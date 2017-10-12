Гилязутдинов: матч с московским «Динамо» станет показательным

В первом туре стартовавшего чемпионата России по волейболу фавориты турнира – московское и казанское «Динамо» — легко разобрались с соперницами, уступающими им в классе, добыв победы с одинаковым счётом 3:0. Казанские волейболистки в первом домашнем матче и вовсе не позволили «Ленинградке» навязать борьбу ни в одной партии, выиграв все три сета с разницей в 9-10 очков. Главный тренер команды из Татарстана рассказал, почему отличная подача помешала его команде отточить взаимодействия, доволен ли он игрой новичков и как его подопечные будут готовиться к матчу за Суперкубок против столичного «Динамо».

– Ришат Сиразутдинович, первый матч любого турнира обычно получается нервным и волнительным, но про «Динамо» этого не скажешь. Как вам игра команды в первом матче стартовавшего чемпионата России?

– Безусловно, был некоторый отпечаток волнения. Всё-таки первый матч на своей площадке, у нас обновлённый в некоторых позициях состав. Но мы сыграли хорошо. Давать сейчас какие-то более серьёзные оценки преждевременно, потому что нас во втором туре ждёт матч с московским «Динамо» – он станет куда более показательным и может обнаружить какие-то наши проблемы. В данный момент, конечно, у нас все мысли именно о матче с «Динамо», и можно сказать, что встреча с «Ленинградкой» проходила в режиме подготовки к игре за Суперкубок.

В данный момент, конечно, у нас все мысли именно о матче с «Динамо», и можно сказать, что встреча с «Ленинградкой» проходила в режиме подготовки к игре за Суперкубок.

– В матче с «Ленинградкой» ваша команда подавала так хорошо, что и возможности поработать над взаимодействиями не было. Что ни подача, то эйс.

– Вы правы. На подаче действительно хорошо себя проявили, а взаимодействовать, по моему мнению, можно было и лучше. В контрольных матчах мы играли интереснее в этом аспекте. Но по первому матчу, повторюсь, рассуждать тяжеловато. Не было никаких длительных розыгрышей, ожесточённой борьбы со стороны соперника. «Ленинградка», конечно, билась, но тяжело ей было. Особенно с учётом того, как хорошо получались у нас подачи.

– Вы сказали об обновлении команды. Довольны ли действиями Натальи Маммадовой и Анастасии Самойловой, отыгравших первый официальный матч за вашу команду?

– Их игрой и тем, как они себя чувствуют на площадке, я доволен полностью. Настя находится в Казани с самого начала подготовки, уже два месяца с командой, провела почти все контрольные матчи. Наташа же появилась только после чемпионата Европы – это важный момент, поскольку это игрок очень важного, серьёзного амплуа. Но первый матч показал, что она на очень высоком уровне выполнила те задачи, которые перед ней стояли. При этом, безусловно, нужно отметить и игру всей команды, которая сыграла здорово, во всех компонентах у нас всё было в порядке.

– Чемпионат Европы как-то повлиял на подготовку команды к сезону?

– Я уже неоднократно говорил, что мы каждый год с этим сталкиваемся, а потому всегда подходим к вопросу подготовки в контексте интересов как клуба, так и сборной команды. Но в этом году возникло одно неудобство, которое заключается в том, что уже второй матч чемпионата России обрёл статус борьбы за титул – это встреча за Суперкубок. Если раньше мы сильно не форсировали подготовку вновь прибывших игроков, потому что в течение чемпионата всегда можно выправить ситуацию, исправить какие-то ошибки, то сейчас уже второй матч сезона важен и для нас, и для московского «Динамо», поэтому пришлось чуть больше напрягаться.

Прежде всего в сборной должен быть проведён тщательный анализ. А дальше, если мне будет задан такой вопрос – готов ли я её возглавить, – то я, безусловно, готов разговаривать на эту тему.

– Расскажите, как пройдут следующие четыре дня до матча с «Динамо». Команду ждёт обычная тренировочная работа или нечто особенное?

– Мы сохраним обычный режим работы. Будем продолжать всё то, что делали всегда: тренажёрный зал, физическая работа, функциональная подготовка, работа с мячом – отладка своих действий и взаимодействий между собой, тактические моменты.

– Считается, что в этом году у чемпионата России два фаворита – «Динамо» из Казани и Москвы, а больше никто не сможет вмешаться в это противостояние. Согласны с этим?

– Я бы не стал говорить так категорично. В первую очередь мы сами в команде считаем, что должны доходить до финала и выигрывать его. Уверен, того же мнения придерживаются и в «Динамо» из Москвы. Считают ли так в «Динамо» из Краснодара или в «Уралочке»? Думаю, что да. И сюда можно подставить практически любой клуб. Но об обоснованности данных притязаний можно будет говорить хотя бы по окончании нескольких туров. Очень интересно посмотреть, как выглядят команды из Красноярска или Саратова. Безусловно, сейчас в чемпионате России есть пара-тройка команд, которые могут составить конкуренцию лидерам. Насколько серьёзную, мы сможем понять лишь через некоторое время, через несколько матчей чемпионата.

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– Ещё ведь и плей-офф может спутать карты…

– Да, но в плей-офф более сильным командам проще, поскольку результат не решается в одной игре. А серия до двух или трёх побед исключает случайности: сильные команды столько осечек подряд в одном раунде плей-офф не дадут.

– Напоследок о сборной России. Недавно вы сказали, что готовы возглавить женскую сборную России по волейболу. Эта тема получила какое-то развитие? Может быть, к вам обращались, сделали предложение?

– Во-первых, замечу, что фраза прозвучала в контексте, в ходе интервью. Я и тогда, отвечая на вопрос, сказал, и сейчас подчеркну, что прежде всего в сборной должен быть проведён тщательный анализ работы, только после которого можно будет выносить какой-то вердикт по поводу выступления сборной. Хотя всем понятно, что хотелось бы большего. А дальше, если мне будет задан такой вопрос – готов ли я, – то я, безусловно, готов разговаривать на эту тему. Но в первую очередь должен быть анализ внутри, а потом – выводы и предложения.