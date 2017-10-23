Уничтожая всех на классе. Казань и Белгород уходят в отрыв

Матч тура

К возмутителю спокойствия на старте чемпионата «Кузбассу» в гости пожаловал «Зенит». Казанская машина пока не проигрывает никому и продлила свою победную серию и на этот раз. Однако счёт 3:0 не должен вводить в заблуждение, что чемпион выиграл легко. В каждом из сетов случались отрезки, когда у «Кузбасса» шли блок и подача и команда успешно бросалась в погоню. Проблем у хозяев было две — большое количество невынужденных ошибок, из-за которых «Зенит» всякий раз захватывал инициативу, и Вильфредо Леон, неизменно выигрывавший решающие мячи в концовках.

Показательной стала вторая партия, к середине которой мощные подачи Леона и Максима Михайлова обеспечили «Зениту» восьмиочковый перевес, но затем «Кузбасс» в одной расстановке выиграл девять очков подряд и почти спас партию. Лишь в концовке игру на себя взял Леон и сломил сопротивление «Кузбасса». В то же время кемеровчане показали, что с чемпионом играть можно и пройти всю дистанцию регулярного чемпионата без потерь «Зениту» будет непросто.

Камбэк тура

Дела московских динамовцев на старте чемпионата идут не очень хорошо. Вот и в матче с командой из Сургута подопечным Юрия Маричева пришлось дважды отыгрываться. Эйс Петара Крсмановича предопределил успех хозяев в первой партии, но динамовцам удалось выиграть не менее упорную концовку второго сета. Ключевую во многих матчах третью партию хозяева забрали в одну калитку — 25:17, после чего пришёл час динамовцев показать свои морально-волевые качества. Москвичи сравняли счёт в концовке партии, когда лидер атак хозяев Александр Чефранов начал уставать. Его атаку закрыл динамовский блок и в конце пятой партии, обеспечив победу своей команде с минимальным счётом в затянувшемся противостоянии. Однако даже эта победа не позволила пока москвичам войти в зону плей-офф, где каждая команда постарается избежать восьмого места и встречи с казанским «Зенитом» уже в первом раунде.

Суперлига. Мужчины. 7-й тур



Урал (Уфа) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (25:19, 27:25, 19:25, 25:20).



Газпром-Югра (Сургут) — Динамо (Москва) — 2:3 (25:22, 23:25, 25:17, 22:25, 13:15).



Динамо — ЛО (Ленинградская обл.) — Енисей (Красноярск) — 2:3 (21:25, 25:21, 25:19, 19:25, 12:15).



Кузбасс (Кемерово) – Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (22:25; 26:28; 21:25).



Белогорье (Белгород) – Ярославич (Ярославль) – 3:0 (25:18, 25:20, 25:16).

Забивала тура

Неудивительно, что самый напряжённый матч тура подарил нам и лучшего бомбардира. Им стал диагональный «Газпрома-Югра» Александр Чефранов, набравший в матче с «Динамо» 27 очков. Он весьма эффективно атаковал (58%) и по два очка заработал на подаче и блоке. Однако бомбардирские свершения не помогли его команде взять верх над московским «Динамо» в отчаянной борьбе за место в зоне плей-офф.

MVP тура

Совсем немного недотянул до гроссмейстерской отметки в 20 очков Вилфредо Леон, да и тягаться с лучшими бомбардирами тура он не мог в силу того, что играл всего три партии. Однако его атаки в решающие моменты матча вносили перелом в противостояние «Зенита» и «Кузбасса». Кроме того, рослый и прыгучий кубинец подал в этом туре больше всех эйсов. Всего за три партии он настрелял семь подач на вылет. Сохранить в составе этого доигровщика на следующий сезон — одна из важнейших стратегических задач «Зенита», и тот факт, что к нему в Казань переехала семья, повышает эти шансы.

На поле Леон. Кубинский монстр огорчил Кузбасс Фантастические рывки «Кузбасса» во второй партии не спасли его от сухого поражения. «Зенит» вытащил великолепный Леон.

Дебют тура

В матче с питерским «Зенитом» в составе «Урала» впервые в сезоне сыграл канадский новичок Райли Барнс. Доигровщик появился на площадке в первой партии вместо Егора Феоктистова и поначалу неплохо вошёл в игру, усилив приём и набрав семь очков. Однако ближе к концу матча он стал чаще ошибаться и в конце концов вернулся на скамейку запасных. Тем не менее тренер «Урала» Даниэле Баньоли оказался доволен игрой новичка и отметил, что показать свои лучшие качества ему помешала акклиматизация.

Прижатые к стенке. Питерский «Зенит» снова проиграл Питерский «Зенит» отчаянно пытался прервать проигрышную серию, но был добит капитаном «Урала».

Цитата тура

Главный тренер «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин не скрывал своей досады от упущенной победы в матче с «Динамо». «Мы могли, показывая не лучшую игру, победить, но не хватило опыта, настроя. После счёта 13:13 в пятой партии вроде бы бессмысленно посыпать голову пеплом. Но мы в итоге уступили – и это надо осмыслить, переварить и двигаться дальше. Наверное, такие поражения тоже нужны для становления команды, но лучше, конечно, двигаться вперёд через победы», — отметил наставник.

Разгром тура

«Белогорье» продолжает погоню за «Зенитом» и после этого тура остаётся его главным и единственным преследователем. Белгородцы в очередном туре взяли те же три очка, что и казанцы, но три победные партии дались им несравненно легче, ведь по ту сторону сетки находился не крепкий «Кузбасс», а один из аутсайдеров лиги, ведущий борьбу за выживание «Ярославич», к тому же имеющий серьёзные проблемы с составом. Ни в одной из партий ярославцы не смогли навязать сопернику борьбу до конца, а главным героем матча стал Дмитрий Мусэрский, настрелявший 17 очков.