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Лукаш Дивиш
Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

Свой среди чужих. «Локомотив» побеждает в сибирском дерби

Сибирское дерби, успешный дебют Колчина и отрыв «Зенита» и «Белогорья» — в обзоре 8-го тура Суперлиги.
29 октября 2017, воскресенье. 11:00 Волейбол

Матч тура

Центральным матчем восьмого тура стало сибирское дерби в Кемерово. «Локомотив» приехал в гости к забравшемуся на третью позицию «Кузбассу» без Георга Грозера, но и Николай Павлов с ролью основного диагонального справился блестяще. Однако начало матча осталось за хозяевами.

В равной партии «Кузбасс» вырвал победу в концовке за счёт коварных планерных подач Сергея Никитина. Однако «Локомотив» нашёл в себе силы прибавить в следующей партии и уже не выпускал из рук нитей игры.

Разгромной получилась третья партия, в которой гости сумели закрыть блоком диагонального Виктора Полетаева, а замены удачи хозяевам не принесли. На четвёртый сет переполненные трибуны и Туомас Саммелвуо сумели настроить «Кузбасс». К середине партии хозяева вели с минимальным счётом, но затем задело взялся Павлов и подал эйс. Концовка на «больше-меньше» затянулась, а удача в ней сопутствовала «Локомотиву». Сначала блок наглухо закрыл Полетаева, а затем подал на вылет Лукаш Дивиш — 33:31!

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Забивала тура

Великолепный кубинец Вилфредо Леон продолжает тянуть на своих плечах «Зенит» к победе в регулярном чемпионате. Казанцы выиграли восьмой матч подряд на старте сезона, на сей раз в Красноярске. «Енисей» впрочем может гордиться тем, что навязал чемпиону борьбу в каждой из четырёх партий. Леон ухитрился набрать 29 очков и при этом подал шесть эйсов и три результативных балла заработал на блоке.

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Падение тура

Свой путь ко дну продолжает питерский «Зенит». Во встрече с другим новичком лиги самарской НОВой подопечные Александра Климкина не сумели зацепить ни одной партии, а главными героями матча стали Романас Шкулявичус и Тодор Скримов. «Зенит» после четвёртого поражения кряду впервые в сезоне покинул зону плей-офф, а НОВА неожиданно поднялась на третью строчку турнирной таблицы.

Дебют тура

Если так дело пойдёт и дальше, то Климкину будет уготована судьба Юрия Маричева. Наставник «Динамо» был уволен до окончания первого круга, так как команда в эту самую зону плей-офф не попадала. Ему на смену пришёл долгое время сидевший без тренерской практики опытный специалист Борис Колчин. Под новым началом команда провела вдохновенный матч в Уфе, где под орех разделала «Урал» в трёх партиях и прервала победную серию хозяев. Именитый наставник «Урала» Даниэле Баньоли отметил игру лидера бело-голубых Юрия Бережко.

Возвращение тура

Отдавший десять лет кемеровскому волейболу центральный блокирующий Михаил Щербаков впервые приехал в ставший для него родным город в качестве игрока новосибирского «Локомотива». Болельщики очень тепло встретили бывшего кемеровчанина, а тому пришлось испытать смешанные чувства. Впрочем с волнением Михаил справился и принёс команде девять очков, в том числе три на блоке и помог одержать важную победу, после которой его нынешняя команда вплотную приблизилась к бывшей.

Цитата тура

«Белогорье» продолжает погоню за «Зенитом» и в этот раз взяла верх на выезде над «Газпромом-Югрой», а одним из творцов этой победы стал 42-летний ветеран Сергей Тетюхин. На излишний пиетет перед легендарным волейболистом пожаловался тренер хозяев Рафаэль Хабибуллин: «Наши ребята слишком уважительно относятся к Тетюхину и компании. Слишком сильно сегодня уважали соперника, психологически не были готовы биться, сыграли в тренировочном режиме. Да, «Белогорье» на сегодня – самая настоящая, мужская команда, но это не аргумент для такой игры. Напротив, надо проявлять свою мужскую сущность. Любые поражения, тем более дома – это плохо и больно, мы сами поставили такую планку, приучили к этому болельщиков».

Суперлига. Мужчины. 8-й тур

Енисей (Красноярск) — Зенит -Казань — 1:3 (22:25, 20:25, 25:23, 24:26)

Кузбасс (Кемерово) – Локомотив (Новосибирск) — 1:3 (25:23; 22:25; 16:25; 31:33)

Газпром-Югра (Сургутский р-он) — Белогорье (Белгород) — 1:3 (20:25, 22:25, 24:26)

Урал (Уфа) – Динамо (Москва) – 0:3 (22:25, 17:25, 22:25)

Факел (Новый Уренгой) – Ярославич (Ярославль) – 3:0 (25:19, 25:21, 25:19)

Динамо — ЛО (Ленинградская обл.) — Югра — Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:20, 27:25, 25:19)

Нова (Самарская область) — Зенит (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:22, 25:22, 28:26)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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