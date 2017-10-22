По итогам третьего тура женской волейбольной Суперлиги в турнирной таблице сменился лидер. Красноярский «Енисей» неожиданно легко расправился с московским «Динамо», только-только завоевавшим Суперкубок, и сам занял место на вершине. Либеро «Енисея» Светлана Крючкова рассказала о том, как её команде удалось сотворить сенсацию, стоит ли заглядывать в турнирную таблицу после трёх туров и кто же на самом деле будет бороться за первое место в чемпионате.

«Динамо» нельзя было давать ни единого шанса"

– Светлана, могли ли предположить перед началом матча с «Динамо», что сможете одержать победу над москвичками в трёх партиях?

– Нет, конечно, ведь «Динамо» – очень сильная команда, к тому же несколько дней назад завоевавшая Суперкубок России. Мы очень хорошо настраивались на этот матч, рассчитывали на серьёзную битву, надеялись навязать сопернику свою игру. Но никак не думали, что будет 3:0. Это, конечно, великолепный результат. Мы рады тому, что удалось так выиграть у «Динамо».

– Как команда настраивалась на игру? Тренер говорил какие-то особенные слова?

– Да, говорил. Но я не буду их пересказывать. Пусть останется секретом команды (смеётся).



– В чём с технической точки зрения удалось переиграть соперниц?

– Нам очень удалась подача – выбили соперниц с приёма. Соответственно, первый темп у них выключился, они играли только с высоких передач, что значительно упростило нам игру в обороне: стало легче выполнять тренерские установки на матч. В общем-то, именно это и стало залогом нашего успеха в матче.

Мы очень хорошо настраивались на матч с «Динамо», рассчитывали на серьёзную битву, надеялись навязать сопернику свою игру. Но никак не думали, что будет 3:0.

– Показалось, что «Енисей» порой рисковал на подаче…

– Да какое там «порой»… У нас была установка – рисковать максимально! А когда игра спорится, подача идёт, и риск получается оправданным (улыбается).



– Какая из трёх партий получилась наиболее сложной для вашей команды?

– Психологически нам труднее всего далась первая партия. У нас был большой отрыв, но в одной расстановке мы очень много проиграли, никак не могли сняться, и счёт практически сравнялся. Мы занервничали, но тренер это заметил, взял перерыв, успокоил и приободрил нас – спасибо ему за это. Да вообще все паузы, замены были вовремя – тренерские решения очень сильно помогали.

– В третьей партии «Динамо» попыталось переломить ход встречи, впервые повело в счёте. Что помогло вашей команде выстоять и довести дело до быстрой победы?

– Было стремление к победе, понимание, что нельзя дать сопернику разыграться. Мы прекрасно видели, какие игроки стоят по ту сторону сетки, – им нельзя давать ни единого шанса. Важно было не упустить психологическое преимущество – оно и позволило довести дело до победного конца.



– Команде очень сильно помогали и болельщики.

– Да, безусловно. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить наших болельщиков. Если у нас на каждом домашнем матче будет такая поддержка, то нам никой соперник будет не страшен. В следующем туре нам играть с Казанью, и я хотела бы пригласить болельщиков и на этот матч.

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков. Если у нас на каждом домашнем матче будет такая поддержка, как с «Динамо», то нам никой соперник будет не страшен.

«После трёх игр рано смотреть в таблицу»

– Победа над чемпионками в трёх партиях поднимает боевой дух? Наверняка, хочется вновь поскорее выйти на площадку и снова творить волейбольные чудеса?

– Конечно. Но, несмотря на победу, нельзя расслабляться, впадать в эйфорию. Нужно анализировать свою игру, разбираться, что было сделано правильно, а чего не хватает. В матчах с лидерами всегда становится ясно, над чем ещё нужно работать, где можно прибавить.



– А над чем «Енисею» нужно работать, на ваш взгляд?

– Я бы не сказала, что у нас идеальный приём. В том же матче с «Динамо» у нас было много выбитых мячей, просто мы лучше воспользовались высокими передачами. Над приёмом нам нужно работать больше – это сто процентов.

– Как в «Енисее» обстоят дела с командной атмосферой? Чувствуется ли единение?

– Да, это присутствует и на площадке, и за её пределами. Вне площадки мы очень хорошо общаемся с девчонками, да и вообще, мы одна большая семья с руководством, болельщиками. Наверное, поэтому у нас и получается добиваться хороших результатов.



– Перед началом турнира многие специалисты и журналисты предполагали, что борьба за лидерство развернётся между московским и казанским «Динамо». Вероятно, вы с этим утверждением не согласитесь?

– Предполагать можно, что угодно. А как сложится на самом деле – покажет игра. У нас намечается очень интересный чемпионат. Составы команд немного подравнялись, и, может быть, серьёзного преимущества лидеров над всеми остальными не будет. А в отдельном матче вообще может произойти, что угодно. Вчера, например, «Уралочка» проиграла «Ленинградке» без вариантов – для меня это неожиданность. К команде из Екатеринбурга я отношусь с большим уважением и не предполагала, что они могут уступить 0:3. Но, несмотря на поражение, «Уралочку» нельзя списывать со счётов, ведь команда просто не набрала оптимальную форму.



– Важно ли для вас, что «Енисей» вышел на первое место в турнирной таблице или после трёх туров нет смысла туда заглядывать?

– Регулярный чемпионат длится долго, так что после трёх игр рано смотреть в таблицу и тем более делать какие-то серьёзные выводы. Вчера отметила про себя, что наша команда вышла на первое место, но это пока ни о чём не говорит. Нужно играть, а не считать места.

Итог матча с московским «Динамо» добавил нам уверенности в своих силах. Но, с другой стороны, и Казань теперь будет очень серьёзно настраиваться на нас.

– Играть в первую очередь «Енисею» предстоит с ещё одним фаворитом сезона – «Динамо» из Казани. Что думаете о следующем сопернике?

– Это, безусловно, сильная команда. То, что они проиграли московскому «Динамо» в Суперкубке не говорит о том, что они слабее. У казанской команды классные диагональные и доигровщики, хорошее, вариативное нападение, поэтому нам будет непросто. Но мы детально разберём соперника, настроимся, как следует, и будем играть только на победу. Итог матча с московским «Динамо» добавил нам уверенности в своих силах. Но, с другой стороны, и Казань будет очень серьёзно настраиваться на нас, понимая, что против нас нужно показывать свою лучшую игру.