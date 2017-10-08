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Текст: Михаил Чесалин
Фото: lokovolley.ru

«Мы стояли и смотрели, как «Локомотив» хорошо играет. И даже помогали»

И даже Сергей Тетюхин помогал, а теперь рассказывает, чем всё закончилось. Ну и про женскую сборную немножко.
8 октября 2017, воскресенье. 14:50 Волейбол

В центральном матче шестого тура мужской волейбольной Суперлиги «Белогорье», уступавшее в Новосибирске 0-2 по сетам и 1:6 в третьей партии, сумело всё изменить и вытянуть казалось бы безнадёжный матч. Сергей Тетюхин в двух первых сетах стоял и смотрел, как играет соперник. Как, впрочем, и вся его команда. Почему?

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Как отдать почти выигранный матч? Спросите у «Локомотива». А у «Белогорья» спросите, как выиграть почти безнадёжный.

— Сергей, расскажите про игру.
— В первых двух партиях нам было очень тяжело. Почему? Так сразу и не скажешь. Может, из-за разницы во времени. Два сета мы просто стояли и смотрели, как «Локомотив» хорошо играет. И даже помогали им. Причём это вообще всей команды касается, абсолютно каждого игрока. А в третьей партии, видимо, пришли в себя, полностью адаптировались и потихонечку начали играть нормально. В конце было совершенно нормальное для таких матчей равное противостояние, в пятой партии игра могла в любую сторону повернуться. Просто у нас получилось чуть больше, чем у соперника.

Видео можно посмотреть на официальном канале Youtube «Локо-ТВ»

— Можете отметить какое-то ключевое событие, позволившее вам переломить ход игры?
— В третьей партии мы уступали – 1:6, и если бы отпустили соперника ещё дальше – проиграли бы матч без вариантов. Но мы смогли зацепиться и постепенно догоняли. Это очень важно. Ну а второй ключевой момент – выход на подачу Яна Ерещенко при счёте 17:18. Он подал шесть отличных подач, и это помогло нам не только выиграть третью партию, но и сделать отличный задел на четвёртую.

— Если бы за «Локомотив» играл Георг Грозер – было бы сложнее?
— Сложно сказать, но вот с Николаем Павловым нам точно было сложно. Он выглядел отлично. Наверное, тут не стоит загадывать, я уверен, что в следующем матче Жора на площадку выйдет, вот тогда и посмотрим, будет сложнее, или нет.

Сергей Тетюхин и Николай Павлов

Сергей Тетюхин и Николай Павлов

— Что скажете о новом тренере команды – румынском специалисте Георге Крецу?
— Пока мы с ним срабатываемся, и действительно есть много нового. Конечно, масштабно он ничего не меняет, но, на самом деле, в каждом матче есть много незаметной, но важной работы. Мы часто совершаем детские ошибки, на которые просто внимания не обращаем. А Крецу – обращает и всегда делает акцент на этом. Исправление таких ошибок, множество мелочей и шероховатостей в совокупности дают преимущество и реальный результат.

— На каком языке Крецу общается с игроками?
— На итальянском. Русского он, к сожалению, не знает. Естественно, мы и так многое понимаем – всё-таки поиграли уже не мало. Ну и Лёха Казаков всегда готов прийти на помощь – у него с итальянским и с английским всё в полном порядке.

— А как он работает в роли исполняющего обязанности главного тренера в выездных матчах, когда Геннадия Шипулина с командой нет?
— Почти все перерывы у нас идут не в формате объяснения и разбора уже совершённых ошибок, а в планировании продолжения игры. Крецу старается донести, что делать дальше, а не найти виноватых в том, что уже было. Всё спокойно и хладнокровно, без паники. Может быть, со стороны он немножко эмоционально смотрится, но это только со стороны.

Тренер «Белогорья» Георге Крецу

Тренер «Белогорья» Георге Крецу

— Стартовый отрезок Суперлиги завершён. С одной стороны – у «Белогорья» пять побед в шести матчах. С другой – казанскому «Зениту» опять проиграли. Вы довольны таким результатом?
— Думаю, это неплохой результат. Почти все соперники в этих матчах у нас были из числа тех, кто наверняка будет претендовать на место в плей-офф. Можно сказать – наши прямые конкуренты. Что касается игры с Казанью — у нас многое не получилось, и мы знаем, над чем нужно работать. Так что я смотрю на эти результаты и нынешнее место «Белогорья» с оптимизмом. Будем прибавлять.

— У вас в команде несколько новых волейболистов. Как идёт процесс нахождения взаимопонимания?
— Тут всегда есть нюансы. Люди новые, вместе вообще не играли никогда. Тем более – новый связующий – Сергей Гранкин. Так сразу не бывает – пришли, встали, и пошло-поехало как по маслу. Нам нужно время, чтобы сыграться, без этого нельзя. Вопрос только в том, сколько времени потребуется. Хочется, чтобы как можно меньше.

— Лично вам как лучше играть – при пустых трибунах, или при переполненных, как в Новосибирске, но болеющих против вас?
— При полных трибунах всегда играть приятнее. Может и сложнее, но приятнее однозначно. Пусть даже они все болеют против тебя. В Новосибирске хорошие болельщики, они любят волейбол, а этот факт всегда гарантирует отличную атмосферу. Есть настоящие ветераны, которые приходят на трибуны уже не один десяток лет. Это здорово.

Переполненные трибуны СКК «Север»

Переполненные трибуны СКК «Север»

— Следующий матч «Белогорье» проведёт только через две недели. Чем займёте столь длинный отрезок?
— Тренировками, конечно. Будем много работать. Насколько я знаю, у нас запланирован товарищеский матч с польским клубом. Конечно, после Новосибирска будет пара дней, чтобы выдохнуть, а дальше – работать и работать. Это наш образ жизни, да и задачи перед командой стоят самые серьёзные.

— Вы смотрели женский чемпионат Европы?
— Смотрел, но очень невнимательно. Просто не получалось по времени, у нас как раз начинался чемпионат России, всё время дела какие-то были. Результат обидный. Почему – не могу сказать, я не большой специалист в женском волейболе. Может смена поколений, может, молодёжи нужно больше привлекать – не знаю. Я всегда считал наших девчонок фаворитами любого турнира. Наверное, людям, ответственным за женскую сборную России, нужно пересмотреть матчи и сделать правильные выводы. Ни в коем случае не искать крайних. Талантливые игроки есть, нужно просто больше работать.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
МВК Белогорье Сергей Тетюхин
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