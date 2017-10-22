На поле Леон. Кубинский монстр огорчил Кузбасс

Борьба за лидерство

Лидер Суперлиги казанский «Зенит» приехал в гости к «Кузбассу», команде-открытию этого сезона, которая совсем недавно решила задачу выхода в финал четырёх Кубка России. Казанцы пока чувствуют себя очень уверенно, и потеряли лишь одно очко в первых шести турах. Однако и «Кузбасс» при любом раскладе в этом матче много не терял. Место в тройке лучших он сохранял даже в случае поражения, а победа позволяла ему догнать лидера как по очкам, так и по победам. Соперникам в этом году ещё предстоит борьба за Кубок России.

Гости начали матч бодро и вышли вперёд на подачах Александра Бутько и Мэтью Андерсона. «Кузбасс» долгое время не мог наладить приём, позволяя «Зениту» цепляться за почти каждый розыгрыш на своей подаче. Хорошо подопечные Владимира Алекно использовали и первый темп. Даже ошибка на подаче Максима Михайлова не испортила общей картины до первого технического перерыва — 8:4 в пользу «Зенита». Однако уже после паузы «Кузбасс» справился с мандражом начал находить свою игру, наладил блок и вынудил Алекно взять уже внеплановый тайм-аут.



Инал Тавасиев настолько разыгрался, что и в первом сете успевал ставить гостей в тупик. «Зенит» и в этой ситуации нашёл резерв, чтобы усилить игру. Подать эйс на заказ в этой команде способен каждый, и раз уж не пошло дело у Михайлова, то разрядил пушку Вилфредо Леон, а затем Артём Вольвич показал своё превосходство у сетки и вернул «Зениту» комфортный перевес. Виктор Полетаев в концовке подарил надежду на спасение эйсом, но своевременный тайм-аут Алекно и хладнокровие «Зенита» сохранили минимальный перевес — 25:22.

Прижатые к стенке. Питерский «Зенит» снова проиграл Питерский «Зенит» отчаянно пытался прервать проигрышную серию, но был добит капитаном «Урала».

Сумасшедшую погоню «Кузбасса» остановил Леон

Этот перевес предопределили собственные ошибки игроков «Кузбасса». Так в начале второй партии они на ровном месте зевнули эйс после планерной подачи Александра Гуцалюка, а затем уже Михайлов трижды подал коронную силовую, с лихвой реабилитировавшись за ошибки в первой партии. Полетаев упустил ещё один шанс в атаке «Кузбасса», а после эйса Леона положение для хозяев стало критическим — 16:9. Тоумас Самелвуо решил ввести в игру свежую кровь, чтобы хоть к следующей партии привести состояние команды в порядок.

После перерыва хозяева набрали пять очков подряд и чудесным образом вернулись в партию. Оживились и зрители, запустившие волны по переполненным трибунам. Алекно снова взял своевременный тайм-аут, где особое внимание уделил связующему Александру Бутько, но серия хозяев продолжилась, пока «Кузбасс» не вышел вперёд. В тяжёлой для «Зенита» ситуации игру на себя взял Леон. Он завершил несколько успешных атак против тройного блока, а затем подал два эйса подряд и, казалось, поставил в партии победную точку. «Кузбасс» совершил второй чудесный камбек на подаче Полетаева, но последнее слово осталось всё же за Леоном.

«Факел» подпалил «Зенит». Но не сжёг – Киборг помог Итоги 5-го тура Суперлиги: «Зенит» потерял первое очко, «Динамо» не взяло ни сета у «Белогорья».

«Кузбасс» заслуживал большего

Третью партию «Кузбасс» начал собраннее и долгое время удерживал равенство, а летевшие во втором сете подачи казанцев всё чаще стали уходить в аут. Разве что Леон, как всегда, был во всех смыслах на высоте и эйсом вывел свою команду вперёд, но «Кузбасс» почти тут же восстановил статус-кво блоком. Однако к перерыву «Зенит» в третий раз подряд пришёл лидером — 8:6. Ставшая сущим кошмаром «Зенита» в предыдущей партии планерная подача Дмитрия Пашицкого в этот раз проблем гостям не доставляла.



Хозяевам оставалось стелиться по площадке в каждом розыгрыше и уповать на своё сильное звено — блок. Градус игры накалился настолько, что обычно спокойный Алекно частенько вступал в спор с судьями. К середине партии «Кузбасс» снова поймал кураж и выровнял игру, а затем Антон Карпухов эйсом впервые в партии вывел команду вперёд. И здесь снова пришло время выходить на арену Леону. Кубинец атаковал по нескольку раз за розыгрыш пока не добивался своего. Заключительную точку он поставил эйсом — 25:21. Итог равного и крайне драматичного матча — сухая победа «Зенита», хотя хозяева своей игрой заслуживали явно большего.

