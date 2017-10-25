100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Енисей» — «Динамо-Казань» — 0:3
Текст: Михаил Чесалин
Фото: vk.com/vcdinamokazan

Месть за одноклубниц. Второе «Динамо» Красноярску не покорилось

Казанское «Динамо» не допустило тех же ошибок, что московское неделю назад, а потому уверенно обыграло «Енисей» в битве за первое место.
25 октября 2017, среда. 17:35 Волейбол

Битва за первую строчку

Четвёртый тур чемпионата России среди женских команд открывало противостояние лидеров. Красноярский «Енисей» по итогам трёх матчей набрал максимальные девять очков, обыграв при этом и действующих чемпионок страны из московского «Динамо», а потому расположился на первом месте в турнирной таблице. С третьей строчкой в активе в Сибирь летели волейболистки «Динамо», но не московского, а казанского, одержавшего на старте сезона две победы.

«У нас была установка – рисковать максимально!»
Как оправдался риск «Енисея» в матче волейбольной Суперлиги с московским «Динамо», рассказала либеро красноярской команды Светлана Крючкова.

Впрочем, текущее турнирное положение только подчёркивало амбиции и возможности команд в текущем сезоне. «Енисей», получив бронзовые медали по итогам прошлого чемпионата, здорово усилился к старту на российской и европейской аренах. «Динамо» же и в прошлом году могло похвастать качественным составом и желанием добиваться максимальных результатов. Так что очное противостояние Красноярска и Казани обещало быть жарким, особенно с учётом того, что обе команды подошли к матчу четвёртого тура в отличном состоянии и настроении. А «Енисею» придавали сил и трибуны, заполненные до отказа болельщиками, воодушевлёнными прекрасной домашней победой над москвичками в прошлом туре и жаждущими продолжения праздника.

Дебют по-мужски

Игровой отрезок до первой технической паузы получился стремительным. Судьба большинства розыгрышей решалась по-мужски – на подаче или в первой же атаке. Казанская команда сумела добиться небольшого преимущества в первую очередь за счёт блока – нападающие красноярской дружины раз за разом атаковали точно в руки соперниц. После перерыва ситуация кардинальным образом не поменялась: «Енисею» в атаке зачастую не хватало какой-то хитрости, нестандартного хода, а «Динамо» планомерно наращивало своё преимущество, которое достигло шести очков.

Суперлига - предварительный этап (ж). 4-й тур
25 октября 2017, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
0 : 3 22:25, 21:25, 20:25
Динамо-Казань
Казань

В концовке первой партии болельщики «Енисея» обеспечили своей команде особенно горячую поддержку, и сибирячки провели несколько великолепных атак. При счёте 23:17 казалось, что по-настоящему возродить интригу хозяйкам площадки не удастся, однако несколько отличных подач Фроловой помогли её подругам по команде поймать кураж и сократить отставание до двух очков. Девушки из Казани заметно занервничали, и Ришату Гилязутдинову пришлось брать тайм-аут, чтобы успокоить своих подопечных. Это удалось, и «Динамо» выиграло партию – 25:22.

Нервозности будто бы не бывало

В начале второй партии нервозности у казанских девушек будто бы и не бывало. Пара классных подач – и уже 3:0. Ещё дважды блоком закрыли Фролову – 5:2. «Енисей» старался не отставать, но стартовый отрезок вновь остался за гостьями – 8:6. Однако хозяйки после паузы усилили давление и не просто вышли вперёд, но даже оторвались в счёте: 12:9 после нескольких классных атак Фроловой и заработавшего красноярского блока. «Динамо» потребовалось некоторое время, чтобы отладить собственный приём и догнать соперниц. Ко второй паузе Казань снова повела – 16:15.

Подопечные Гилязутдинова пытались вырваться вперёд, но команда Кошкина соперниц не отпускала – счёт был равным. Лишь в самой концовке красноярские волейболистки, допустив несколько результативных ошибок подряд, отстали и фактически отдали вторую партию. В обороне «Динамо» очень ярко выглядела Ирина Королёва, лучше всех показывавшая себя на блоке, а в атаке великолепно смотрелась Наталья Маммадова, раз за разом обрушивавшая на «Енисей» мощь своей атаки. В итоге гостьи выиграли вторую партию со счётом 25:21.

От куража до отчаяния

В двух первых партиях, за исключением отдельных эпизодов, «Енисею» не хватало огня в глазах, искры в игре, как в матче со столичным «Динамо». Александр Кошкин предположил, что раздуть красноярское пламя сможет выход на площадку поправившейся Александры Перетятько. В самом начале третьего сета Казань уверенно рвалась вперёд и добыла «плюс четыре», но героическая игра «Енисея» в защите, а также ошибки Маммадовой и Самойленко помогли красноярской команде стремительно вернуться в игру и добыть лидерство к первой паузе – 8:6.

«Вот она искра! Вот он кураж!» – радовались сотни зрителей на трибунах спортивного комплекса. Но радовались недолго: «Динамо» очень здорово атаковало первым темпом и вернуло себе лидерство в счёте. Хозяйки площадки, упустив один рывок соперниц, не отчаялись и до второго технического перерыва и даже чуть дальше боролись очко в очко – 19:19. Однако Ришат Гилязутдинов вовремя взял тайм-аут, и Казань, получив указания от тренера, вдавила в пол педаль газа, и за очередным ускорением «Енисей» успеть уже не смог. При счёте 19:22 хозяйки, похоже, уже смирились с поражением, а «Динамо» реализовало второй из целой россыпи матчболов.

Таким образом, «Енисей» потерпел поражение в трёх партиях и, впервые проиграв в текущем розыгрыше Суперлиги, отступил на второе место, пропустив вперёд казанское «Динамо». Но интрига в борьбе за лидерство сохраняется: в четверг будут сыграны ещё две встречи, которые могут повлиять на положение команд на вершине турнирной таблицы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ЖВК Динамо Казань ЖВК Енисей
Новости. Волейбол
25 октября 2017, среда
16:40 Казанское «Динамо» нанесло «Енисею» первое поражение в Суперлиге сезона-2017/18
15:22 Блокирующий «Динамо-Москва» Ле Ру пройдёт курс реабилитации во Франции
14:09 Маммадова: всегда знала, что если меня покупают, то для каких-то серьёзных задач
13:20 Крецу: нельзя так просто встать с утра и выиграть у Казани
12:05 Кротков взял интервью у игроков «Зенита» в рубрике клубного канала «За кадром»
11:19 Касторнов: в «Динамо» пропало взаимопонимание между тренерским штабом и игроками
10:09 Леон: я не ожидал, что «Зенит» может проиграть девять очков подряд
09:05 Касторнов: у Колчина есть желание доказать, что его рано списывать со счетов
24 октября 2017, вторник
21:52 Бакун: волейболистам «Белогорья» нужно прибавлять в сыгранности
21:05 10 очков Кошелевой не спасли «Галатасарай» от поражения в матче с «Экзачибаши»
16:19 Макаренко: либеро – тот же доигровщик, но без нападения, так что мне комфортно
15:04 Мельничук — об игре с «Новой»: не такой волейбол я хотел увидеть на площадке
14:22 Брянский: думаю, «Югра-Самотлор» ещё покажет хороший волейбол
13:04 Чередник: в игре с «Динамо-ЛО» произошёл момент, когда все просто остановились
12:05 Согрин: «Динамо-ЛО» потерпело поражение при, в общем-то, неплохой игре
11:10 Маркин: Маричев пожелал «старичкам» подольше поиграть
10:06 Жбанков: качели закончатся, когда игроки «Газпрома-Югра» перестанут быть юношами
09:17 Маркин: «Динамо-Москва» тяжело играть не только в Сургуте, а везде
00:50 Генеральным директором «Динамо» (Краснодар) стал Макаров
23 октября 2017, понедельник
23:23 Безруков: игры с «Локомотивом» у «Факела» всегда складываются тяжело
16:13 Кошкин: никто не ожидал, что «Енисей» так обыграет «Динамо-Москва»
15:41 Колчин сменил Маричева на посту главного тренера московского «Динамо»
15:05 Малых: хочется всем доказать, что нас в «Енисее» собрали не просто так
14:07 Терзич: впервые в жизни моя команда играла перед такими болельщиками
13:11 Приходько: «Сахалин» психологически не удержал преимущества в игре с «Заречьем»
12:02 Крючкова: после трёх игр рано смотреть в таблицу и делать серьёзные выводы
11:14 Панкова: я счастлива, что вернулась в Одинцово
10:55 Панков: для меня как для тренера-отца переход Кати — хорошее пополнение состава
10:35 Перепёлкина: выигрывать даже у равных команд «Динамо-Краснодар» очень тяжело
10:31 Матиенко: отечественный волейбол сейчас переживает не лучшие времена
10:16 Ушаков: невозможно прийти из Молодёжной лиги и сразу начать выигрывать
10:13 Кукушкин: самое главное, что краснодарское «Динамо» живёт и выступает
09:54 Чефранов стал самым результативным игроком седьмого тура Суперлиги
09:38 Соперником «Локомотива» в решающем раунде квалификации ЛЧ будет «Любляна»
09:05 Гончарова стала самым результативным игроком третьего тура Суперлиги
00:31 Плачи: у «Факела» сыграла именно команда, и это очень важно
00:22 Константинов: «Локомотив» не смог справиться на блоке с доигровщиками «Факела»
22 октября 2017, воскресенье
23:05 Сидельников: сегодня играла Высшая лига «А» против грандов, которым желаю удачи
23:00 Крецу: «Белогорье» сыграло так, как готовилось на тренировках
21:55 Саммелвуо: «Кузбасс» никак не мог найти ключи на блоке к атакам Михайлова
21:50 Алекно: «Кузбасс» — домашняя команда, которую «выносит» публика
19:36 «Белогорье» одержало 6-ю победу в ЧР по волейболу, обыграв «Ярославич»
18:27 «Факел» на тай-брейке обыграл «Локомотив» в ЧР по волейболу
16:00 «Зенит-Казань» в трёх партиях победил «Кузбасс» на выезде в матче ЧР
15:03 Дьяков: «Динамо» оказывает нам финансовую помощь: например, купили медикаменты
Все новости RSS
Партнерский контент