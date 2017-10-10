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Текст: Михаил Чесалин
Фото: Роман Кручинин, dinamo-kazan.com

Москва – Казань. Какое «Динамо» станет чемпионом страны?

В женской волейбольной Суперлиге два «Динамо» готовы вновь поделить золото. Сможет ли кто-то вмешаться в дуэль одноклубников?
10 октября 2017, вторник. 15:30 Волейбол

«Выбора у нас нет. Нужно сразу переключаться на клубные дела», – рассказывала центральная блокирующая сборной России и московского «Динамо» Ирина Фетисова 10 дней назад, сразу после поражения национальной команды в четвертьфинале чемпионате Европы. У всей российской волейбольной общественности — игроков, тренеров, болельщиков — было меньше двух недель, чтобы отойти от досадного поражения в матче с турчанками, попрощаться со статусом чемпионок Европы, к которому все успели привыкнуть, и обратиться к делам клубным. Ведь уже 11 октября в России состоятся матчи первого тура Суперлиги среди женских команд.

Битва двух «Динамо»

Если говорить прямо, с прошлого года на российской арене изменилось немногое. Всё те же 10 команд в Суперлиге – не поменялся ни качественный, ни количественный состав. Всё те же аутсайдеры и фавориты, которые будут сражаться за медали чемпионата страны. Всё те же лица (за редкими исключениями), которые будут помогать командам добиваться высоких результатов. Однако исход борьбы за награды вряд ли кто-то рискнёт предсказать заранее.

Финальная серия Суперлиги сезона-2016/17, завершившаяся победой столичного «Динамо» в четырёх матчах, в очередной раз подчеркнула главный вектор противостояния в отечественном женском волейболе. На сегодняшний день на золотые награды самые большие шансы имеют команды, носящие на груди букву Д. Казанское «Динамо» завоевало пять титулов подряд начиная с 2011 года, а затем первенство у девушек из Татарстана перехватили москвички, завоевавшие два комплекта золотых медалей подряд. Можно с уверенностью предположить, что и в стартующем сезоне дуэль двух «Динамо» продолжится – именно эти команды считаются фаворитами.

Что ещё Терзичу под силу?

Главное приобретение действующих чемпионок в текущем сезоне – это новый главный тренер Зоран Терзич. Те поклонники волейбола, у кого хватило сил досмотреть чемпионат Европы после вылета сборной России, прекрасно знают, что бессменный наставник сербской команды во второй раз привёл её к победе на континентальном форуме. У всех в памяти остался и олимпийский успех сербских волейболисток – серебряные награды в Рио-де-Жанейро. В мастерстве Терзича сомневаться не приходится, но есть один нюанс. Сможет ли специалист показать весь свой потенциал в тех условиях, когда любой результат, кроме первого места, – это неудача? А ведь нужно ещё и на международной клубной арене выступить здорово!

Добили до золота. Московское «Динамо» выиграло чемпионат России
Казанское «Динамо» упустило шанс оформить хет-трик из титулов. В финальной серии чемпионата России сильнее оказалось «Динамо» московское.

Впрочем, несомненным плюсом Зорана Терзича станет тот факт, что он на протяжении трёх лет, до 2015 года, возглавлял «Омичку» и даже дважды брал с ней бронзовые медали чемпионатов страны. Поэтому он прекрасно знаком с реалиями российского волейбола и даже неплохо говорит по-русски – долго привыкать к нашим реалиям и учиться чему-то на ходу ему, скорее всего, не придётся. В распоряжении специалиста окажется качественный, но при этом полностью российский состав, из которого вполне можно слепить крепкую команду, готовую добыть третий кряду чемпионский титул в противостоянии с конкурентками из Казани.

На тренерском мостике казанского «Динамо» всё стабильно, а изменения в составе позволяют говорить об укреплении команды. Да, Татарстан покинула Юлия Подскальная, но зато по маршруту Цюрих – Казань проследовала Наталья Мамедова, которая по любопытной воле судеб была капитаном «Волеро» под руководством Терзича. Любопытно будет взглянуть и на Дарью Малыгину, заметную во всех отношениях волейболистку. Двухметровая нападающая хорошо зарекомендовала себя в Одинцово, а теперь попытается выйти на более высокий уровень.

Третий – не лишний?

Может ли кто-то вмешаться в борьбу двух «Динамо»? Пожалуй, на это способно «Динамо» третье, представляющее Краснодар. В 2011 и 2013 годах южане добирались до третьего места в Суперлиге, делая пьедестал почёта полностью динамовским. В прошлом сезоне команда финишировала по итогам предварительного этапа третьей, но плей-офф отодвинул команду на пятое место. Всё могло бы быть и лучше, если бы краснодарский коллектив не испытывал проблем с финансированием, из-за которых «Динамо» даже один матч бойкотировало. Впрочем, ещё в конце прошлого сезона появилась информация, что все долги были выплачены. Если ситуация стабилизировалась, то краснодарцы смогут бороться за высокие места.

Как минимум за бронзовые награды борьбу поведут красноярский «Енисей» и «Уралочка» из Свердловской области. «Енисей» под руководством молодого местного специалиста Александра Кошкина впервые за всю свою историю добрался до бронзовых наград чемпионата России и на достигнутом останавливаться не намерен. Но пыл прямых конкурентов хочет остудить куда более опытная и титулованная «Уралочка» под руководством Николая Карполя. Хотя не стоит забывать, что команду в межсезонье покинула капитан Марина Бабешина, перебравшаяся в Москву.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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