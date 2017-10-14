Малой кровью не обошлось. До финала Кубка России остался один шаг

В субботу, 14 октября в трёх городах России – Казани, Кемерово и Новосибирске состоялись встречи второго тура полуфинального этапа мужского Кубка России по волейболу. Шокирующих сенсаций зрители не увидели – фавориты подтвердили свой статус. Однако пока ни одна из команд не получила путёвку в «Финал четырёх», который пройдёт в Белгороде. Всё решится в воскресенье, и некоторым командам придётся изрядно потрудиться в третьем туре.

С верой в чудо

В квартете А фаворит был известен сразу после окончания жеребьёвки: бороться с казанским «Зенитом» соперникам из России пока крайне сложно. И хотя Владимир Алекно отмечал, что команде непросто играть в ситуации, когда права на ошибку просто нет, а поражение станет настоящей катастрофой, волейболисты казанской команды, сохраняют железные нервы. В матче второго дня уфимскому «Уралу» удалось пободаться с «Зенитом» только во второй партии – 23:25. Первый и третий сеты действующий обладатели трофея выиграли за явным преимуществом. Блестящую игру в составе победителей показал Максим Михайлов, реализовавший 16 из 20 атак, а ещё записавший на свой счёт шесть подач навылет и одно очко на блоке.

Волейбол. Кубок России. Мужчины. Полуфинальный этап



14 октября. Второй тур



«Зенит-Казань» (Казань) – «Урал» (Уфа) – 3:0 (25:18, 25:23, 25:16)



«Дагестан» (Махачкала) – «Енисей» (Красноярск) – 0:3 (23:25, 19:25, 22:25)



«Динамо» (Москва) – «Кузбасс» (Кемерово) – 2:3 (25:23, 25:22, 22:25, 14:25, 14:16)



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:1 (28:26, 21:25, 25:15, 25:23)



«Локомотив» (Новосибирск) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:0 (25:23, 25:23, 25:23)

Во втором матче группы А красноярский «Енисей» со счётом 3:0 обыграл «Дагестан» из Махачкалы. Одна из ведущих команд Высшей лиги показала, что напряжённая борьба с «Зенитом» в первый день не была счастливой случайностью: с сибиряками дагестанцы тоже боролись на равных, не уступая ни пяди терафлекса, пока Красноярск не наберёт 25-е очко. В теории, красноярцы, одержав первую победу, сохранили шансы даже на «Финал четырёх», но, чтобы отправиться в Белгород, «Енисею» необходимо в трёх партиях побеждать казанский «Зенит». В волейболе, как и в любом другом виде спорта, случаются неожиданности. И красноярцы, конечно, будут биться изо всех сил. Но обыграть «Зенит» 3:0 сейчас практически невозможно.

Все бегут, кроме «Динамо»

Что сломалось в «Динамо» осенью 2017 года – вот одна из главных загадок для волейбольной общественности на старте текущего сезона. Бело-голубые неплохо начали битву с Кемерово с местным «Кузбассом», наладили приём и блок, выиграли две партии. А потом команда, набравшая вроде бы обороты, вновь заглохла. Мощные атаки Полетаева позволили кемеровчанам вырвать проходившую в равной борьбе третью партию. Четвёртая далась «Кузбассу» совсем легко – 25:14. На тай-брейке вновь завязалась борьба, и порой удача улыбалась «Динамо», однако подопечные Туомаса Саммелвуо всё-таки реализовали свои шансы и одержали волевую победу – 3:2.

«Хотелось победить малой кровью, ценою меньших усилий, но не вышло: многовато сил затратили на эту победу», – подвёл итоги матча с «Новой» из Новокуйбышевска Александр Климкин – главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга. Соседи по турнирной таблице в российской Суперлиге устроили славную битву в Кубке России. Первая партия завершилась со счётом 28:26 в пользу питерцев. Во второй – тренер решил дать передохнуть легионерам: Камехо и Лубуричу, однако их сменщики не смогли справиться с разыгравшимся Иваном Подребинкиным. Климкину пришлось вернуть на площадку иностранную мощь, команды и с их помощью «Зенит» внешне спокойно выиграл две оставшиеся партии, а с ними и матч – 3:1.



Судьба первого места во второй группе будет решаться в матче третьего тура. Противостояние «Кузбасса» и «Зенита» выглядит непредсказуемым. А ведь именно победитель этой воскресной встречи поедет в Белгород. «Динамо» и «Нова» же будут биться только за свой престиж.

Новосибирская миссия выполнима

В субботу в борьбу за путёвку в «Финал четырёх» вступил и новосибирский «Локомотив». Хозяева площадки сумели обыграть «Факел» из Нового Уренгоя со счётом 3:0, однако этот результат ничуть не отражает накала борьбы, который прочувствовали зрители на трибунах. Недаром все три партии завершились с одинаковым счётом – 25:23. В первой и второй команды боролись на равных: то хозяева выходили вперёд, то гости. Но северянам всё время не хватало чего-то в концовке – хорошей подачи, мощной атаки или надёжного блока. А подопечные Пламена Константинова в решающий момент, напротив, были надёжны. В третьем сете «Факел» повёл "+4" и, казалось, получил шанс выиграть партию, но «Локомотив» опять выжал максимум из концовки.



Новосибирцы, выиграв свой первый матч в полуфинальной стадии Кубка России, ещё не обеспечили себе первое место в группе, но максимально приблизили себя к поездке в Белгород. Чтобы сыграть в финале «Локомотив» должен завтра взять хотя бы одну партию у «Динамо» из Ленинградской области – об этом фильм «Миссия невыполнима» точно не снимут.