Краснодарские качели. «Заречье» победило «Динамо» на старте сезона

Афиша с интригой

Старт женского чемпионата России по волейболу подкрался незаметно. Меньше чем через две недели после того, как наша сборная досадным поражением завершила борьбу за третий подряд европейский титул, прозвучал первый свисток, призывающий на площадку лучшие клубы страны. В первый день соревнований, 11 октября состоялись сразу пять матчей, и наиболее яркую и интригующую борьбу обещало противостояние пятой и шестой команд прошлогоднего чемпионата России: краснодарского «Динамо» и «Заречья-Одинцово» из Подмосковья.

Золотые времена «Заречья», дважды выигравшего чемпионат России в конце нулевых, ушли в историю. К сезону 2017/18 команда подобралась в статусе середняка: крепкий состав, без звёзд, но с настроем на плей-офф, на битву с равными и даже более мощными конкурентами. Краснодарское «Динамо» же, скорее, позиционирует себя претендентом на медали, стремясь составить конкуренцию одноклубникам из Москвы и Казани. Усиление команды Константина Ушакова в лице Юлии Подскальной и Марии Боговской амбиции краснодарцев подтверждало.

Москва – Казань. Какое «Динамо» станет чемпионом страны? В женской волейбольной Суперлиге два «Динамо» готовы вновь поделить золото. Сможет ли кто-то вмешаться в дуэль одноклубников?

* Москва – Казань. Какое «Динамо» станет чемпионом страны?

Острожное начало

Первый свой матч нового чемпионата России обе команды начали осторожно, если не сказать боязливо. Девушки из «Заречья» первыми смогли преодолеть своё волнение и выиграли стартовый отрезок – 8:6. Если бы не успешные атаки Марии Боговской, то разрыв мог бы быть и более серьёзным, ведь, несмотря на тактику с двумя чистыми либеро, у «Динамо» были серьёзные проблемы с приёмом. После технического перерыва их усугубила отличная подача Марии Воробьёвой: отрыв «Заречья» от соперниц замер на отметке четырёх-пяти очков.

На трибунах три болельщика команды из Подмосковья на равных соперничали с десятками краснодарских зрителей. Столь же равная борьба закипела на площадке и после второго технического перерыва. «Заречье» вроде бы увеличило отрыв до критического – 19:12, но «Динамо» после вмешательства Константина Ушакова словно щёлкнуло неким тумблером, включилось в игру и сократило отставание до двух очков – 18:20. Впрочем, несмотря на обилие ошибок в простых атаках, подопечные Вадима Панкова соперниц дожали – 25:23.

По очку, по зёрнышку

Перерыв между первой и второй партиями затянулся, поскольку под потолком краснодарского дворца спорта почему-то погасли сразу несколько светильников. К счастью, проблему удалось быстро устранить и «Заречье» снова пустилось в атаку. Сначала подмосковная команда забивала сама, затем своими ошибками соперницам помогали волейболистки «Динамо». В итоге гостьи к первому техническому перерыву вновь подошли, ведя в счёте – 8:6.

Во втором сете краснодарские девушки старались сильно в счёте не отставать. То Боговской удавалась удачная атака, то Смирновой: так по очку, словно по зёрнышку «Динамо» отыгралось и впервые за весь матч вышло вперёд – 13:12, а потом и сумело донести преимущество до паузы – 16:14. Впрочем, «Заречье» этот факт из колеи не выбил: Татьяна Юринская своей подачей смогла вернуть команде лидерство – 19:17. Но концовка партии всё-таки осталась за «Динамо». Команда из Подмосковья допустила несколько досадных ошибок в атаке, а у подопечных Константина Ушакова заработал блок. «Динамо» использовало первый же сетбол – 25:21 и 1:1 по партиям.

Раз камбэк, два камбэк

Третья партия началась так, будто хозяйки и не переламывали игру во втором сете, не побеждали, поднимая себе настроение: «Заречье» к перерыву вело со счётом 8:3 – львиную долю очков для гостей заработала Мария Воробьёва. Но, как известно, женское настроение способно меняться за считанные минуты – ровно так же изменилась игра на площадке. Буквально за 10 минут 3:8 превратились в 12:9 – уж слишком много подмосковные волейболистки ошибались в атаке. А ещё через десять минут ситуация вновь перевернулась, и «Заречье» вновь заработало отрыв – 18:14.

Что было дальше? Ещё один сюрприз: «Динамо» опять совершило труднообъяснимый и почти невероятный для мужского волейбола камбэк, сравняв счёт – 20:20. Однако подопечные Вадима Панкова, даже почувствовав горячее дыхание преследовательниц за спиной, не дрогнули, провели ударный отрезок и в одну калитку выиграли концовку третьей партии – 25:20.

Без борьбы до конца

Перерыв между партиями не остановил «Заречье», которое уверенно выиграло стартовый отрезок. Но, как и почти в каждой из предыдущих партий, следом девушки из Одинцово допустили целую серию необъяснимых ошибок и выпустили соперниц вперёд – 14:12. И в этот момент «Динамо» наконец-то «завелось» надолго, а не на пять минут. Подскальная, Боговская и Смирнова блестяще атаковали, а у их соперниц игра просто развалилась. В итоге хозяйки площадки получили больше десятка сетболов и легко выиграли партию – 25:15.

Лишь в пятой партии «Динамо» сумело выиграть первое очко и оставить за собой дебют в целом – 4:2. Но этого оказалось мало: «Заречье» с успехом переломило ход партии, воспользовавшись чужими ошибками, и добыло пять очков подряд – 7:4. А дальше пришло время Татьяны Юринской и Виктории Руссу, которые и здорово подавали, и переигрывали соперниц в ближнем бою. Показалось, что при счёте 10:6 «Динамо» в своё спасение уже не верило. Концовка пятой партии полностью осталось за подмосковным коллективом – 15:7. «Заречье», вопреки предстартовым ожиданиям, начало чемпионат России с красивой победы.