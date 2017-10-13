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Текст: Михаил Чесалин
Фото: zenit-kazan.com

Замерим площадку? Чем удивил первый день Кубка России по волейболу

Дагестанцы не признавали авторитетов, в Кемерово мерили площадку, а «Факел» жёг в Новосибирске – итоги первого дня полуфинала Кубка России.
13 октября 2017, пятница. 22:40 Волейбол

В середине октября российская волейбольная Суперлига взяла небольшую паузу, но только для того, чтобы выявить четырёх участников решающей баталии Кубка России – «Финала четырёх», который пройдёт в Белгороде. «Белогорье», как хозяин турнира, от отбора освобождено, а остальным 11 претендентам на трофей приходится биться друг с другом за три оставшихся вакантных места.

Регламент прост: команды поделены на три группы, играют каждая с каждой на протяжении трёх дней, по итогам которых победители групп едут в Белгород. По итогам первого дня нельзя однозначно говорить о командах, которым стоит собирать чемоданы и заказывать билеты, но свои фавориты в жаркой борьбе уже появились.

Неуступчивые дагестанцы

Первая четвёрка полуфиналистов Кубка России базируется в Казани, где играет, конечно, во дворце спорта «Санкт-Петербург». Первыми под своды арены вышли волейболисты «Урала» из Уфы и «Енисея» из Красноярска. В конце сентября команды-середняки выдали жаркую битву в чемпионате страны, а потому чего-то подобного можно было ожидать и в матче кубка. Ожидания болельщиков в целом оправдались: три из четырёх сыгранных партий завершились с минимальной разницей в счёте. «Урал» снова праздновал победу, а «Енисею» остаётся надеяться только на чудо – своими силами красноярцам в «Финал четырёх» уже не выбраться.

Волейбол. Кубок России. Мужчины. Полуфинальный этап
13 октября. Первый тур

«Зенит-Казань» (Казань) – «Дагестан» (Махачкала) – 3:0 (25:21, 25:23, 25:23)
«Урал» (Уфа) – «Енисей» (Красноярск) – 3:1 (23:25, 25:18, 25:23, 25:23)
«Кузбасс» (Кемерово) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:2 (24:26, 25:22, 20:25, 25:12, 15:13)
«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:3 (12:25, 25:12, 13:25, 19:25)
«Факел» (Новый Уренгой) – «Динамо» (Ленинградская обл.) – 3:1 (25:20, 25:21, 22:25, 25:17).

А закрывала программу всего игрового дня встреча двух лидеров. Лучшей на данный момент команды Суперлиги – казанского «Зенита» и одного из лидеров Высшей лиги – «Дагестана» из Махачкалы. Дагестанцы показали, что авторитетов не признают и что готовы бороться с действующим обладателем трофея на равных.

Сражение получилось захватывающим, и «Зениту» далеко не всегда удавалось удержать соперника на комфортной дистанции, однако в концовках нервы у фаворита всё-таки оказывались крепче – 25:21, 25:23, 25:23.
Сенсации не случилось, «Зенит» сделал широкий шаг к первому месту в группе, однако и дагестанских волейболистов за их волю к победе нельзя не отметить. Наверняка их сражения с «Уралом» и «Енисеем» окажутся не менее страстными и захватывающими.

«Одна половина площадки короче другой»

Свидетелями по-настоящему удивительного матча стали зрители в Кемерово, следившие за противостоянием двух столиц: «Динамо» из Москвы и «Зенита» из Санкт-Петербурга. Стоит напомнить, что эти команды недавно встречались между собой в первом туре чемпионата, и тогда новички Суперлиги неожиданно победили серебряных призёров со счётом 3:1. В кубке «Зенит» снова праздновал победу, но игра получилась невероятно контрастной.

В первой партии питерцы буквально раздавили москвичей со счётом 25:12, однако уже во втором сете команды полностью поменялись ролями, и «Динамо» счёт сравняло, также победив 25:12. Но в третьей партии всё перевернулось вновь – 25:13 в пользу «Зенита». Болельщики питерской команды в соцсетях даже шутили, что одна половина площадки в Кемерово короче другой. Но в очередной раз поменявшись местами, «Зенит» всё-таки доказал, что дело в чём-то другом – 25:19 и 3:1.

За пару часов до столичной битвы свои отношения в том же зале выясняли «Кузбасс» и «Нова». Эти команды вели равную борьбу вплоть до четвёртого сета, на подходе к которому коллектив из Новокуйбышевска вёл 2:1. Но кемеровчане при поддержке болельщиков напрягли мускулы и вырвали победу из рук соперника – 25:12 и 15:13 в четвёртой и пятой партиях.

Пока ситуация в квартете В выглядит запутанной. Неделю назад «Кузбасс» обыграл «Зенит» в гостях в Суперлиге. Вторая встреча команд в сезоне станет крайне важной с точки зрения борьбы за первое место. Важной, но не определяющей – «Динамо» раньше времени списывать не стоит.

Новосибирск без «Локомотива»

Третья группа полуфинального этапа Кубка России получилась усечённой: вместо четырёх командой оказалось три, зато все – участники Суперлиги. Из-за недобора, соответственно, каждый день в группе С будет проводиться лишь один матч. И открывал соревновательную программу в Новосибирске поединок гостей города – «Факела» из Нового Уренгоя и «Динамо» из Ленинградской области.

Бело-голубые подходили к отчётному противостоянию не в лучшем состоянии и настроении – все шесть матчей на старте нового сезона Суперлиги они проиграли, один из которых – как раз «Факелу». Не удалось ленинградцам ничем удивить соперника и со второй попытки: победа в третьей партии, вот и всё, что сумело выжать «Динамо» из первой встречи в полуфинале кубка. Таким образом, судьба путёвки в «Финал четырёх», скорее всего, решится завтра в очном противостоянии «Факела» и новосибирского «Локомотива».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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