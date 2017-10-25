Месть за одноклубниц. Второе «Динамо» Красноярску не покорилось

Битва за первую строчку
Четвёртый тур чемпионата России среди женских команд открывало противостояние лидеров. Красноярский «Енисей» по итогам трёх матчей набрал максимальные девять очков, обыграв при этом и действующих чемпионок страны из московского «Динамо», а потому расположился на первом месте в турнирной таблице. С третьей строчкой в активе в Сибирь летели волейболистки «Динамо», но не московского, а казанского, одержавшего на старте сезона две победы.
Впрочем, текущее турнирное положение только подчёркивало амбиции и возможности команд в текущем сезоне. «Енисей», получив бронзовые медали по итогам прошлого чемпионата, здорово усилился к старту на российской и европейской аренах. «Динамо» же и в прошлом году могло похвастать качественным составом и желанием добиваться максимальных результатов. Так что очное противостояние Красноярска и Казани обещало быть жарким, особенно с учётом того, что обе команды подошли к матчу четвёртого тура в отличном состоянии и настроении. А «Енисею» придавали сил и трибуны, заполненные до отказа болельщиками, воодушевлёнными прекрасной домашней победой над москвичками в прошлом туре и жаждущими продолжения праздника.
Дебют по-мужски
Игровой отрезок до первой технической паузы получился стремительным. Судьба большинства розыгрышей решалась по-мужски – на подаче или в первой же атаке. Казанская команда сумела добиться небольшого преимущества в первую очередь за счёт блока – нападающие красноярской дружины раз за разом атаковали точно в руки соперниц. После перерыва ситуация кардинальным образом не поменялась: «Енисею» в атаке зачастую не хватало какой-то хитрости, нестандартного хода, а «Динамо» планомерно наращивало своё преимущество, которое достигло шести очков.
В концовке первой партии болельщики «Енисея» обеспечили своей команде особенно горячую поддержку, и сибирячки провели несколько великолепных атак. При счёте 23:17 казалось, что по-настоящему возродить интригу хозяйкам площадки не удастся, однако несколько отличных подач Фроловой помогли её подругам по команде поймать кураж и сократить отставание до двух очков. Девушки из Казани заметно занервничали, и Ришату Гилязутдинову пришлось брать тайм-аут, чтобы успокоить своих подопечных. Это удалось, и «Динамо» выиграло партию – 25:22.
Нервозности будто бы не бывало
В начале второй партии нервозности у казанских девушек будто бы и не бывало. Пара классных подач – и уже 3:0. Ещё дважды блоком закрыли Фролову – 5:2. «Енисей» старался не отставать, но стартовый отрезок вновь остался за гостьями – 8:6. Однако хозяйки после паузы усилили давление и не просто вышли вперёд, но даже оторвались в счёте: 12:9 после нескольких классных атак Фроловой и заработавшего красноярского блока. «Динамо» потребовалось некоторое время, чтобы отладить собственный приём и догнать соперниц. Ко второй паузе Казань снова повела – 16:15.
Подопечные Гилязутдинова пытались вырваться вперёд, но команда Кошкина соперниц не отпускала – счёт был равным. Лишь в самой концовке красноярские волейболистки, допустив несколько результативных ошибок подряд, отстали и фактически отдали вторую партию. В обороне «Динамо» очень ярко выглядела Ирина Королёва, лучше всех показывавшая себя на блоке, а в атаке великолепно смотрелась Наталья Маммадова, раз за разом обрушивавшая на «Енисей» мощь своей атаки. В итоге гостьи выиграли вторую партию со счётом 25:21.
От куража до отчаяния
В двух первых партиях, за исключением отдельных эпизодов, «Енисею» не хватало огня в глазах, искры в игре, как в матче со столичным «Динамо». Александр Кошкин предположил, что раздуть красноярское пламя сможет выход на площадку поправившейся Александры Перетятько. В самом начале третьего сета Казань уверенно рвалась вперёд и добыла «плюс четыре», но героическая игра «Енисея» в защите, а также ошибки Маммадовой и Самойленко помогли красноярской команде стремительно вернуться в игру и добыть лидерство к первой паузе – 8:6.
«Вот она искра! Вот он кураж!» – радовались сотни зрителей на трибунах спортивного комплекса. Но радовались недолго: «Динамо» очень здорово атаковало первым темпом и вернуло себе лидерство в счёте. Хозяйки площадки, упустив один рывок соперниц, не отчаялись и до второго технического перерыва и даже чуть дальше боролись очко в очко – 19:19. Однако Ришат Гилязутдинов вовремя взял тайм-аут, и Казань, получив указания от тренера, вдавила в пол педаль газа, и за очередным ускорением «Енисей» успеть уже не смог. При счёте 19:22 хозяйки, похоже, уже смирились с поражением, а «Динамо» реализовало второй из целой россыпи матчболов.
Таким образом, «Енисей» потерпел поражение в трёх партиях и, впервые проиграв в текущем розыгрыше Суперлиги, отступил на второе место, пропустив вперёд казанское «Динамо». Но интрига в борьбе за лидерство сохраняется: в четверг будут сыграны ещё две встречи, которые могут повлиять на положение команд на вершине турнирной таблицы.