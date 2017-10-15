«Как выиграли? Сердцем!» «Кузбасс» не пустил «Зенит» в «Финал четырёх»

Пока кемеровчане разобрались с «Зенитом» питерским. Но готовы побиться и с «Зенитом» казанским.

Все путёвки в «Финал четырёх» Кубка России по волейболу среди мужских команд разыграны. В последний день полуфиналов были улажены все формальности, а один матч стоял особняком. В Кемерово местный «Кузбасс» играл с питерским «Зенитом» настоящий финал. Кто побеждал, тот и продолжал борьбу за трофей.

Павлов: с «Динамо» нужно было сыграть раскованно и уверенно Диагональный новосибирского «Локомотива» Николай Павлов – о выходе в «Финал четырёх» Кубка России, битве с «Факелом» и победном настрое.

Две по пять. И одна по четыре

Неделю назад «Кузбасс» и «Зенит» уже встречались между собой в Питере, и тогда на «Сибур-Арене» сильнее в четырёх сетах оказались гости. Естественно, команда Александра Климкина, уверенно в двух предыдущих турах разобравшаяся с московским «Динамо» и «Новой», была настроена взять реванш. Тем более что «Кузбасс» с этими же командами провёл две тяжелейшие пятисетовые встречи, и некоторые игроки из-за повреждений не смогли выйти на решающий матч.

Но, пожалуй, впервые в нынешнем сезоне «Зенит» столкнулся с такой мощной шумовой атакой. Переполненная кемеровская «Арена», где зрители сидели даже на ступеньках в проходах между секторами, превратилась в кипящий котёл. Эта невероятная поддержка сыграла свою роль. Гости в первой партии выглядели чуть увереннее. Выражалось это в том, что они меньше ошибались. В середине сета питерцы вели пять очков, но на подаче диагонального Виктора Полетаева кемеровчанам удалось достать соперников.

А в решающий момент партии диагональный «Кузбасса» сначала вывел свою команду вперёд, а затем увеличил преимущество до двух очков. Этого команде Томаса Самелвуо хватило, чтобы довести сет до победы. Но выделять только Полетаева – неправильно, так как бились абсолютно все. И питерцы сражались за каждый мяч, но у «Кузбасса» был седьмой игрок, помогавший на трибунах.

Малой кровью не обошлось. До финала Кубка России остался один шаг Казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» широкими шагами мчатся в «Финал четырёх», а в Кемерово закрутилась нешуточная интрига.

Отдав все эмоции в первом сете, кемеровчане во втором играли без огня, а «Зенит» усилил подачу и чаще стал отлавливать атаки хозяев блоком. И сравнял счёт по партиям. Но на большее гостей не хватило. В третьем сете «Кузбасс» просто размазал «Зенит» по площадке. Игроки кемеровской команды просто полыхали эмоциями – практически все были как Дмитрий Волков из «Факела».

Полетаев стелился в подстраховке и спасал мёртвые мячи, Игорь Кобзарь здорово пасовал и нередко сам атаковал, Сергей Никитин и Ярослав Подлесных пусть и ошибались иногда в атаке, но на одну ошибку приходилось по три-четыре удачных действия, Инал Тавасиев и Дмитрий Пашицкий блестяще играли у сетки – первый темп хозяев был на высоте во всех смыслах этого слова. В итоге разгром.

А в четвёртом сете, когда игроки обеих команд немного устали, ключевыми стали действия лидеров. Полетаев при равном счёте со второй попытки пушечным выстрелом добил до пола, а Кобзарь на блоке закрыл самого Ореоля Камехо. Получив небольшое преимущество в концовке, «Кузбасс» мастерски довёл матч до победы. Последнее очко хозяевам подарил сильно проведший матч блокирующий «Зенита» Александр Волков, с подачи угодивший в аут.

«Огромное спасибо игрокам! Они провели тяжелейшие три дня и выдержали невероятную нагрузку. Два раза по пять партий, сегодня – четыре. Блестяще отработали наши медики и физиотерапевты, которые ставили ребят на ноги. Фантастическую поддержку обеспечили наши болельщики. А выиграли мы сердцем! После вчерашней победы над «Динамо» проиграть сегодня просто не могли. Если же говорить о факторах, которые помогли победить, это хорошая подача, блок и замечательная игра в защите», — подчеркнул после победы Самелвуо.

«Кузбасс» вышел в «Финал четырёх» и продолжит борьбу за кубок России. В другом матче кемеровской группы «Нова» в пяти сетах взяла верх над московским «Динамо». Команда Юрия Маричева валится пока на всех фронтах.

«Кузбасс»– «Зенит» СПб – 3:1 (25:22, 18:25, 25:14, 25:21)

«Нова»–«Динамо»– 3:2 (25:22, 24:26, 25:19, 19:25, 15:8)

«Динамо-ЛО» – «Локомотив» – 1:3 (15:25, 18:25, 25:21, 24:26)

«Урал»– «Дагестан»– 3:2(21:25, 26:24, 25:21, 13:25, 20:18)

«Енисей» – «Зенит-Казань» – 0:3 (15:25, 23:25, 19:25)

«Локомотив» проследовал до Белгорода

В новосибирской группе, где играли всего три команды, состоялся только один матч, в котором «Локомотиву» достаточно было взять один сет у «Динамо» из Ленинградской области, чтобы обеспечить себе декабрьскую остановку в Белгороде.

Никаких проблем у хозяев с этим не было. В первой партии команда Пламена Константинова выиграла с преимуществом в 10 очков, во второй отрыв составил семь очков, а затем «Локомотив» расслабился. И динамовцы, в чемпионате потерпевшие шесть поражений подряд, взяли третий сет. И были близки к тому, чтобы взять и четвёртый, но новосибирцы при своих болельщиках до тай-брейка доводить не стали.

Замерим площадку? Чем удивил первый день Кубка России по волейболу Дагестанцы не признавали авторитетов, в Кемерово мерили площадку, а «Факел» жёг в Новосибирске – итоги первого дня полуфинала Кубка России.

За этим матчем уже без всякой надежды смотрели игроки новоуренгойского «Факела», которые накануне бились с «Локомотивом», но ни одной партии взять не смогли.

«Зенит» непобедим. Казанский «Зенит»

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно в трёх матчах Кубка России получил возможность попробовать в игре практически всех волейболистов из заявки на сезон. Включая совсем молодых. Плюс дал много игровому времени вернувшемуся наконец в расположение команды американскому доигровщику Мэтту Андерсону.

Эксперименты никак не помешали «Зениту» выиграть все матчи в трёх партиях. Почти не напрягаясь. Но в этом никто и не сомневался. Чемпион России отлично потренировался перед тяжёлым выездом в Кемерово, который ждёт «Зенит» через неделю.

Полетаев при равном счёте со второй попытки пушечным выстрелом добил до пола, а Кобзарь на блоке закрыл самого Ореоля Камехо.

В казанской группе очень здорово выглядел «Дагестан». Махачкалинская команда, один из лидеров Высшей лиги «А», в последний день полуфинала едва не обыграла уфимский «Урал». Но на длинном тай-брейке подопечные Даниэле Баньоли всё же добились победы.

В «Финале четырёх» Кубка России, который пройдёт 2-3 декабря в Белгороде, сыграют казанский «Зенит», «Белогорье», «Локомотив» и «Кузбасс».