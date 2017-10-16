Суперкубок для чемпиона. Как Москва вновь взяла Казань

Первый суперматч в женском чемпионате России по волейболу состоялся уже во втором туре. Фавориты сезона московское и казанское «Динамо» сошлись в битве за Суперкубок. Этот трофей был учреждён лишь перед началом сезона и нашёл своего первого обладателя. Игра получилась интересной, но немного подвело судейство.

«Мы намного лучше и сильнее»

Именно такое заявление до начала встречи сделала диагональная Наталья Маммадова – главный трансфер межсезонья для казанского «Динамо». Лидер сборной Азербайджана отдала должное московскому «Динамо», но не выразила ни малейших сомнений в том, что Казань гораздо сильнее.

И в первой партии слова Маммадовой не разошлись с делом. Казанские волейболистки были сильнее. Если в самом начале счёт был равным, то на подаче капитана и пасующей Евгении Старцевой гостьи резко оторвались от хозяек. Казалось, в этот момент судьба сета была решена, но москвичкам удалось-таки сняться с неудобной расстановки.

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Своей подачей ответила диагональная московского «Динамо» Наталья Гончарова. Она делала эйсы, выбивала соперниц с приёма, и вот уже счёт сократился до минимального. Но подопечные Ришата Гилязутдинова сумели всё же справиться с приёмом. На подачу вышла Маммадова, которая увела свою команду на второй технический перерыв с хорошим преимуществом. Вот теперь партия точно была сделана.

Москвичкам удалось лишь чуть сократить отставание, но сет остался за Казанью.

Мяч в площадке. Видели все, кроме…

Во второй партии борьба была ещё острее. Хозяйки вернулись в игру, хотя и не без помощи судей. Начало сета вновь осталось за гостьями. А при счёте 8:5 на подаче Маммадовой случился эпизод, который явно надломил казанскую команду. Наталья Маммадова подала эйс, который видели все, кроме боковых судей. Они зафиксировали аут, и арбитр отдал очко московским волейболисткам.

Гилязутдинов, конечно, попросил просмотр, но на технической камере момент приземления мяча в площадку виден не был – помешал как раз арбитр. В итоге было утверждено судейское решение, и вместо того чтобы уверенно вести четыре очка, преимущество Казани сократилось до двух. Справедливости ради, московские динамовки и без этого спорного момента начали перестраиваться.

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Зоран Терзич убрал с площадки неудачно игравшую на приёме доигровщицу Яну Щербань, выпустив вместо неё Дарью Столярову. Это помогло хозяйкам увереннее действовать прежде всего в атаке, хотя и приём москвички тоже наладили. Москвички сначала догнали соперниц, затем вышли вперёд, а в нервной концовке были точнее.

Вы – слабое звено

В третьей партии игра у Казани развалилась. Особенно на приёме. Москвички раз за разом искали на подаче Ирину Воронкову, и та очень часто ошибалась. Странно, но Гилязутдинов долго не убирал свою доигровщицу с площадки, хотя у неё не получалось не только нормально принять, но и в атаке она в основном попадала под блок.

В общем, московские динамовки нашли слабое звено у соперниц и здорово это использовали. Когда наставник казанской команды заменил Воронкову, спасти партию было уже невозможно. Тем более что гостьи явно подсели физически. Ошибались все. Гилязутдинов убрал с площадки блокирующую Марину Марюхнич, но вышедшая вместо неё Ирина Королёва перелома не внесла.

Ей потребовалось время, чтобы войти в игру, а к этому моменту партия была проиграна одним «Динамо» и выиграна другим. Команда Терзича играла намного лучше, хотя и очень далеко от идеала. У москвичек в этом сете великолепно сыграла блокирующая Екатерина Любушкина, которая и у сетки была неудержима, и на подаче.

Фото: РИА Новости

А не было ли сетки?

Четвёртая партия получилась самой упорной. Ни одной из команд не удавалось обеспечить себе хотя бы небольшой отрыв. Два подряд мяча выиграло казанское «Динамо» — тут же тремя ответило «Динамо» московское. Казалось, уже сломленные гостьи обрели второе дыхание и заставили хозяек ошибаться.

Тем не менее москвички получили в концовке сета три матчбола, и два из них гостьи отыграли. Их блок был непробиваем ни для Гончаровой, ни для Столяровой. Могла казанская команда и сравнять счёт. Но в последней атаке в матче судьи не рассмотрели, что Гончарова попала в трос, а не в блок. Скорее всего, более свежие хозяйки всё равно довели бы встречу до победы, и вполне заслуженной, но если бы это произошло без ошибок арбитров, никакого осадка бы не осталось.

Просмотреть именно этот момент по правилам нельзя, а заступа у диагональной московского «Динамо» не было. Зоран Терзич завоевал первый в российской карьере трофей. С «Омичкой» он брал медали чемпионата, играл в финале Кубка, а потом из-за прекращения финансирования уехал из России. После матча сербский тренер москвичек отметил, что обе команды играли неидеально, поскольку в начале сезона невозможно быть в идеальной форме. Но он рад тому, что его команда проявила характер и обыграла сильного соперника.

У Казани ещё будут шансы отыграться, но первая битва осталась за Москвой.