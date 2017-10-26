«Меня зовут Георг Грозер». Решена главная проблема волейбола

Разжигатель лингвистических диспутов

Этой осенью чемпионат России пополнился одним из сильнейших диагональных в мире Георгом Грозером, едва не обыгравшим в одиночку всю сборную России в финале чемпионата Европы. На этом первенстве Георг на своих плечах втащил свою команду в финал, стал самым результативным игроком турнира и вошёл в его символическую сборную. С первых игр за новосибирский «Локомотив» он начал создавать проблемы соперникам на площадке и в играх Суперлиги, а читателям пищу для размышлений, как всё-таки правильно пишутся его имя и фамилия.

Практически под каждым текстом или новостью с упоминанием немца благодарные читатели устраивали лингвистические диспуты по поводу того, как должны писаться имя и фамилия игрока и на протяжении более чем месяца так и не пришли к единому мнению, так как каждый из них был уверен: уж он-то точно знает, как надо. Мы решили им помочь — раз и навсегда разрубить этот гордиев узел и провести расследование.

Немцев били, били и добили. Россия выиграла чемпионат Европы Потрясающий по драматизму матч напомнил финал Олимпиады в Лондоне.

Немец или венгр?

Многие непосвящённые наверняка зададутся вопросом, как вообще возникла эта проблема. Сейчас нет никакой сложности найти в Интернете правила транслитерации с любого языка и в соответствии с ним научиться правильно говорить и писать. Однако с Грозером такая штука не пройдёт, так как для начала надо выяснить, какой именно из таблиц пользоваться. Гражданин Германии и игрок сборной страны должен и называться по-немецки. В таком случае его имя должно быть Георг Гроцер.

С другой стороны, известный диагональный не просто немец, а немец с венгерскими корнями. Он родился в чисто венгерской семье в Будапеште, а начинал свою карьеру в Капошваре. Лишь в 18 лет, в 2002 году, он перебрался в Германию, в клуб своего отца «Моэрзер», а вскоре получил гражданство этой страны и дебютировал за сборную Германии, где стал на долгие годы лидером команды и впервые в истории помог ей стать призёром чемпионата мира. Исходя из венгерских правил транскрипции его имя должно читаться как Дьёрдь, а фамилия как Грозер.



В русскоязычном Интернете встречаются различные варианты написания его имени. Но важно отметить, что официальный сайт клуба «Локомотив» (как и «Чемпионат») использует промежуточный вариант — написание Георг Грозер. Однако официальный сайт Европейской конфедерации волейбола использует венгерский вариант написания имени György Grozer. Только сам игрок мог помочь нам разобраться в этой путанице.

Грозера на нас нет. Как «Белогорье» вытаскивало матч с «Локо» Как отдать почти выигранный матч? Спросите у «Локомотива». А у «Белогорья» спросите, как выиграть почти безнадёжный.

Слово самому герою

«Меня зовут Георг Грозер, — рассказал волейболист спецкору „Чемпионата“. — Я действительно венгр. Мои мама и папа — венгры, а папа сам играл в волейбол, поэтому моя фамилия Грозер, а не Гроцер. Что касается имени Георг, то в немецком паспорте я записан именно так».

Теперь главная проблема российского волейбола решена, и мы знаем, как зовут одного из самых ярких легионеров нашей Суперлиги, который, как мы надеемся, ещё не раз порадует наших болельщиков яркой игрой и тем самым поможет им запомнить его имя.