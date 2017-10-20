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«Урал» (Уфа) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:1
Текст: Александр Круглов
Фото: vk-zenit.ru

Прижатые к стенке. Питерский «Зенит» снова проиграл

Питерский «Зенит» отчаянно пытался прервать проигрышную серию, но был добит капитаном «Урала».
20 октября 2017, пятница. 18:45 Волейбол

Реабилитация за Кубок

В центральном матче седьмого тура встречались неудачники Кубка России «Урал» и питерский «Зенит», причём последний потерпел уже второе в сезоне обидное поражение от «Кузбасса». В случае очередной неудачи под угрозой могло оказаться и место «Зенита» в серии плей-офф. «Урал» уступил дорогу в кубковый «Финал четырёх» более грозному «Зениту» — казанскому — и мечтал реабилитироваться в родных стенах. Особый шарм матчу придавал тот факт, что сразу пять игроков «Зенита» в своё время защищали цвета «Урала»

Волейбол. Чемпионат России
Мужчины, 7-й тур
7 октября, Уфа

«Урал» (Уфа) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:1 (25:19, 27:25, 19:25, 25:20)

Волнение хозяев сказывалось уже с первых минут матча, когда «Урал» совершил несколько ошибок на блоке, но к середине партии игра стала складываться в пользу команды из Башкортостана. Евгений Сивожелез неубедительно принял несколько мячей, что позволило соперникам выйти вперёд — 16:12. В защите «Урал» действовал как машина и справлялся даже с убойными подачами кубинца Ореоля Камехо. Несколько раз хозяев выручил блок, вынуждая Александра Климкина использовать весь комплект тайм-аутов.

Проблемы «Зенита» в приёме, неизменно преследующие питерцев в последних играх, так и не позволили обострить игру в концовке. Да и в других элементах игры новичок Суперлиги допускал слишком много ошибок. Опытнейший Александр Волков за счёт мощной подачи помог Камехо отыграть очко, но тут же не менее мощно ответила пушка Егора Феоктистова, а Александр Абросимов, зачехлив кубинца, окончательно решил судьбу партии.

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Пушка Ковалёва сделала своё дело

Начало второй партии показало, что «Зенит» отнюдь не сломлен. Волков на блоке принёс первое брейковое очко, а затем начались ошибки на подаче у «Урала». «Зенит», напротив, наладил приём и разнообразил игру в атаке. Несколько раз соперника ставили в тупик скидки связующего Павла Панкова. К первому перерыву перевес гостей стал двукратным — 8:4. Однако тут же «Урал» совершил рывок на подаче Дмитрия Ковалёва. Первое очко в составе уфимцев набрал вышедший на замену канадский новичок Райли Барнс.

Он отлично вошёл в игру, усилил приём, выиграл ещё несколько сложных мячей в атаке и сделал заявку на закрепление в основном составе. «Зенит» сражался за каждый мяч и ошибался гораздо реже, чем в первой партии, но так и не мог найти противодействие первому темпу хозяев. При этом Андрей Титич и Амбросимов и на блоке не подкачали, и вывели «Урал» вперёд. Надёжный приём позволял хозяевам удерживать минимальный перевес до самой концовки, пока Никита Алексеев не нашёл брешь в приёме Барнса и не переломил ход партии на своей подаче. Сетбол на приёме «Зенита» блоком отыграл Игорь Филиппов, а затем мощная подача Ковалёва снова сделала своё дело. 27:25 — «Урал» вырвал победу в непредсказуемом сете.

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«Зенит» сдаваться не пожелал

Барнс продолжил ошибаться в приёме и в начале третьей партии, но именитый наставник Даниэле Баньоли не спешил менять его обратно на Феоктистова. Абросимов и Ковалёв выиграли два переходящих мяча у сетки и восстановили равновесие, пока на подачу не вышел Волков. Его хитрые планеры снова сбили с толку Барнса, а блок «Зенита» позволил питерцам уйти на первый технический перерыв лидерами. Баньоли потребовался тайм-аут, чтобы попытаться прекратить бедствие. Ковалёв ответил своим эйсом, а затем Филиппов доставил «Зениту» проблемы своим планером и восстановил равновесие — 13:13.

Феоктистов вернулся на площадку и постепенно обрёл уверенность в приёме, но и «Зенит» подарков соперникам не делал, что гарантировало ещё одну горячую концовку партии. Камехо парил над сеткой и выигрывал все переходящие мячи, а затем и на подаче доставил проблем хозяевам. «Зенит» не хотел «гореть» в трёх партиях и отчаянно пытался продлить матч. В этом ему помогли излишние эмоции соперников из-за судейских ошибок. Питерцы поймали кураж в концовке и завершили партию ударом от блока в аут Камехо — 25:19.

Последнее слово за капитаном

В четвёртой партии для гостей важно было сохранить пойманный кураж, без которого матч было уже не спасти. «Урал» тоже сумел перезагрузиться и успешно начал партию с атак первым темпом, а Камехо против блока допустил ошибку. Выручать питерцев снова пришлось олимпийскому чемпиону. Волков обманул Титича укороченной подачей и восстановил равновесие. Оно оказалось недолгим, так как Андрей Титич показал мастер-класс одиночного блока и вывел «Урал» вперёд. «Зенит» не отпускал соперника в каждом розыгрыше и дождался эйса от Максима Шульгина — 16:15 уже в пользу «Зенита».

Качели пошли в другую сторону после перерыва. Титич выиграл сложный переломный мяч, заставив взять Климкина тайм-аут, но и он не помешал подать эйс Филиппову. Всё тот же Титич блоком увеличил отрыв хозяев до трёх очков. «Зенит» оказался припёрт к стенке, а Титича было уже не остановить. Он технично перебрасывал блок, отправляя мяч точно под заднюю линию, вырывал переходящие мячи, обеспечивая своей команде победу, как и подобает капитану, — 25:20. С этой победой «Урал» окончательно закрепился на четвёртом месте, а «Зениту» предстоит теперь защищать своё место в зоне плей-офф.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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