«В Италии Суперкубок был настоящим шоу. У нас же получилось скомканно»

Поклонники мужского волейбола в России уже привыкли к тому, что на старте сезона две лучшие команды прошлого года сражаются за Суперкубок, а среди женских команд в 2017 году такой трофей был разыгран впервые. Отдельную встречу проводить не стали: матч второго тура чемпионата России между «Динамо» из Москвы и Казани просто получил дополнительный статус: не только битва фаворитов, но ещё и сражение за трофей. Точнее, сильнее и удачливее в долгожданном противостоянии оказались девушки из столичного «Динамо» – 3:1.

Суперкубок для чемпиона. Как Москва вновь взяла Казань Московское «Динамо» стало первым обладателем нового трофея в российском женском волейболе.

Новоиспечённая победительница Суперкубка Екатерина Любушкина рассказала о своих впечатлениях от нового трофея, вспомнила опыт игры в итальянском Суперкубке, поведала о работе с Зорана Терзичем и заметила, что пока рано говорить о фаворитах всего сезона.

– Екатерина, поздравляем с победой в Суперкубке. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от матча. Как вам вообще идея проведения встречи за Суперкубок?

– Вышло так, что наш матч с казанским «Динамо» – это два в одном: и Суперкубок, и игра чемпионата России. Но у нас с казанской командой всегда важные, напряжённые, интересные встречи, и если честно, мы особого внимания тому, что играем за Суперкубок, не уделяли. Важнее было просто победить, набрать три очка и получить заряд уверенности на старте нового сезона с нашим новым тренером. А вообще Суперкубок – интересная идея. Важно же выяснить, кто лучше всех по итогам прошлого года. Правда, составы к осени несколько поменялись: кто-то из Казани переехал в Москву, кто-то наоборот. Но всё равно формат любопытный.

Когда я играла в Италии, мне довелось принимать участие в итальянском Суперкубке. И тот матч был настоящим шоу для болельщиков с развлекательной программой.

– А как думаете, не стоило ли организаторам развести два матча: Суперкубок – одна встреча, чемпионат – другая? Показалось, что сам Суперкубок как-то потерялся.

– Да, согласна. Когда я играла в Италии, мне довелось принимать участие в итальянском Суперкубке. И тот матч был настоящим шоу для болельщиков, с развлекательной программой, интересным представлением команд, рассказом ведущего о предыстории. Напоминало что-то вроде «Матча звёзд». А у нас всё это объединили, и получилось немного скомканно.

– В Италии Суперкубок проводился перед началом чемпионата?

– Да. Я в своё время, можно сказать, попала с корабля на бал: только-только приехала в команду и буквально через неделю принимала участие в матче Суперкубка.

Гилязутдинов: матч с московским «Динамо» станет показательным Старт сезона, ударная подготовка к Суперкубку и возможность возглавить сборную России – в интервью с главным тренером ЖВК «Динамо-Казань».

– Почему ваша команда уступила в дебюте встречи и проиграла первую партию?

– Думаю, что мы начали немного скованно. Сказалось и то, что мы впервые в сезоне играли сильнейшим составом. Была игра с Челябинском без «сборниц», но это всё-таки не тот матч, который позволяет в полной мере оценивать уровень нашей готовности к матчу с Казанью. Вот поэтому первая партия и получилась для нас такой непростой.

– О чём тренер говорил в перерыве? Как приободрил команду?

– Тренер сказал нам, мол, девочки, не зажимайтесь. Просто играйте, делайте то, что от вас требуется. Эти рекомендации на нас и подействовали. Мы раскрепостились, начали выполнять то, что от нас требуется, и в итоге добились победного результата.

Работа с Терзичем отличается в первую очередь тем, что он иностранный тренер. У него другой менталитет, он вообще привык работать чуть-чуть по-другому.

– Кстати, перед началом матча девушкам из вашей команды вручали удостоверения мастеров спорта международного класса за заслуги в сборной. Вам вручили?

– Нет, я не принимала участия в церемонии. Удостоверения получили Яна Щербань и Ира Фетисова – за чемпионат Европы двухлетней давности и Екатерина Романенко – за Универсиаду 2015. А наши удостоверения за Универсиаду-2017, видимо, придётся подождать ещё годик-другой (смеётся). Как видите, в этом деле всё довольно долго происходит.

– Как вам работа с новым главным тренером? Чем Терзич отличается от наставников, с которыми вам приходилось работать прежде?

– Работа с Терзичем отличается в первую очередь тем, что он иностранный тренер. У него другой менталитет, он вообще привык работать чуть-чуть по-другому. Вообще, каждый тренер индивидуален, будь то Терзич, Кузюткин или Панченко – у каждого своя система. Но что мне нравится у Терзича – он ставит чёткие рамки. Мне удобнее, когда тренер чётко говорит, что, где и когда ты должен делать, а твоя задача – это исполнить. Эта манера работы в чём-то похожа на итальянскую, и на данный момент я могу сказать, что мне она очень нравится. Так что и тренер у нас хороший, и состав, и настроение в команде – всё в полном порядке.

– Чему тренер уделяет особое внимание на тренировках?

– В основном техническим моментам. Тренер требует от девочек немного по-другому работать на приёме, на блоке. На атаке он особо не акцентирует внимание – это больше индивидуальное. Зато мы больше работаем над подачей, чтобы больше рисковать, но не дарить соперницам очки.

С казанской командой всегда важные, напряжённые, интересные встречи, и если честно, мы особого внимания тому, что играем за Суперкубок, не уделяли.

– Не пришлось ли команде форсировать подготовку, чтобы в хорошей форме подойти ко второму матчу чемпионата, который позволял выиграть первый трофей?

– Если честно, никто не говорил о том, что нужно что-то форсировать. У нас к этому сезону была хорошая подготовка: большие объёмы, длинные циклы. Когда приехал Зоран Терзич, ничего не изменилось. Девочкам, которые приехали из сборной, тренер буквально за пару тренировок всё объяснил, рассказал, и они продолжили работать в том же ключе, что и вся команда. Все очень быстро включились в работу, и каких-то особых проблем не возникало. Но мы пока только в начале сезона, поэтому трудиться предстоит ещё много и долго. И только когда начнётся Лига чемпионов, мы посмотрим, кто и на что наработал на старте (улыбается).

– Московское «Динамо» уже на старте сезона обыграло главного конкурента. Значит ли это, что оно постарается удержать лидерство вплоть до завершения предварительного этапа?

– Команды сейчас ещё находятся не в лучшей форме, все только набирают обороты. Казань в матче второго тура проиграла, но уже в третьем может показать великолепную игру. Пока нельзя сказать, что московское «Динамо» весь чемпионат будет идти на первом месте.

Мы, конечно, будем прилагать к этому все усилия. Но и другие команды — «Енисей», «Уралочка» — ни в коем случае нельзя списывать со счетов: там тоже хорошие игроки, которые работают над тем, чтобы выйти на первые места. Заранее нельзя говорить, что кто-то станет чемпионом, кто-то займёт второе место. Жизнь – сложная штука, да и мы не роботы, поэтому всякое может случиться.