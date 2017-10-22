До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Светлана Крючкова
Текст: Михаил Чесалин
Фото: РИА Новости

«У нас была установка – рисковать максимально!»

Как оправдался риск «Енисея» в матче волейбольной Суперлиги с московским «Динамо», рассказала либеро красноярской команды Светлана Крючкова.
22 октября 2017, воскресенье. 15:15 Волейбол

По итогам третьего тура женской волейбольной Суперлиги в турнирной таблице сменился лидер. Красноярский «Енисей» неожиданно легко расправился с московским «Динамо», только-только завоевавшим Суперкубок, и сам занял место на вершине. Либеро «Енисея» Светлана Крючкова рассказала о том, как её команде удалось сотворить сенсацию, стоит ли заглядывать в турнирную таблицу после трёх туров и кто же на самом деле будет бороться за первое место в чемпионате.

Суперлига - предварительный этап (ж). 3-й тур
21 октября 2017, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
3 : 0 25:22, 25:21, 25:22
Динамо М
Москва

«Динамо» нельзя было давать ни единого шанса"

– Светлана, могли ли предположить перед началом матча с «Динамо», что сможете одержать победу над москвичками в трёх партиях?
– Нет, конечно, ведь «Динамо» – очень сильная команда, к тому же несколько дней назад завоевавшая Суперкубок России. Мы очень хорошо настраивались на этот матч, рассчитывали на серьёзную битву, надеялись навязать сопернику свою игру. Но никак не думали, что будет 3:0. Это, конечно, великолепный результат. Мы рады тому, что удалось так выиграть у «Динамо».

– Как команда настраивалась на игру? Тренер говорил какие-то особенные слова?
– Да, говорил. Но я не буду их пересказывать. Пусть останется секретом команды (смеётся).

– В чём с технической точки зрения удалось переиграть соперниц?
– Нам очень удалась подача – выбили соперниц с приёма. Соответственно, первый темп у них выключился, они играли только с высоких передач, что значительно упростило нам игру в обороне: стало легче выполнять тренерские установки на матч. В общем-то, именно это и стало залогом нашего успеха в матче.

Мы очень хорошо настраивались на матч с «Динамо», рассчитывали на серьёзную битву, надеялись навязать сопернику свою игру. Но никак не думали, что будет 3:0.

– Показалось, что «Енисей» порой рисковал на подаче…
– Да какое там «порой»… У нас была установка – рисковать максимально! А когда игра спорится, подача идёт, и риск получается оправданным (улыбается).

– Какая из трёх партий получилась наиболее сложной для вашей команды?
– Психологически нам труднее всего далась первая партия. У нас был большой отрыв, но в одной расстановке мы очень много проиграли, никак не могли сняться, и счёт практически сравнялся. Мы занервничали, но тренер это заметил, взял перерыв, успокоил и приободрил нас – спасибо ему за это. Да вообще все паузы, замены были вовремя – тренерские решения очень сильно помогали.

– В третьей партии «Динамо» попыталось переломить ход встречи, впервые повело в счёте. Что помогло вашей команде выстоять и довести дело до быстрой победы?
– Было стремление к победе, понимание, что нельзя дать сопернику разыграться. Мы прекрасно видели, какие игроки стоят по ту сторону сетки, – им нельзя давать ни единого шанса. Важно было не упустить психологическое преимущество – оно и позволило довести дело до победного конца.

– Команде очень сильно помогали и болельщики.
– Да, безусловно. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить наших болельщиков. Если у нас на каждом домашнем матче будет такая поддержка, то нам никой соперник будет не страшен. В следующем туре нам играть с Казанью, и я хотела бы пригласить болельщиков и на этот матч.

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков. Если у нас на каждом домашнем матче будет такая поддержка, как с «Динамо», то нам никой соперник будет не страшен.

«После трёх игр рано смотреть в таблицу»

– Победа над чемпионками в трёх партиях поднимает боевой дух? Наверняка, хочется вновь поскорее выйти на площадку и снова творить волейбольные чудеса?
– Конечно. Но, несмотря на победу, нельзя расслабляться, впадать в эйфорию. Нужно анализировать свою игру, разбираться, что было сделано правильно, а чего не хватает. В матчах с лидерами всегда становится ясно, над чем ещё нужно работать, где можно прибавить.

– А над чем «Енисею» нужно работать, на ваш взгляд?
– Я бы не сказала, что у нас идеальный приём. В том же матче с «Динамо» у нас было много выбитых мячей, просто мы лучше воспользовались высокими передачами. Над приёмом нам нужно работать больше – это сто процентов.

– Как в «Енисее» обстоят дела с командной атмосферой? Чувствуется ли единение?
– Да, это присутствует и на площадке, и за её пределами. Вне площадки мы очень хорошо общаемся с девчонками, да и вообще, мы одна большая семья с руководством, болельщиками. Наверное, поэтому у нас и получается добиваться хороших результатов.

– Перед началом турнира многие специалисты и журналисты предполагали, что борьба за лидерство развернётся между московским и казанским «Динамо». Вероятно, вы с этим утверждением не согласитесь?
– Предполагать можно, что угодно. А как сложится на самом деле – покажет игра. У нас намечается очень интересный чемпионат. Составы команд немного подравнялись, и, может быть, серьёзного преимущества лидеров над всеми остальными не будет. А в отдельном матче вообще может произойти, что угодно. Вчера, например, «Уралочка» проиграла «Ленинградке» без вариантов – для меня это неожиданность. К команде из Екатеринбурга я отношусь с большим уважением и не предполагала, что они могут уступить 0:3. Но, несмотря на поражение, «Уралочку» нельзя списывать со счётов, ведь команда просто не набрала оптимальную форму.

– Важно ли для вас, что «Енисей» вышел на первое место в турнирной таблице или после трёх туров нет смысла туда заглядывать?
– Регулярный чемпионат длится долго, так что после трёх игр рано смотреть в таблицу и тем более делать какие-то серьёзные выводы. Вчера отметила про себя, что наша команда вышла на первое место, но это пока ни о чём не говорит. Нужно играть, а не считать места.

Итог матча с московским «Динамо» добавил нам уверенности в своих силах. Но, с другой стороны, и Казань теперь будет очень серьёзно настраиваться на нас.

– Играть в первую очередь «Енисею» предстоит с ещё одним фаворитом сезона – «Динамо» из Казани. Что думаете о следующем сопернике?
– Это, безусловно, сильная команда. То, что они проиграли московскому «Динамо» в Суперкубке не говорит о том, что они слабее. У казанской команды классные диагональные и доигровщики, хорошее, вариативное нападение, поэтому нам будет непросто. Но мы детально разберём соперника, настроимся, как следует, и будем играть только на победу. Итог матча с московским «Динамо» добавил нам уверенности в своих силах. Но, с другой стороны, и Казань будет очень серьёзно настраиваться на нас, понимая, что против нас нужно показывать свою лучшую игру.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ЖВК Енисей Светлана Крючкова
Новости. Волейбол
22 октября 2017, воскресенье
15:03 Дьяков: «Динамо» оказывает нам финансовую помощь: например, купили медикаменты
13:25 Перепёлкин: готовились к игре с «Динамо-Метар» как к обычному серьёзному матчу
21 октября 2017, суббота
23:40 Хабибуллин: наверное, такие поражения тоже нужны для становления команды
23:35 Маричев: я ещё ни разу не проигрывал в Сургуте
22:57 Кашин: разобрали игру «уралочек» по сантиметрам
22:51 Карполь: из-за отсутствия игроков при подготовке «Уралочка» пока не в форме
20:34 «Заречье-Одинцово» одержало третью победу в ЧР по волейболу, обыграв «Сахалин»
19:44 Казанское «Динамо» обыграло «Динамо-Метар» в волейбольной Суперлиге
19:36 «Динамо-ЛО» потерпело седьмое поражение в ЧР-2017/18, уступив «Енисею»
18:34 Московское «Динамо» на тай-брейке обыграло «Газпром-Югра» в ЧР по волейболу
17:41 «Нова» обыграла «Югру-Самотлор» в чемпионате России по волейболу
17:11 «Уралочка-НТМК» потерпела первое поражение в ЧР, уступив «Ленинградке»
15:23 «Енисей» обыграл московское «Динамо», набрав 9 очков за 3 тура чемпионата России
20 октября 2017, пятница
22:38 Баньоли: соперник тоже не дурак, знает слабые места «Урала»
21:19 Климкин: ничего непоправимого не произошло, впереди ещё очень много матчей
20:54 Краснодарское «Динамо» потерпело третье поражение в ЧР по волейболу
18:09 «Урал» обыграл питерский «Зенит» в чемпионате России по волейболу
16:22 Баранов: хочу поиграть ещё какое-то время, а там придётся начать новую жизнь
15:16 Л. Алекно: я не собирался становиться волейболистом
14:04 Кукушкин: в этом году Пасынкова точно уже не сыграет
13:06 «Канти Шаффхаузен» прервал 185-ю матчевую победную серию «Волеро»
12:05 Волейболистки «Заречья-Одинцово» вручили абонементы болельщикам
11:15 Баранов: сложно кайфовать, когда идёшь в зал и понимаешь, что будет больно
10:01 «Марица» победила «Виести Сало» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
09:02 Зиничев: мы возмущены словами Панкова. «Динамо» рассталось с Панковой по-доброму
19 октября 2017, четверг
20:54 Панков: дочь просто выдавили из состава «Динамо», она оказалась не нужна клубу
16:04 Олимпийская чемпионка Наталья Перейра получила травму колена
15:17 В Кемерово перед матчем 7-го тура ЧР будет выставлен кубок чемпионов Европы
14:22 Директор «Прикамья»: может, и не стоило писать письмо Путину
13:02 Связующий «Омонии» Багрей набрал 4 очка в матче с «Единством» в Лиге чемпионов
12:02 «Вакифбанк» стал обладателем Суперкубка Турции
11:06 Самойленко: условия в казанском «Динамо» просто восхитительные
10:06 Спиридонов приступил к работе в общей группе
09:09 «Любляна» победила «Младость» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
18 октября 2017, среда
21:47 Связующая Панкова перешла из московского «Динамо» в «Заречье-Одинцово»
16:32 Директор «Прикамья» Путин попросил президента России оказать помощь клубу
16:07 Доигровщик сборной Канады Барнс присоединился к «Уралу»
15:17 Сапожков: Константинов меня похвалил и сказал, что будем работать дальше
14:18 Самойлова: настрой у «Динамо-Метар» был очень хороший, но не хватило приёма
13:09 Григорьева: мне было сложновато играть, потому что нога не зажила
12:06 Литовченко: ход матча с «Динамо-Краснодар» удалось переломить за счёт подачи
11:12 Гончарова стала самым результативным игроком второго тура Суперлиги
10:09 Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 17 ноября в Москве
09:03 Любушкина: пока нельзя сказать, что «Динамо-Москва» весь ЧР будет идти первым
17 октября 2017, вторник
16:10 Ветрова: Терзич обостряет игру тем, что мы должны рисковать
Все новости RSS
Партнерский контент