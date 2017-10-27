Краснодар терпит бедствие. Но Шалимов тут не виноват

Матч тура

Главная игра тура прошла в Красноярске. Неожиданно обыгравший московское «Динамо» «Енисей» подошёл к нему в качестве лидера, а у казанских динамовок в случае гостевого успеха был шанс включиться в борьбу за первое место. Несмотря на мощную поддержку трибун, амбициозная сибирская команда была сломлена классом соперника и особенно его игрой на блоке во главе с Ириной Королёвой. Полуфиналистка недавнего чемпионата Европы Наталья Маммадова была безоговорочным лидером атак гостей и принесла в копилку команды почти треть всех очков.

«Динамо» обеспечивало себе комфортный перевес в начале каждой из двух первых партий, а затем спокойно удерживала преимущество. К чести хозяек стоит отметить, что концовка каждого из сетов проходила в напряжённой борьбе. В третьей партии Александр Кошкин выпустил на площадку восстановившуюся после травмы Александру Перетятько, и усиление позволило «Енисею» выйти вперёд. Однако своевременными тайм-аутами Ришат Гилязутдинов сумел переломить ход матча и нанести «Енисею» первое поражение в турнире.

Месть за одноклубниц. Второе «Динамо» Красноярску не покорилось Казанское «Динамо» не допустило тех же ошибок, что московское неделю назад, а потому уверенно обыграло «Енисей» в битве за первое место.

Катастрофа тура

Ещё недавно железный претендент на медали в каждом чемпионате страны, клуб главного тренера сборной России Константина Ушакова краснодарское «Динамо» обосновалось после четырёх туров на дне турнирной таблицы с четырьмя поражениями. Причиной тому стали финансовые проблемы клуба, приведшие к уходу лидеров и сокращению скамейки запасных. В отчётном туре «Динамо» на выезде удалось навязать борьбу «Ленинградке», однако подопечные Ушакова всё равно уступили в трёх партиях.

Битва тура

Настоящий пятисетовый триллер закатили аутсайдеры чемпионата в Челябинске: местное «Динамо-Метар» и «Сахалин». Гостьи в предыдущем туре потеряли своего лидера Марину Диброву, но неплохо начали матч и в одну калитку выиграли первую партию. Затем челябинская команда выгрызла в концовках две партии подряд, но полностью провалила четвёртый сет. Казалось, больший запас прочности должен помочь «Сахалину» на тай-брейке, но хозяйки сразу вырвались вперёд на шесть очков. «Динамо-Метар» умудрилось потерять и это преимущество, но всё же героического рывка гостей оказалось недостаточно для победы.

Суперлига. Женщины. 4-й тур



Енисей (Красноярск) — Динамо-Казань — 0:3 (22:25, 21:25, 20:25).



Протон (Саратовская обл.) – Заречье-Одинцово — 1:3 (25:16, 17:25, 24:26, 15:25).



Динамо-Метар (Челябинск) — Сахалин (Южно-Сахалинск) — 3:2 (15:25, 25:22, 26:24, 18:25, 15:12).



Динамо (Москва) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:1 (25:27, 26:24, 25:15, 26:24).

Дебют тура

В составе московского «Динамо» в качестве основной связующей впервые в сезоне вышла Марина Бабешина. Играть ей пришлось против своего бывшего клуба «Уралочки». Бабешина провели на площадке весь матч и в целом справилась и нашла общий язык с нападающими, а её команда одержала победу в четырёх сетах, хотя первая партия неожиданно осталась за подопечными Николая Карполя. Москвички реабилитировались за разгромный проигрыш «Енисею» в предыдущем туре, а Бабешина сделала заявку на то, чтобы стать основной «связкой» команды.

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Забивала тура

Львиная доля в успехе «Динамо» — игра его диагональной и лидера атак сборной России Наталии Гончаровой, которая за четыре партии настреляла 31 очко и с 96 очками уверенно возглавила список бомбардиров в четырёх турах. Именно атаки Гончаровой приносили хозяйкам успех в ключевых второй и четвёртой партиях. Наталия завершала почти половину атак бело-голубых и подала один эйс.

Цитата тура

Главный тренер сборной России Константин Ушаков после четвёртого подряд поражения своих подопечных посетовал на большое количество невынужденных ошибок: «От нас же победа в очередной раз уходит из-за того, что мы совершаем колоссальное количество ошибок. Невынужденных, ненужных. Не можем принять правильное решение. Надежда на усиление состава всегда есть. Но жаловаться на сложившуюся ситуацию неправильно. Мы должны исходить из того, что есть».