Грозера на нас нет. Как «Белогорье» вытаскивало матч с «Локо»

Немец, именинник и «бронзовый матч»

Шестой тур мужской волейбольной Суперлиги открывался матчем новосибирского «Локомотива» и «Белогорья». Именно таким был матч за бронзовые медали прошлого чемпионата России, в котором «железнодорожники» праздновали победу. А ещё – немецкий возвращенец Георг Грозер, едва в одиночку не обыгравший всю сборную России в финале Евро-2017, впервые в чемпионате России должен был сыграть против «Белогорья». Клуба, открывшего для него российскую Суперлигу, с которым немец завоёвывал бронзу и серебро. Ну и у Сергея Савина в этот день был день рождения.

По итогам пяти туров клуб из Белгорода расположился на второй строчке турнирной таблицы, уступая лишь казанскому «Зениту» и проиграв только ему. Зато «Локо» не попадал даже в пятёрку: после удачного старта команда последовательно уступила в Казани, потом в Москве, а потом, совсем уж неожиданно, дома потеряла очки в игре с «Ярославичем». Новосибирские болельщики определённо жаждали крови и реабилитации.

Отложенная встреча

Главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин в Новосибирск не приехал, а его помощник – румынский специалист Георге Крецу – не сделал ни одной замены в «старте» по сравнению с матчем прошлого тура. На площадке с первых секунд появились Гранкин, Николов, Тетюхин, Бакун, Мусэрский и Ерещенко. Пламен Константинов сделал одну замену, и она расстроила: Георг Грозер из-за небольшого повреждения остался вне заявки на матч. Его встреча с бывшей командой откладывалась, а в «старте» вместо него вышел Николай Павлов



Напряжённый дебют, игра очко в очко – разве могло быть по-другому? Переполненные трибуны СКК «Север» ждали именно этого. Хозяева всё время были чуть впереди, но гости и не думали отпускать соперника далеко. 8:6 к первому техническому тайм-ауту, 16:15 – ко второму. Рубка началась.



И сразу после возобновления игры решилась судьба сета. Два блока в трёх розыгрышах, и вот «Локомотив» уже ведёт – 19:16. И ещё один блок – в центре сетки, после которого тренерский штаб гостей сразу же попросил тайм- аут. Спасать в этой партии, впрочем, было уже нечего: железнодорожники ещё раз поймали атаку блоком, причём не чью-нибудь, а Тетюхина. Пламен Константинов даже тактический тайм-аут взял при счёте 24:20, а Савин поставил точку в сете пайпом.

Волейбол. Чемпионат России

Мужчины, 6-й тур

7 октября, Новосибирск



«Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород) – 2:3 (25:20, 25:18, 20:25, 20:25, 13:15)

Нечего ловить

Дебют второго сета гости провалили. «Железнодорожники» стремительно отрывались в счёте, Крецу раздавал указания, брал тайм-аут, производил перестановки – ничего не помогало. 8:2 к первому техническому перерыву – преимущество «Локо» было просто подавляющим. Лишь при счёте 10:4 гостям удалось впервые набрать брейковое очко, но недопонимание Ерещенко и Гранкина на подаче Куркаева тут же вернуло семиочковую разницу в счёте.



Можно ли думать о победе в партии, если ты уступаешь – 8:16? Думать, конечно, можно, а выиграть – невероятно сложно. Если только соперник не начнёт ничего придумывать. «Локомотив» и не придумывал: Павлов разок попал под блок, но именинник Савин тут же ответил своим блоком, а потом Куркаев в центре сетки отловил Мусэрского – 19:10. Тайм-аут Крецу тут бы чисто на будущее, на третий и, как он надеялся, последующие сеты. В этой партии его команде ловить было нечего.

Разгромная концовка

Как нечего было ловить «Белогорью» и в дебюте третьего сета. Экши своим планером умудрился затерзать соперник и даже чистый эйс сообразил. Крецу вновь использовал быстрый тайм-аут, но после него в атаке ошибся Тетюхин – 1:6. Именно так обычно выглядит полностью посыпавшаяся команда, которую осталось только добить. Гостям определённо нужно было что-то менять, но что?



А они знали, что. Для начала белгородцы зацепились за счёт и даже сократили его после удачной атаки Ерещенко – 8:11. После следующего результативного удара Ерещенко Константинов потребовал перерыв. В этом матче его команда ещё ни разу не проигрывала три очка подряд. Тайм-аут «сбил» с подачи Гранкина, но оторваться хозяева не удавалось. Два очка преимущества после второго технического перерыва – это много или мало?



Мало. До счёта 18:16 команды успешно снимались, а потом хозяева проиграли четыре очка подряд. И «пустили» эйс от Ерещенко после тайм-аута, и отдали ещё два очка. 0:7 в концовке партии и 20:25 по её итогу.

Безуспешная погоня

Полетевшая подача – ключ к возвращению «Белогорья» в игру – отлично проворачивался и в начале четвёртой партии. Гости всё время вели в счёте, «Локомотив» безуспешно догонял. Плюс куда-то исчезли зубодробительные атаки Павлова и Савина: в 15-м розыгрыше хозяева трижды атаковали из удобных позиций, но забили лишь с помощью аккуратного отыгрыша Родичева от блока.



Константинов поменял связующего и вместо Экши выпустил молодого Ивана Лукьяненко. Тот в игру вошёл неплохо, но это не помогало «Локомотиву» сравнять счёт. Мало того, ко второму техническому перерыву счёт бы уже 12:16, но блок Куркаева и его же эйс заставили Крецу использовать свой первый тайм-аут – 16:14.



К сожалению для хозяев, это был лишь мимолётный всплеск. Белгородцы быстро восстановили преимущество, увеличили его и легко довели дело до победы – 25:20. На старте тай-брейка психологическим преимуществом должны были владеть именно они.



А там всё повторилось. «Белогорье» опять вело в счёте, «Локо» изо всех сил старался догнать, но даже на расстояние одного очка хозяевам подобраться никак не удавалось. Точку в партии и в классном матче поставил первый темп Мусэрского – незыблемый и неберущийся – 15:13.