм-аут, производил перестановки – ничего не помогало. 8:2 к первому техническому перерыву – преимущество «Локо» было просто подавляющим. Лишь при счёте 10:4 гостям удалось впервые набрать брейковое очко, но недопонимание Ерещенко и Гранкина на подаче Куркаева тут же вернуло семиочковую разницу в счёте.

Можно ли думать о победе в партии, если ты уступаешь – 8:16? Думать, конечно, можно, а выиграть – невероятно сложно. Если только соперник не начнёт ничего придумывать. «Локомотив» и не придумывал: Павлов разок попал под блок, но именинник Савин тут же ответил своим блоком, а потом Куркаев в центре сетки отловил Мусэрского – 19:10. Тайм-аут Крецу тут бы чисто на будущее, на третий и, как он надеялся, последующие сеты. В этой партии его команде ловить было нечего.

Разгромная концовка

Как нечего было ловить «Белогорью» и в дебюте третьего сета. Экши своим планером умудрился затерзать соперник и даже чистый эйс сообразил. Крецу вновь использовал быстрый тайм-аут, но после него в атаке ошибся Тетюхин – 1:6. Именно так обычно выглядит полностью посыпавшаяся команда, которую осталось только добить. Гостям определённо нужно было что-то менять, но что?

А они знали, что. Для начала белгородцы зацепились за счёт и даже сократили его после удачной атаки Ерещенко – 8:11. После следующего результативного удара Ерещенко Константинов потребовал перерыв. В этом матче его команда ещё ни разу не проигрывала три очка подряд. Тайм-аут «сбил» с подачи Гранкина, но оторваться хозяева не удавалось. Два очка преимущества после второго технического перерыва – это много или мало?

Мало. До счёта 18:16 команды успешно снимались, а потом хозяева проиграли четыре очка подряд. И «пустили» эйс от Ерещенко после тайм-аута, и отдали ещё два очка. 0:7 в концовке партии и 20:25 по её итогу.

Безуспешная погоня

Полетевшая подача – ключ к возвращению «Белогорья» в игру – отлично проворачивался и в начале четвёртой партии. Гости всё время вели в счёте, «Локомотив» безуспешно догонял. Плюс куда-то исчезли зубодробительные атаки Павлова и Савина: в 15-м розыгрыше хозяева трижды атаковали из удобных позиций, но забили лишь с помощью аккуратного отыгрыша Родичева от блока.

Константинов поменял связующего и вместо Экши выпустил молодого Ивана Лукьяненко. Тот в игру вошёл неплохо, но это не помогало «Локомотиву» сравнять счёт. Мало того, ко второму техническому перерыву счёт бы уже 12:16, но блок Куркаева и его же эйс заставили Крецу использовать свой первый тайм-аут – 16:14.

К сожалению для хозяев, это был лишь мимолётный всплеск. Белгородцы быстро восстановили преимущество, увеличили его и легко довели дело до победы – 25:20. На старте тай-брейка психологическим преимуществом должны были владеть именно они.

А там всё повторилось. «Белогорье» опять вело в счёте, «Локо» изо всех сил старался догнать, но даже на расстояние одного очка хозяевам подобраться никак не удавалось. Точку в партии и в классном матче поставил первый темп Мусэрского – незыблемый и неберущийся – 15:13.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
МВК Белогорье МВК Локомотив Новосибирск
Новости. Волейбол
7 октября 2017, суббота
17:23 «Югра-Самотлор» потерпел пятое поражение в чемпионате России по волейболу
16:49 «Белогорье» в пяти сетах одолело «Локомотив» в шестом туре мужской Суперлиги
00:13 Гончарова: Терзич говорит на русском, понимает наш менталитет. У нас получится
6 октября 2017, пятница
22:05 Путин посетил «Спорт Инн» в Сочи, где готовится сборная РФ по пляжному волейболу
21:25 Макрогузова: мечтаю почувствовать, что моя победа многое значит для моей страны
16:10 Зиничев: планку прошлого сезона для «Динамо-Москва» снижать никто не собирается
15:16 Самойленко: не понимаю, как в Новом Уренгое люди живут. Я бы не смог
14:11 Стали известны города, которые примут мужской чемпионат мира 2018 года
13:13 Земчёнок: кадровые проблемы здорово мешают «Динамо-ЛО»
12:13 Хабр: когда приедут мои собаки, почувствую себя в Ярославле совсем как дома
11:08 Зиничев: болельщиков ждёт новогодний календарь с фотографиями игроков «Динамо»
10:05 Ветрова: хотим обойти казанское «Динамо» по количеству побед в чемпионате России
09:02 Любурич: очевидно, что санкт-петербурский «Зенит» — команда высочайшего уровня
5 октября 2017, четверг
22:33 Гончарова: мнения волейболисток о смене тренера сборной России никто не спросил
16:50 Щербань: хочется забыть чемпионат Европы как страшный сон
16:26 Питерский «Зенит» расстался с Нильссоном и подписал контракт с Любуричем
16:15 Щербань — о выступлении сборной России на ЧЕ: жаль потраченных сил и времени
16:04 Зиничев: претензии по поводу провала на ЧЕ я адресую господину Фадееву
16:04 Терзич: если поступит предложение возглавить сборную РФ, я очень хорошо подумаю
15:47 Терзич: с московским «Динамо» я хочу выиграть всё
15:13 Игроки «Новы» примут участие в благотворительной акции
14:14 Земчёнок: в «Динамо-ЛО» никто не впадает в отчаяние
13:15 Мужские сборные США, Доминиканской Республики и Канады вышли на ЧМ-2018
12:19 Чернышов: «Динамо-Казань» называют «командой, которая выиграла всё»
11:12 Семёнов: прошедший ЧЕ оставил глубокую рану у всех ветеранов волейбола РФ и СССР
10:07 Судьи будут использовать планшетные компьютеры в этом сезоне ЧР
09:25 Самойленко: Болл — лучший волейболист, с которым я играл
00:27 Кошелева: то, что произошло на чемпионате Европы, даже для меня было впервые
4 октября 2017, среда
21:12 Скончалась вице-чемпионка ОИ-1964 по волейболу Людмила Гуреева
19:43 Женская сборная России по волейболу опустилась на 2-е место в рейтинге CEV
16:09 FIVB отменила дисквалификацию сербки Антониевич, отстранённой за допинг
15:27 Милькович: даже если ты талантлив, успех всё равно зависит от упорного труда
14:13 Кашин: обязательно сделаем турнир «Ленинградская осень» ежегодным
13:15 Леонова: молодёжь у «Ленинградки» очень перспективная
12:08 Харью: «Ленинградка» – это очень хорошая команда, но «ЛП-Виести» играл лучше
11:04 «Уралочка-НТМК» проведёт два товарищеских матча с «Динамо-Казань»
10:13 Связующий Багрей стал игроком кипрской «Омонии»
09:08 Мискевич: в таблицу надо будет смотреть после первого круга
3 октября 2017, вторник
23:00 Гамова: от нас с Гончаровой ждали, что мы начнём рвать друг другу волосы
16:13 Мискевич: я уже освоился в Уфе. Будто не уезжал из Беларуси
15:11 Кашин: на финал «Ленинградка» вышла, выиграв заранее
14:04 Ушаков: оправдываться и объяснять что-то не хочу. Я был главным тренером 10 дней
13:16 «Ленинградка» заняла второе место на турнире «Ленинградская осень»
12:20 Ильиных: в начале матча с «Динамо-ЛО» игроки «Кузбасса» куда-то спешили
11:04 Д. Волков: на тай-брейке в матче с «Зенитом» я уже еле на ногах держался
Все новости RSS
Партнерский контент