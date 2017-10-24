Бакун: «Белогорью» нужно добавлять в сыгранности

На старте мужского чемпионата России по волейболу стабильные результаты удаётся продемонстрировать далеко не всем лидерам прошлого года. По-прежнему не ошибается только «Зенит», а догнать его старается «Белогорье». Диагональный белгородцев Константин Бакун в преддверии старта восьмого тура рассказал, над чем его команде нужно работать, вспомнил, как в последний раз принял участие в победе над казанцами, и порассуждал о том, как уход Гранкина повлиял на турнирное положение столичного «Динамо».

– Константин, «Белогорье» после семи туров идёт на втором месте в Суперлиге, уступив только казанскому «Зениту». Как оцените старт сезона для вашей команды?

– Я могу однозначно сказать, что всё идёт по плану. Но и над чем работать, конечно, тоже есть: всё-таки в команду пришло несколько новых ребят, и пока нельзя сказать, что мы все на сто процентов понимаем друг друга на площадке – в сыгранности нужно добавлять. Рад, что нам удалось выиграть непростую игру в Новосибирске, в которой мы уступали по ходу встречи. Но вот так, через некоторые трудности у нас и создаётся хороший коллектив, крепкая команда.

Уничтожая всех на классе. Казань и Белгород уходят в отрыв «Зенит» и Белогорье громят соперников, «Урал» пробует нового легионера, «Динамо» выгрызает важную победу — в 7-м туре Суперлиги.

– Вы ведь и сами недавно в Белгороде. Полностью ли адаптировались в новой для себя команде? Как оцените атмосферу и обстановку в обновлённом коллективе?

– На самом деле я давно и хорошо знаю тех ребят, с которыми сейчас выхожу на площадку. С кем-то удалось поработать в сборной, с кем-то я раньше играл в других клубах. Но самое важное для диагонального, как вы понимаете, – это сыгранность с пасующим. И тот факт, что я с Сергеем Гранкиным провёл весь прошлый сезон и в «Динамо», и в сборной России, позволил мне легко влиться в коллектив «Белогорья» вместе с ним. А вообще все понимают, что «Белогорье» – это команда с традициями, что здесь есть свои старожилы и новички, но с точки зрения командного духа всё очень здорово. Теперь в большей степени нам нужно работать над техническими моментами и добиваться максимальной сыгранности с ребятами.

– А над чем сейчас команда в большей степени работает с точки зрения техники?

– Мы работаем над всем, не упускаем никакие мелочи и детали. Но особенно усердно сейчас работаем над подачей и приёмом, потому что это ключевой момент в волейболе. Наверное, в 90 процентах случаев побеждает тот, кто лучше подаёт и принимает.

– На команду как-то повлияли две недели без матчей, которые «Белогорье» получило, став хозяином «Финала четырёх» Кубка России?

– Если и повлияли, то в малой степени. Как это обычно бывает после долгой паузы, в первые пять минут на площадке был некоторый эмоциональный всплеск. А дальше пошла планомерная работа. Думаю, эта двухнедельная пауза даже позволила нам лучше подготовиться и поработать над отдельными техническими элементами. Понятно, что команда получает самый большой опыт непосредственно в игре, но иногда тренеру нужны моменты, когда он может спокойно поработать с игроками над блоком или подачей. Так что эти две недели не прошли для нас впустую. А поскольку у нас все ребята опытные или, я бы даже сказал, очень опытные, эта пауза не стала для них сколько-нибудь серьёзной проблемой.

– То есть о потере игрового тонуса речи не шло? Всё-таки после матча Георге Крецу отметил, что команде было важно поиграть вместе после продолжительной паузы.

– Думаю, он имел в виду как раз то, что наша команда очень сильно обновлена. И его высказывание, наверное, имеет большее отношение не к паузе, а к нашей сыгранности. Ведь только стоя рядом на площадке, чувствуя друг друга, можно улучшать взаимодействия.

– Что не получилось у «Белогорья» в матче с казанским «Зенитом»? Можно ли было сыграть как-то по-другому, чтобы не допустить поражения со счётом 0:3?

– В тот момент, думаю, если и можно было сделать что-то большее, то только зацепить вторую партию, в которой мы шли с «Зенитом» на равных, очко в очко, а в концовке даже вперёд выходили, но получили два эйса, что и сказалось на исходе третьей партии. Если бы этот матч провести сейчас, то результат не обязательно был бы другим, но бой бы мы дали значительно более серьёзный. А в целом у нас в планах – бороться со всеми командами, в том числе и с Казанью. Но трудность в том, что и всем остальным хочется играть и побеждать.

– Готовы ли вы сказать, что непобедимых в чемпионате России нет?

– Это сложно, с учётом того, что вот уже два года Казань не проигрывает. Наверное, я только что стал сотым человеком, который сказал, что мы хотим обыграть Казань (смеётся). Между прочим, я участвовал в игре, в которой «Зенит» в последний раз проиграл – тогда я выступал за команду из Сургута. С тех пор прошло уже два сезона, Казань постоянно побеждает, а всем остальным пока остаётся только говорить о желании её обыграть. Но мы ждём и верим в победу. На матч с ними всегда настраиваемся особо и хотим выиграть – в этом сомнений нет.

В команду пришло несколько новых ребят, и пока нельзя сказать, что мы все на сто процентов понимаем друг друга на площадке – в сыгранности нужно добавлять.

– У «Зенита» всё по-прежнему в порядке, а «Динамо» никак не может встать на победный путь. Вы выступали в составе бело-голубых год назад. Может, знаете, что поменялось?

– Сложно комментировать ситуацию, не находясь внутри коллектива. По каким-то внешним впечатлениям, по нашей очной встрече могу сказать, что у «Динамо» достаточно много травмированных, психология у ребят не в лучшем состоянии после пары обидных поражений на старте чемпионата. Где-то сказывается неуверенность, где-то удачи не хватило. Важно и то, что в команде поменялся пасующий: уход Гранкина, который 11 сезонов был мозгом «Динамо», – это знаковое событие для команды, после которого многое поменялось. Но думаю, что такая команда, как «Динамо», ещё разгонится, доберёт побед и составит всем серьёзную конкуренцию.

– Что думаете о предстоящем сопернике «Белогорья» – «Газпроме-Югра» из Сургута? Тоже ведь не чужая для вас команда.

– Да, я отыграл там два сезона и прекрасно знаю этот коллектив. Знаю Рафаэля Талгатовича Хабибуллина, который своими эмоциями всегда зарядит команду на победу, не даст ей остановиться. Так что выезд в Сургут наверняка получится для нас очень сложным, мы очень серьёзно к нему готовимся. Дома Сургут будет готов дать такой бой, что мало не покажется.

Уход Гранкина, который 11 сезонов был мозгом «Динамо», – это знаковое событие, после которого многое поменялось. Но, думаю, «Динамо» ещё разгонится и доберёт побед.

– Матчи с командами, за которые вы выступали раньше, – особенные для вас?

– Раньше, когда только уходил из команды, хотелось сразу что-то доказать, обыграть свой прежний клуб. Но сейчас я стал спокойнее к этому относиться. От команды из Сургута у меня остались только самые приятные воспоминания. Я помогал творить её историю, провёл там два отличных сезона. Но сейчас это просто соперник для «Белогорья». Нам нужно налаживать свою игру, поэтому думать о каких-то личных эмоциях просто не приходится.