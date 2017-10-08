Свободное падение. «Динамо» уступило «Факелу» с криками

В шестом туре мужской Суперлиги случились три красивых камбэка, две ссоры между игроками и тренерами, полноценное возвращение самого перспективного российского диагонального и дебют диагонального сербского. А в турнирной таблице особо ничего не поменялось: один «Зенит» — наверху, другой – уже в середине, а московское «Динамо» опускается всё ниже. «Чемпионат» выбрал главное из того, что было в прошедшем туре.

Матч тура

Самой крутой в туре стала игра между новосибирским «Локомотивом» и «Белогорьем». Сибирской команде не хватило получившего повреждение связок колена немецкого диагонального Георга Грозера, а белгородцы в очередной уже раз в этом сезоне доказали, что даже в самых тяжёлых ситуациях не теряют веры в себя.

Грозера на нас нет. Как «Белогорье» вытаскивало матч с «Локо» Как отдать почти выигранный матч? Спросите у «Локомотива». А у «Белогорья» спросите, как выиграть почти безнадёжный.

Можно отметить, что команда Пламена Константинова была лучше и на блоке (аж в два раза), и в приёме, и на подаче. Но атаковали лучше подопечные Георге Крецу, и этот фактор сыграл свою роль. А также то, что Новосибирск в концовке матча немного подсел физически, тогда как у Белгорода с этим всё было в порядке.

«Белогорье» одержало пятую победу и продолжает преследовать казанский «Зенит», от которого потерпело единственное поражение в сезоне. «Локомотив» же, существенно усиливший состав в межсезонье, продолжает искать свою игру. Пока получается с переменным успехом – три победы и три поражения.

Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 6-й тур



Локомотив (Новосибирск) — Белогорье (Белгород) — 2:3 (25:20, 25:18, 20:25, 20:25, 13:15)

Югра-Самотлор – Енисей – 0:3 (20:25 21:25, 20:25)

Динамо (Москва) – Факел – 1:3 (21:25, 25:20, 23:25, 24:26)

Зенит-Казань – Газпром-Югра – 3:1 (25:15, 26:24, 20:25, 25:21)

Урал – Динамо-ЛО – 3:2 (25:22, 20:25, 21:25, 25:22, 15:13)

Зенит (Санкт-Петербург) – Кузбасс – 1:3 (25:20, 21:25, 16:25, 28:30)

Ярославич – Нова – 2:3 (25:16, 27:25, 19:25, 17:25, 11:15).

MVP тура

В шестом туре несколько игроков набрали 25 и более очков, но ведь не только результативностью всё определяется. И звание самых полезных игроков тура, на наш взгляд, разделили доигровщик Дмитрий Волков и блокирующий Илья Власов из новоуренгойского «Факела». Эмоции первого и неотразимые атаки второго стали теми факторами, которые помогли команде Камило Плачи добиться победы в гостевом матче с московским «Динамо».

Волков просто шикарно провёл концовки трёх победных партий и отлично подавал. Он 25 раз вводил мяч в игру и сделал четыре эйса при всего двух ошибках. Власов просто доминировал у сетки, результативно завершив 10 из 12 своих атак первым темпом, а также трижды закрыл блоком атаки соперников.

Камбэк тура

«Нова» из Самарской области продолжает выдавать пятисетовые матчи, как на заказ. На этот раз команда Константина Брянского играла в гостях против «Ярославича» и горела после двух сетов. Казалось, что после концовки второй партии, в которой команды не уложились в 25 очков, гостям будет крайне сложно вернуться в игру. Но именно та самая концовка разозлила игроков «Новы», и в двух следующих партиях и на тай-брейке волейболисты из самарской области смели соперников.

28 очков набрал диагональный Романас Шкулявичус, 8 очков на блоке на счету Владимира Съёмщиков, а всего «Нова» на блоке набрала 19 очков – это лучший результат тура. В турнирной таблице «Нова» с четырьмя победами располагается выше «Зенита» (питерского), «Локомотива», «Факела» и московского «Динамо».

Ссора тура

В двух матчах тура главные тренеры ругались с игроками. В матче «Урала» и «Динамо» из Ленинградской области наставник уфимской команды Даниэле Баньоли в ключевой момент тай-брейка снял с игры лидера команды Егора Феоктистова, который бурно выразил своё недовольство. Правда, после матча доигровщик признал, что тренер был прав, ведь его команда победила.

А вот в игре столичного «Динамо» и «Факела» наставник бело-голубых Юрий Маричев после третьего сета накричал на капитана команды Александра Маркина. Тот тоже на повышенных тонах ответил, а досталось в итоге ещё и блокирующему Дмитрию Щербинину с диагональным Павлом Кругловым. Маркин на четвёртый сет вышел, но очень быстро был заменён, ушёл в квадрат запасных и не уходил оттуда даже во время тайм-аутов.

Динамовцам такая накачка не помогла. Команда потерпела четвёртое поражение в шести матчах «регулярки» — столько же было у москвичей за 26 игр прошлого регулярного чемпионата. Падение продолжается.

Интересно, что перед игрой команда обратилась с письмом к болельщикам, пообещав, что исправит все допущенные в предыдущих матчах ошибки. Не получилось. Стоит отметить ещё, что легионеры бело-голубых практически не играли: блокирующий Кевин Ле Ру вообще не выходил на площадку, а доигровщик Дик Кой вышел всего на несколько атак.

Дебют и возвращение тура

Оба события состоялись в одном матче, который состоялся в Санкт-Петербурге и стал для местного «Зенита» первым на «Сибур-Арене». В составе питерцев дебютировал молодой сербский диагональный Дражен Любурич, заменивший в «Зените» возрастного и подверженного травмам шведа Маркуса Нильссона. Любурич сходу набрал 22 очка, но это не помогло его команде в матче с «Кузбассом».

В составе кемеровчан впервые с начала сезона полную игру провёл диагональный Виктор Полетаев. Он тоже набрал 22 очка, но в атаке действовал эффективнее Любурича. Полетаев полностью восстановился от травм, и тут же вернулся в основу. «Кузбасс» одержал пятую победу, как и «Белогорье», и набрал такое же количество очков.

Забивала тура

Шкулявичус из «Новы» набрал 28 очков, а Вильфредо Леон и Денис Земчёнок – на очко меньше, но именно польский кубинец из Казани становится, по мнению «Чемпионата», забивалой тура. Во-первых, 66 процентов эффективности в атаке – это гроссмейстерский показатель, во вторых – каждая четвёртая подача Леона становилась эйсом, в третьих – он просто «убивал» соперников из «Газпрома-Югры» в ключевые моменты.

Цитата тура

Несмотря на шестую подряд победу, главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно был недоволен действиями команды. «Победа победой, но волейбола нет. Огромное количество брака, глупых технических ошибок. Могу это объяснить только недонастроем. Это вопрос отношения к делу. У некоторых игроков оно не до конца профессиональное», — подчеркнул Алекно. С ним согласился и разыгрывающий Александр Бутько, отметивший, что победа есть, а позитивных эмоций – нет.