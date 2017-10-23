Уничтожая всех на классе. Казань и Белгород уходят в отрыв

Матч тура
К возмутителю спокойствия на старте чемпионата «Кузбассу» в гости пожаловал «Зенит». Казанская машина пока не проигрывает никому и продлила свою победную серию и на этот раз. Однако счёт 3:0 не должен вводить в заблуждение, что чемпион выиграл легко. В каждом из сетов случались отрезки, когда у «Кузбасса» шли блок и подача и команда успешно бросалась в погоню. Проблем у хозяев было две — большое количество невынужденных ошибок, из-за которых «Зенит» всякий раз захватывал инициативу, и Вильфредо Леон, неизменно выигрывавший решающие мячи в концовках.
Показательной стала вторая партия, к середине которой мощные подачи Леона и Максима Михайлова обеспечили «Зениту» восьмиочковый перевес, но затем «Кузбасс» в одной расстановке выиграл девять очков подряд и почти спас партию. Лишь в концовке игру на себя взял Леон и сломил сопротивление «Кузбасса». В то же время кемеровчане показали, что с чемпионом играть можно и пройти всю дистанцию регулярного чемпионата без потерь «Зениту» будет непросто.
Камбэк тура
Дела московских динамовцев на старте чемпионата идут не очень хорошо. Вот и в матче с командой из Сургута подопечным Юрия Маричева пришлось дважды отыгрываться. Эйс Петара Крсмановича предопределил успех хозяев в первой партии, но динамовцам удалось выиграть не менее упорную концовку второго сета. Ключевую во многих матчах третью партию хозяева забрали в одну калитку — 25:17, после чего пришёл час динамовцев показать свои морально-волевые качества. Москвичи сравняли счёт в концовке партии, когда лидер атак хозяев Александр Чефранов начал уставать. Его атаку закрыл динамовский блок и в конце пятой партии, обеспечив победу своей команде с минимальным счётом в затянувшемся противостоянии. Однако даже эта победа не позволила пока москвичам войти в зону плей-офф, где каждая команда постарается избежать восьмого места и встречи с казанским «Зенитом» уже в первом раунде.
Урал (Уфа) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (25:19, 27:25, 19:25, 25:20).
Газпром-Югра (Сургут) — Динамо (Москва) — 2:3 (25:22, 23:25, 25:17, 22:25, 13:15).
Динамо — ЛО (Ленинградская обл.) — Енисей (Красноярск) — 2:3 (21:25, 25:21, 25:19, 19:25, 12:15).
Кузбасс (Кемерово) – Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (22:25; 26:28; 21:25).
Белогорье (Белгород) – Ярославич (Ярославль) – 3:0 (25:18, 25:20, 25:16).
Забивала тура
Неудивительно, что самый напряжённый матч тура подарил нам и лучшего бомбардира. Им стал диагональный «Газпрома-Югра» Александр Чефранов, набравший в матче с «Динамо» 27 очков. Он весьма эффективно атаковал (58%) и по два очка заработал на подаче и блоке. Однако бомбардирские свершения не помогли его команде взять верх над московским «Динамо» в отчаянной борьбе за место в зоне плей-офф.
MVP тура
Совсем немного недотянул до гроссмейстерской отметки в 20 очков Вилфредо Леон, да и тягаться с лучшими бомбардирами тура он не мог в силу того, что играл всего три партии. Однако его атаки в решающие моменты матча вносили перелом в противостояние «Зенита» и «Кузбасса». Кроме того, рослый и прыгучий кубинец подал в этом туре больше всех эйсов. Всего за три партии он настрелял семь подач на вылет. Сохранить в составе этого доигровщика на следующий сезон — одна из важнейших стратегических задач «Зенита», и тот факт, что к нему в Казань переехала семья, повышает эти шансы.
Дебют тура
В матче с питерским «Зенитом» в составе «Урала» впервые в сезоне сыграл канадский новичок Райли Барнс. Доигровщик появился на площадке в первой партии вместо Егора Феоктистова и поначалу неплохо вошёл в игру, усилив приём и набрав семь очков. Однако ближе к концу матча он стал чаще ошибаться и в конце концов вернулся на скамейку запасных. Тем не менее тренер «Урала» Даниэле Баньоли оказался доволен игрой новичка и отметил, что показать свои лучшие качества ему помешала акклиматизация.
Цитата тура
Главный тренер «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин не скрывал своей досады от упущенной победы в матче с «Динамо». «Мы могли, показывая не лучшую игру, победить, но не хватило опыта, настроя. После счёта 13:13 в пятой партии вроде бы бессмысленно посыпать голову пеплом. Но мы в итоге уступили – и это надо осмыслить, переварить и двигаться дальше. Наверное, такие поражения тоже нужны для становления команды, но лучше, конечно, двигаться вперёд через победы», — отметил наставник.
Разгром тура
«Белогорье» продолжает погоню за «Зенитом» и после этого тура остаётся его главным и единственным преследователем. Белгородцы в очередном туре взяли те же три очка, что и казанцы, но три победные партии дались им несравненно легче, ведь по ту сторону сетки находился не крепкий «Кузбасс», а один из аутсайдеров лиги, ведущий борьбу за выживание «Ярославич», к тому же имеющий серьёзные проблемы с составом. Ни в одной из партий ярославцы не смогли навязать сопернику борьбу до конца, а главным героем матча стал Дмитрий Мусэрский, настрелявший 17 очков.