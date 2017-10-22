Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

На поле Леон. Кубинский монстр огорчил Кузбасс

Фантастические рывки «Кузбасса» во второй партии не спасли его от сухого поражения. «Зенит» вытащил великолепный Леон.
22 октября 2017, воскресенье. 15:52 Волейбол

Борьба за лидерство

Лидер Суперлиги казанский «Зенит» приехал в гости к «Кузбассу», команде-открытию этого сезона, которая совсем недавно решила задачу выхода в финал четырёх Кубка России. Казанцы пока чувствуют себя очень уверенно, и потеряли лишь одно очко в первых шести турах. Однако и «Кузбасс» при любом раскладе в этом матче много не терял. Место в тройке лучших он сохранял даже в случае поражения, а победа позволяла ему догнать лидера как по очкам, так и по победам. Соперникам в этом году ещё предстоит борьба за Кубок России.

Гости начали матч бодро и вышли вперёд на подачах Александра Бутько и Мэтью Андерсона. «Кузбасс» долгое время не мог наладить приём, позволяя «Зениту» цепляться за почти каждый розыгрыш на своей подаче. Хорошо подопечные Владимира Алекно использовали и первый темп. Даже ошибка на подаче Максима Михайлова не испортила общей картины до первого технического перерыва — 8:4 в пользу «Зенита». Однако уже после паузы «Кузбасс» справился с мандражом начал находить свою игру, наладил блок и вынудил Алекно взять уже внеплановый тайм-аут.

Инал Тавасиев настолько разыгрался, что и в первом сете успевал ставить гостей в тупик. «Зенит» и в этой ситуации нашёл резерв, чтобы усилить игру. Подать эйс на заказ в этой команде способен каждый, и раз уж не пошло дело у Михайлова, то разрядил пушку Вилфредо Леон, а затем Артём Вольвич показал своё превосходство у сетки и вернул «Зениту» комфортный перевес. Виктор Полетаев в концовке подарил надежду на спасение эйсом, но своевременный тайм-аут Алекно и хладнокровие «Зенита» сохранили минимальный перевес — 25:22.

Прижатые к стенке. Питерский «Зенит» снова проиграл
Питерский «Зенит» отчаянно пытался прервать проигрышную серию, но был добит капитаном «Урала».

Сумасшедшую погоню «Кузбасса» остановил Леон

Этот перевес предопределили собственные ошибки игроков «Кузбасса». Так в начале второй партии они на ровном месте зевнули эйс после планерной подачи Александра Гуцалюка, а затем уже Михайлов трижды подал коронную силовую, с лихвой реабилитировавшись за ошибки в первой партии. Полетаев упустил ещё один шанс в атаке «Кузбасса», а после эйса Леона положение для хозяев стало критическим — 16:9. Тоумас Самелвуо решил ввести в игру свежую кровь, чтобы хоть к следующей партии привести состояние команды в порядок.

После перерыва хозяева набрали пять очков подряд и чудесным образом вернулись в партию. Оживились и зрители, запустившие волны по переполненным трибунам. Алекно снова взял своевременный тайм-аут, где особое внимание уделил связующему Александру Бутько, но серия хозяев продолжилась, пока «Кузбасс» не вышел вперёд. В тяжёлой для «Зенита» ситуации игру на себя взял Леон. Он завершил несколько успешных атак против тройного блока, а затем подал два эйса подряд и, казалось, поставил в партии победную точку. «Кузбасс» совершил второй чудесный камбек на подаче Полетаева, но последнее слово осталось всё же за Леоном.

«Факел» подпалил «Зенит». Но не сжёг – Киборг помог
Итоги 5-го тура Суперлиги: «Зенит» потерял первое очко, «Динамо» не взяло ни сета у «Белогорья».

«Кузбасс» заслуживал большего

Третью партию «Кузбасс» начал собраннее и долгое время удерживал равенство, а летевшие во втором сете подачи казанцев всё чаще стали уходить в аут. Разве что Леон, как всегда, был во всех смыслах на высоте и эйсом вывел свою команду вперёд, но «Кузбасс» почти тут же восстановил статус-кво блоком. Однако к перерыву «Зенит» в третий раз подряд пришёл лидером — 8:6. Ставшая сущим кошмаром «Зенита» в предыдущей партии планерная подача Дмитрия Пашицкого в этот раз проблем гостям не доставляла.

Хозяевам оставалось стелиться по площадке в каждом розыгрыше и уповать на своё сильное звено — блок. Градус игры накалился настолько, что обычно спокойный Алекно частенько вступал в спор с судьями. К середине партии «Кузбасс» снова поймал кураж и выровнял игру, а затем Антон Карпухов эйсом впервые в партии вывел команду вперёд. И здесь снова пришло время выходить на арену Леону. Кубинец атаковал по нескольку раз за розыгрыш пока не добивался своего. Заключительную точку он поставил эйсом — 25:21. Итог равного и крайне драматичного матча — сухая победа «Зенита», хотя хозяева своей игрой заслуживали явно большего.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
МВК Зенит-Казань МВК Кузбасс Вильфредо Леон
Новости. Волейбол
22 октября 2017, воскресенье
15:03 Дьяков: «Динамо» оказывает нам финансовую помощь: например, купили медикаменты
13:25 Перепёлкин: готовились к игре с «Динамо-Метар» как к обычному серьёзному матчу
21 октября 2017, суббота
23:40 Хабибуллин: наверное, такие поражения тоже нужны для становления команды
23:35 Маричев: я ещё ни разу не проигрывал в Сургуте
22:57 Кашин: разобрали игру «уралочек» по сантиметрам
22:51 Карполь: из-за отсутствия игроков при подготовке «Уралочка» пока не в форме
20:34 «Заречье-Одинцово» одержало третью победу в ЧР по волейболу, обыграв «Сахалин»
19:44 Казанское «Динамо» обыграло «Динамо-Метар» в волейбольной Суперлиге
19:36 «Динамо-ЛО» потерпело седьмое поражение в ЧР-2017/18, уступив «Енисею»
18:34 Московское «Динамо» на тай-брейке обыграло «Газпром-Югра» в ЧР по волейболу
17:41 «Нова» обыграла «Югру-Самотлор» в чемпионате России по волейболу
17:11 «Уралочка-НТМК» потерпела первое поражение в ЧР, уступив «Ленинградке»
15:23 «Енисей» обыграл московское «Динамо», набрав 9 очков за 3 тура чемпионата России
20 октября 2017, пятница
22:38 Баньоли: соперник тоже не дурак, знает слабые места «Урала»
21:19 Климкин: ничего непоправимого не произошло, впереди ещё очень много матчей
20:54 Краснодарское «Динамо» потерпело третье поражение в ЧР по волейболу
18:09 «Урал» обыграл питерский «Зенит» в чемпионате России по волейболу
16:22 Баранов: хочу поиграть ещё какое-то время, а там придётся начать новую жизнь
15:16 Л. Алекно: я не собирался становиться волейболистом
14:04 Кукушкин: в этом году Пасынкова точно уже не сыграет
13:06 «Канти Шаффхаузен» прервал 185-ю матчевую победную серию «Волеро»
12:05 Волейболистки «Заречья-Одинцово» вручили абонементы болельщикам
11:15 Баранов: сложно кайфовать, когда идёшь в зал и понимаешь, что будет больно
10:01 «Марица» победила «Виести Сало» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
09:02 Зиничев: мы возмущены словами Панкова. «Динамо» рассталось с Панковой по-доброму
19 октября 2017, четверг
20:54 Панков: дочь просто выдавили из состава «Динамо», она оказалась не нужна клубу
16:04 Олимпийская чемпионка Наталья Перейра получила травму колена
15:17 В Кемерово перед матчем 7-го тура ЧР будет выставлен кубок чемпионов Европы
14:22 Директор «Прикамья»: может, и не стоило писать письмо Путину
13:02 Связующий «Омонии» Багрей набрал 4 очка в матче с «Единством» в Лиге чемпионов
12:02 «Вакифбанк» стал обладателем Суперкубка Турции
11:06 Самойленко: условия в казанском «Динамо» просто восхитительные
10:06 Спиридонов приступил к работе в общей группе
09:09 «Любляна» победила «Младость» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
18 октября 2017, среда
21:47 Связующая Панкова перешла из московского «Динамо» в «Заречье-Одинцово»
16:32 Директор «Прикамья» Путин попросил президента России оказать помощь клубу
16:07 Доигровщик сборной Канады Барнс присоединился к «Уралу»
15:17 Сапожков: Константинов меня похвалил и сказал, что будем работать дальше
14:18 Самойлова: настрой у «Динамо-Метар» был очень хороший, но не хватило приёма
13:09 Григорьева: мне было сложновато играть, потому что нога не зажила
12:06 Литовченко: ход матча с «Динамо-Краснодар» удалось переломить за счёт подачи
11:12 Гончарова стала самым результативным игроком второго тура Суперлиги
10:09 Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 17 ноября в Москве
09:03 Любушкина: пока нельзя сказать, что «Динамо-Москва» весь ЧР будет идти первым
17 октября 2017, вторник
16:10 Ветрова: Терзич обостряет игру тем, что мы должны рисковать
Все новости RSS
Партнерский контент