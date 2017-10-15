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Николай Павлов
Текст: Михаил Чесалин
Фото: lokovolley.com

Павлов: с «Динамо» нужно было сыграть раскованно и уверенно

Диагональный новосибирского «Локомотива» Николай Павлов – о выходе в «Финал четырёх» Кубка России, битве с «Факелом» и победном настрое.
15 октября 2017, воскресенье. 18:30 Волейбол

Первым клубом, обеспечившим себе право сыграть в «Финале четырёх» Кубка России 2017 по волейболу, стало «Белогорье», на правах хозяев освобождённое от полуфинального этапа. Вторым свою путёвку в Белгород получил новосибирский «Локомотив», последовательно обыгравший в своей группе «Факел» из Нового Уренгоя и «Динамо» из Ленинградской области. Опытный диагональный новосибирцев Николай Павлов подвёл итоги полуфинального этапа турнира, вспомнил о напряжённом противостоянии с «Факелом» и рассказал, как перенести победный настрой «Локомотива» с Кубка России на Суперлигу, чтобы прервать серию поражений.

– Николай, победа вывела вашу команду в «Финал четырёх» Кубка России. Поделитесь своими впечатлениями от игры и итогового результата.
– Рад, что удалось сегодня выиграть и добыть путёвку в финал. Но основной матч, конечно, у нас был вчера. Нашим главным конкурентом в групповом раунде был «Факел». В первый день команда из Нового Уренгоя обыграла «Динамо» из Ленинградской области, поэтому права на ошибку у нас не было. Матч с «Факелом» получился очень ровным, но в концовках именно наша команда проявила большую стойкость, меньше ошибалась. Несмотря на то что по партиям мы выиграли 3:0, борьба была очень упорной – счёт был 25:23 в каждом из сетов.

Малой кровью не обошлось. До финала Кубка России остался один шаг
Казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» широкими шагами мчатся в «Финал четырёх», а в Кемерово закрутилась нешуточная интрига.

– Как настраивались на вчерашний матч, учитывая, что поражение действительно не оставляло «Локомотиву» никаких шансов продолжить борьбу за первое место.
– Мы в команде говорили, что умеем и можем играть в хороший волейбол. В трёх последних матчах чемпионата мы показывали неплохую игру – это и тренеры говорили, и зрители, но побед, к сожалению, у нас не было. Поэтому в первом матче полуфинала кубка для нас важнее всего было победить. Мы вышли на матч с «Факелом» с максимальным настроем и свою задачу выполнили, сыграв на характере и вырвав все концовки у соперника.

– Помогли ли команде родная площадка и поддержка болельщиков?
– Конечно, это всегда помогает. Эта неповторимая атмосфера в зале заводит тебя: сразу хочется играть, выкладываться, побеждать. Недавно мы в этой же обстановке уступили «Белогорью» – была потрясающая игра по накалу, по борьбе, но мы проиграли. И вчера нам нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками. После 2:0, на самом деле, вчера всё могло перевернуться, ведь «Факел» вёл на протяжении всей партии. Но концовка партии осталась за нами. Мы сыграли более ровно, стабильно, хладнокровно, потому и победили.

– В матче с «Факелом» нервное напряжение действительно было колоссальным. Остались ли моральные силы на матч с «Динамо» из Ленинградской области?
– Сегодня нам нужно было сыграть более раскованно и уверенно, и нам это удавалось, пусть и не на протяжении всего матча. Первую и вторую партии мы выиграли достаточно легко. А потом где-то расслабились, где-то сыграли просто, однобоко, а соперник наоборот перестал ошибаться – так мы и дрогнули, отдали третий сет. Четвёртая партия получилась ровной, но нам вновь удалось проявить характер в концовке и всё-таки довести дело до победы.

– При счёте 21:23 было ощущение, что встреча может дойти до тай-брейка?
– В спорте возможно всё. В концовке матч на подаче может просто перевалиться через сетку, и партия будет закончена. Всё могло бы быть, но мы смогли выиграть.

– Как оцените собственную игру в двух состоявшихся матчах?
– Было и что-то позитивное, что можно занести себе в актив. Но были и эпизоды, в которых я ошибался сам, в которых проявлялась какая-то несыгранность с пасующими. В общем, было немало вещей, над которыми нужно работать. Уверен, что чем дальше, тем будет лучше, как с точки зрения моей игры, так и действий всей нашей команды.

– Через несколько дней возобновится чемпионат России. Как думаете, удастся ли перенести победное настроение на Суперлигу, чтобы прервать серию поражений?
– Нам это просто необходимо! Нужно показывать то, что мы хорошо умеем, и обязательно побеждать, ведь с каждой победой команда набирается уверенности и сыгранности.

– Следили ли вы за потенциальными соперниками по «Финалу четырёх»?
– Не могу сказать, что следил за соперниками. Я не люблю соперников как-то выбирать. Если ты хочешь побеждать, ты должен играть с любым соперником, побеждать всех, иначе до первого места никогда не добраться. Поэтому, можно сказать, я просто интересовался событиями в других группах, смотрел некоторые матчи. В Казани «Зенит» довольно быстро решил все вопросы о своём участии в финале, а в Кемерово всё было очень напряжённо: судьба последнего места в четвёрке решалась буквально в последнем матче – дальше прошёл всё-таки «Кузбасс».

– Как «Локомотив» проведёт время до следующего матча в Суперлиге? Будет ли у команды выходной после Кубка России или завтра уже на тренировку?
– Безусловно, команде сейчас нужна некоторая реабилитация и восстановления. На данный момент я не могу говорить о расписании – тренерский штаб как раз над ним работает, думает, как распланировать подготовку к нашей следующей игре в чемпионату России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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